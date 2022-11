Programmi Tv Stasera lunedì 28 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Portogallo-Uruguay Lo stadio di Lusail ospita il big match del girone H: a scendere in campo sono la nazionale lusitana, sulla cui panchina siede Fernando Santos, e la compagine sudamericana, che ha come commissario tecnico Diego Alonso. Del medesimo raggruppamento fanno parte anche Ghana e Corea del Sud.

Stasera su rai Due alle 21.20 Il ritorno dell’eroe Francia, 1809. Il capitano Neuville (Jean Dujardin, 50) sta per sposare una giovane aristocratica, ma a causa della guerra incombente deve partire per il fronte. Visto che l’uomo non dà più notizie e che per questo la fidanzata è disperata, la sorella di lei decide di inviarle lettere appassionate a firma dell’amato…

Stasera su rai Tre alle 21.25 Report La nuova edizione del programma di Sigfrido Ranucci (61) prosegue stasera con la quarta delle nove puntate previste. Tra le inchieste recenti più seguite dal pubblico, quella di Daniele Autieri intitolata “Il miraggio dello sceicco” e dedicata alle polemiche sull’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Guidati dalla competenza e dalla passione giornalistica di Nicola Porro (53), anche questa sera i telespettatori possono aggiornarsi sugli argomenti politici, economici e sociali che in Italia e all’estero stanno monopolizzando l’attenzione generale: dalle polemiche sui migranti alla ricandidatura di Trump.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip La settima edizione prosegue superando un ostacolo dopo l’altro, non ultimo l’ingresso del coronavirus nella Casa di Cinecittà, probabilmente portato da uno dei nuovi inquilini. Anche stasera accanto ad Alfonso Signorini troveremo, nel ruolo di opinioniste, Sonia Bruganelli (48) e Orietta Berti.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Bastille Day – Il colpo del secolo Parigi. Michael Mason (Richard Madden, 36), abile rapinatore, ruba una borsa ignorando che nasconde una bomba. Quando l’ordigno esplode, uccidendo quattro persone, Michael si allea con l’agente della Cia Sean Briar (Idris Elba) per scovare i terroristi, che hanno già annunciato un altro attentato.

Stasera su La 7 alle 21.15 GREY’S ANATOMY (18ª st., ep. 12) «L’essenza di te» con Ellen Pompeo, Chandra Wilson Meredith è in Minnesota assieme a Nick e decidono di trascorrere del tempo lontano da tutti nella sua baita. Ma l’arrivo di sua nipote interrompe la loro intimità. Segue ep. 13 e 14.

Stasera su Tv8 alle 21.30 GOMORRA 5 – STAGIONE FINALE con Salvatore Esposito La guerra è iniziata. Sangueblu aumenta il suo esercito. Anche Genny militarizza le piazze raddoppiando gli uomini e manda Fernando, ex fedelissimo di Ciro, come infiltrato nel gruppo dell’Immortale.

Stasera su Nove alle 21.15 TUTTE LO VOGLIONO (Italia 2015) con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada Chiara è alla ricerca dell’uomo ideale. Per un equivoco, crede di averlo trovato quando incontra Orazio, uno sciampista per cani che, in realtà, non si trova molto a suo agio con le donne…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 JURASSIC PARK (Usa 1993) di Steven Spielberg con Laura Dern, Jeff Goldblum Un miliardario clona il Dna dei dinosauri, facendo rivivere le creature preistoriche. Per dare maggior peso alla sua scoperta, convoca i paleontologi Alan Grant e Ellie Sattler.

Stasera su rai 4 alle 21.20BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA (G.B./Usa 2017) di Edgar Wright con A. Elgort Soprannominato “Baby”, un giovane “asso“ del volante viene incastrato per un furto d’auto da un criminale che lo costringe a lavorare per lui e ripagare il debito. Ma…

Stasera su Iris alle 21.00 AMERICAN GANGSTER (Usa 2007) con Russell Crowe, Denzel Washington Durante la guerra in Vietnam, lo spacciatore Frank Lucas importa eroina negli Stati Uniti dalla Thailandia. Sulle sue tracce si mette il detective Richie Roberts.

Stasera su rai Movie alle 21.10 OCEANO DI FUOCO – HIDALGO (Usa 2003) di Joe Johnston con Viggo Mortensen 1890. Uno straniero, l’americano Frank T. Hopkins, viene ammesso per la prima volta a una corsa di 3000 miglia attraverso il deserto d’Arabia, riservata ai migliori cavalieri beduini.

Stasera su Italia 2 alle 21.25 GRIFFIN (11ª st., ep. 21) «Tea Peter party» Peter decide di unirsi al Tea Party (organizzazione antigovernativa) per promuovere la sua attività illegale. La città piomba così nel caos e neanche i minimi servizi pubblici adesso funzionano più!

