Programmi Tv Stasera martedi 1 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Sopravvissuti «Fantasmi» I sopravvissuti si sentono braccati:

non sanno chi sia il loro assalitore e

devono nascondersi. Anita crede che il killer

sia un parente di uno dei passeggeri morti

sull’Arianna. Luca (Lino Guanciale, 43) spinge

Sylvie e le bambine a rifugiarsi dai genitori

di lei. A seguire, l’episodio «Espiazione».

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Il collegio Accompagnate dalla voce di Nino Frassica (71)

continuano le giornate degli studenti catapultati

nel 1958. A scuola è già tempo di verifiche,

ma prima, per festeggiare il decennale della

Costituzione, il Preside organizza una giornata

speciale e scopre così che alcuni allievi

hanno difficoltà a cantare l’inno italiano.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 #cartabianca Dialogando con gli ospiti in studio, Bianca

Berlinguer (62) fa il punto sulla situazione

politica ed economica del nostro Paese. Riflettori

puntati in particolare sulle prime mosse

del governo, alle prese con un quadro

complessivo tutt’altro che rassicurante, tra

caro energia e inflazione in aumento.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Dalle polemiche parlamentari al rischio di

una recessione economica, dal caro energia

all’escalation della guerra in Ucraina… Non

c’è argomento che sfugga alla vis polemica

di Mario Giordano (56), che però non si accontenta

di denunciare certe assurdità della

politica: chiede risposte chiare e rapide.

Stasera su Canale 5 alle 21.00 Champions League Si apre oggi il programma dell’ultima giornata della fase a gironi. Avversarie fortissime per

le due squadre italiane impegnate stasera: a

Monaco l’Inter affronta il Bayern, mentre il

Napoli vola in Inghilterra dove sarà ospite del

Liverpool. Mentre scriviamo, Canale 5 non ha

ancora deciso quale gara trasmettere.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Continuano gli appuntamenti con il programma

condotto da Teo Mammucari e Belen

Rodriguez (38). Quest’ultima, nella puntata

del 18 ottobre, ha vestito i panni da «Iena»

in un servizio in cui si parlava di dismorfofobia

(il disturbo che nasce dall’eccessiva preoccupazione

per difetti fisici).

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ

Che cosa pensano i telespettatori

delle continue tensioni

tra le forze politiche che hanno

vinto le elezioni? Quali

passi dovrebbe fare l’opposizione

per riguadagnare terreno?

Giovanni Floris ne parla

con i suoi ospiti.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 PECHINO EXPRESS con

Costantino della Gherardesca

La nona tappa porta il gruppo

da Ras al-Khaimah ad Abu Dhabi.

Nella prima missione, le

coppie, prima di partire, devono

imparare il tipico grido di benvenuto

degli shiu e riprodurlo

davanti a un maestro.

Stasera su Nove alle 21.25 THE EXPATRIATE – IN FUGA DAL NEMICO (Usa/Can. 2012)

con Aaron Eckhart

Ben Logan, ex agente della

Cia, lavora per una multinazionale

specializzata in sistemi

di sicurezza. Ma ben presto

scopre di essere al centro di

un complotto internazionale…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 YESTERDAY (G.B. ‘19) di D. Boyle

con Himesh Patel

A causa di un strano incidente,

Jack, un mediocre cantautore,

si risveglia in un mondo che

non ha mai sentito parlare dei

Beatles. L’uomo decide così di

usare le loro canzoni per raggiungere

il successo.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 REAL STEEL (Usa ‘11) di Shawn

Levy con Hugh Jackman, Evangeline

Lilly In un prossimo futuro, gli incontri

di boxe vedono uno

contro l’altro robot guidati

dagli umani. L’ex pugile Charlie

Kenton deve rimettere in

sesto un vecchio modello…

Stasera su Iris alle 21.00 CHISUM (Usa ‘70) di A. V.

Mclaglen con John Wayne

Nuovo Messico, 1870. L’allevatore

John Chisum, proprietario

di un ranch, si oppone ai piani

di un avventuriero senza scrupoli.

Al suo fianco c’è anche

Billy The Kid, un ex bandito che

vuole rifarsi una vita onesta.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LA BELLA MUGNAIA (Italia

1955) con Sophia Loren

Nel corso dell’occupazione

spagnola, in una Campania

oppressa da tasse e balzelli,

Luca il mugnaio riesce a cavarsela

grazie alla bellezza di una

moglie avvenente che gli causerà

non pochi guai.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LA LEGGENDA DI BEOWULF

(Usa 2007) di Robert Zemeckis

con Ray Winstone

Il regno di Danimarca è terrorizzato

da Grendel, un terribile

mostro sanguinario. In

soccorso del disperato re

Hrothgar e del suo popolo

arriva il guerriero Beowulf.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP

Rivediamo la puntata trasmessa

ieri in prima serata su

Canale 5. Anche questa settimana

doppio appuntamento

con il reality condotto da Alfonso

Signorini, affiancato da

Orietta Berti e Sonia Bruganelli

nelle vesti di opinioniste.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 UNA MOGLIE BELLISSIMA

(It. ‘07) di e con Leonardo Pieraccioni,

Laura Torrisi LMMM

La tranquilla esistenza del

fruttivendolo Mariano e di sua

moglie Miranda viene sconvolta

quando un fotografo

nota la donna e le propone di

posare per un calendario…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 STRONGER – IO SONO PIÙ FORTE (Usa ‘17) con Jake Gyllenhaal,

Tatiana Maslany

La storia di Jeff Bauman, l’uomo

che perse entrambe le

gambe nell’attentato della

maratona di Boston del 2013.