Stasera su La 5 alle 21.10 EREDITÀ CONTESA (Germania 2020) di Marc Prill con Anna Puck, Leander Lichti Dopo la morte del fidanzato, Ella cerca di superare il lutto lontano da casa. Ma quando viene a sapere che i genitori sono in difficoltà torna al villaggio. Lì incontra Fynnn e…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 FACCIO UN SALTO ALL’AVANA (Italia 2011) di Dario Baldi con Enrico Brignano Dato per morto, Vittorio viene riconosciuto casualmente in un video girato a Cuba. Fedele, il fratello minore buono e remissivo, parte per l’Avana deciso a farlo tornare.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 SOLE (It./Pol. ‘19) con C. Segaluscio, S. Drzymalska Per racimolare denaro, Ermanno, giovane sbandato, accetta di fingersi padre della bambina di Lena, una ragazza polacca, che sarà venduta alla famiglia di suo zio. Ma tra i due ragazzi nasce un legame inatteso.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 AMORE SOTTO IL VISCHIO (Usa ‘17) con Alicia Witt Kim, scrittrice in erba lasciata da poco dal fidanzato, s’iscrive a un concorso per aspiranti romanzieri. Nell’albergo conosce un collega che inizia a frequentare: ma non tutto è come sembra…

Stasera su Real Time alle 21.20 VITE AL LIMITE Michael ha avuto una vita piena di abusi e ne subisce le conseguenze: ha l’ansia quando esce di casa e se si sente demotivato si butta sul cibo. Ma con il supporto del dottor Now, cercherà di cambiare il suo stile di vita e di salvarsi.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI MURDOCH (7ª st., ep. 3) «Ad ognuno il suo ruolo» con Yannick Bisson Durante l’anteprima di un film, uno dei produttori viene assassinato. L’ispettore Murdoch intuisce che il vero obiettivo del killer era il regista, James Pendrick.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CSI: MIAMI (3ª st., ep. 14) «L’avventura di una notte» con David Caruso, Emily Procter Durante le indagini sull’omicidio del fattorino di un hotel, Horatio scopre un giro di soldi falsi. Intanto, l’agente Duquesne investiga sul caso di una donna scomparsa. Segue ep. 15.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 THE LOST CITY (Usa 2022) con Sandra Bullock L’autrice Loretta Sage viene rapita da un strambo miliardario che vuole scovare il tesoro descritto nell’ultimo libro della donna. Alan, modello che nei romanzi incarna il personaggio di “Dash”, cerca di salvarla.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 DETROIT (Usa ‘17) di Kathryn Bigelow con A. Smith 1967. A Detroit, in seguito a una retata della polizia in un bar del ghetto nero, scoppia un tumulto che degenera in rivolta. Nel caos, alcuni giovani neri e due ragazze bianche vengono sequestrate. Da una storia vera.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 I SEGNI DEL CUORE (Usa 2021) di Sian Heder con Emilia Jones, Marlee Matlin Ruby si prodiga per i suoi familiari in quanto è l’unica normoudente. Ma quando scopre di avere una grande passione per il canto, si ritrova a dover compiere una difficile scelta…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 OUTLANDER – L’ULTIMO VICHINGO (Usa ‘08) di Howard McCain con Jim Caviezel Una nave spaziale precipita tra i fiordi della Norvegia. A bordo ci sono Kainan, un valoroso guerriero proveniente dal futuro, e Moorwen, un terribile mostro assassino.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 LA MOGLIE DELL’ASTRONAUTA (Usa 1999) con Johnny Depp, Charlize Theron Durante una missione spaziale, Alex e Spencer hanno un incidente e si salvano per miracolo. Ma, al ritorno sulla Terra, Spencer sembra cambiato agli occhi della moglie…

Programmi Tv su Rai 1

16.45 MONDIALI DI CALCIO

17.00 MONDIALI DI CALCIO: BRASILE-SVIZZERA

18.45 MONDIALI DI CALCIO

19.20 TG1 TELEGIORNALE

19.45 MONDIALI DI CALCIO

20.00 MONDIALI DI CALCIO: PORTOGALLO-URUGUAY

21.45 MONDIALI DI CALCIO

22.15 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.30 BOBOTV

23.35 CRONACHE CRIMINALI

0.45 S’È FATTA NOTTE

Programmi Tv su Rai Due

13.45 MONDIALI DI CALCIO

14.00 MONDIALI DI CALCIO: COREA DEL SUDGHANA

16.00 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S./18.15 TG2

16.40 MONDIALI DI CALCIO

17.00 MONDIALI DI CALCIO: SENEGAL-OLANDA

19.00 HAWAII FIVE-0

19.40 F.B.I. T

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 IL RITORNO DELL’EROE

23.05 RE START

Programmi Tv su Rai Tre

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 REPORT

23.15 FAME D’AMORE

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 ANGELICA ALLA CORTE DEL RE

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.50 MOTIVE

Programmi Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET T

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 BASTILLE DAY – IL COLPO DEL SECOLO

23.15 GETAWAY – VIA DI FUGA

Programmi Tv su La 7

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS Documenti

17.00 STORIE DI UN REGNO

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 GREY’S ANATOMY

24.00 STORIE DI UN REGNO

Programmi Tv su Tv 8

12.45 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

14.00 UN MATRIMONIO COMBINATO

15.45 IL NATALE DI MOLLY

17.30 SNOWMANCE -UN AMORE NELLA NEVE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 GOMORRA 5 – STAGIONE FINALE

23.30 LA MALA. BANDITI A MILANO

Programmi Tv su Nove

12.20 DELITTI IN COPERTINA 13.20 FAMIGLIE DA INCUBO Doc.

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS

STAI SUL PEZZO

21.25 TUTTE LO VOGLIONO

23.10 ARRIVANO I PROF

0.45 AIRPORT SECURITY SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

11.30 ARROW

13.15 CHICAGO FIRE

14.05 LETHAL WEAPON

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 JURASSIC PARK

23.40 FAST AND FURIOUS

Programmi Tv su Rai 4

12.35 SENZA TRACCIA

14.05 KISS KISS, BANG BANG

15.55 JUST FOR LAUGHS

16.10 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA

23.15 AMERICAN ASSASSIN