Dovette affrontare una lunga

riabilitazione fisica ed emotiva

Stasera su Rai Premium alle 21.20 TALE E QUALE SHOW

Lo show condotto da Carlo

Conti mantiene la freschezza

dei primi anni grazie anche

ad Antonino Spadaccino, vincitore

di “Amici” nel 2005, che

ha trionfato nelle prime due

puntate trasformandosi in

Marco Masini e Tom Walker.

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO

Il primo single, ospite della

nuova puntata condotta da

Flavio Montrucchio, è il timido

Danilo. Residente in provincia

di Bologna, il giovane si gioca

tutte le carte per conquistare

la bella Jamila, una studentessa

di origini algerine.

Stasera su Giallo alle 21.10 TANDEM (5ª st., ep. 9) «Juste

une illusion» con Astrid Veillon

Nel bel mezzo delle prove di

un nuovo trucco, il mago Lazlo

Kane crolla vicino al palco,

vittima di una grave reazione

allergica. Léa e Paul fanno

luce sul caso. A seguire, l’episodio

10 «Mascarade».

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME (2ª st., ep. 12) «Come

Iago per Otello» con C. Meloni

Durante un’indagine Stabler

chiede aiuto a Bell. Jet e Malachi

devono fermare Wheatley. Cho

e Maldonado lavorano sotto

copertura per sorvegliare Angela.

A seguire, l’episodio 13.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 MANCINO NATURALE (It./Fr.

2021) di S. Allocca con Claudia

Gerini, Alessio Perinelli

Isabella, rimasta vedova, è disposta

ad andare oltre le sue

possibilità pur di dare al figlio,

un dodicenne dotato di un sinistro

eccezionale, una chance nel

calcio professionistico. Ma…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 APOCALYPTO (Usa ‘06) di Mel

Gibson con Rudy Youngblood,

Dalia Hernandez

Inseguito dai feroci guerrieri

di una tribù nemica, il giovane

maya Zampa di Giaguaro cerca

di mettersi in salvo con la

sua famiglia. Nel frattempo,

sbarcano i conquistadores.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 MASTER SPY – UNA SPIA PER AMICO (Olanda 2016)

con Stijn van der Plas

Il piccolo Tim si trasferisce con

la famiglia in un vecchio albergo

sulla costa. Qui fa la conoscenza

di Simon, un’ex spia che

deve risolvere un vecchio caso:

i due decidono di unire le forze…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 NEMICO PUBBLICO (Usa ‘09)

di Michael Mann con Johnny

Depp, Christian Bale

Nel 1933 il rapinatore John

Dillinger ripulisce una banca

dopo l’altra e diventa l’incubo

dell’Fbi. Ma un giorno l’agente

speciale Melvin Purvis gli si

mette alle calcagna e…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 HATES – HOUSE AT THE END OF THE STREET (Usa/Can. ‘12)

con Jennifer Lawrence

La diciassettenne Elissa si trasferisce

con la madre in una

cittadina. Presto scopre che

nella casa accanto, 4 anni prima,

una ragazza ha ucciso i

genitori ed è poi scomparsa…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA

Nuovo appuntamento con Costantino

della Gherardesca, in

veste di arbitro e commentatore

della gara tra quattro spose.

Come sempre, le concorrenti si

fronteggiano per eleggere il

matrimonio più bello.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 BABYLON BERLIN (4ª st., ep. 7)

con Volker Bruch, Liv Lisa Fries

Berlino, 1931: il detective Rath

deve indagare sotto copertura.

Charlotte rischia il posto di

lavoro per difendere sua sorella

Toni. Nel frattempo, un

nuovo omicidio scuote la città.

A seguire, l’episodio 8.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 TRANSPLANT (2ª st., ep. 11)

«Locked» con Hamza Haq, Sirena

Gulamgaus

In ospedale sono previsti dei

cambiamenti. Bash decide di

staccare un po’ dal lavoro e di

fare un viaggio con Amira. Theo

cerca di controllare le sue emozioni.

Segue ep. 12 «Saviours»

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 DELITTI AI TROPICI (1ª st., ep. 1)

«Adolescenti in fuga» con Sonia

Rolland, Béatrice de la Boulaye

Il corpo senza vita di una giovane

viene ritrovato sulla spiaggia.

Si prospetta un’indagine piuttosto

complessa per Melissa, che

ha appena assunto il comando

della Polizia. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 LA BANDA DEI BITCOIN (Francia

2018) di Vincent Gonon, Xavier

Sayanoff

2014, Tokyo. Alla Mt.Gox scompaiono

850.000 Bitcoin, mezzo

miliardo di dollari. Il dirigente

della società, Mark Karpelès,

è accusato di falsificazione di

dati e appropriazione indebita.