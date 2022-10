Programmi Tv Stasera martedì 18 ottobre 2022: Film live Rai, Mediaset e Sky

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Morgane – Detective geniale «Sentenza finale» La polizia indaga sull’omicidio del magistrato Carole Massart, che si stava occupando del caso di un ragazzo morto per coma etilico. Presto Morgane (Audrey Fleurot, 45) e Karadec scoprono che il giudice utilizzava un’applicazione di incontri. A seguire, l’episodio «S come Italia».

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Il collegio Anche nella settima edizione il reality ambientato nel Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone) manda indietro nel tempo, questa volta nel 1958, 20 studenti (11 ragazzi e 9 ragazze) privandoli delle comodità dei giorni nostri. La voce narrante delle otto puntate è quella di Nino Frassica (71).

Stasera su Rai Tre alle 21.25 #Cartabianca Le prime fibrillazioni nella maggioranza di governo; le preoccupazioni legate alle minacce di Putin nei confronti dell’Occidente; il caro energia che rischia di mettere in ginocchio la nostra economia: sono solo alcuni degli argomenti che si propongono all’attenzione di Bianca Berlinguer (62).

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Per un giornalista come Mario Giordano (56), che si è sempre proposto come il difensore dei diritti dei cittadini più deboli, si prospetta un «superlavoro»: basti solo pensare al problema delle bollette, che rischia di mettere in ginocchio milioni di famiglie. Come reagire? Se ne parla in studio.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Il Divin Codino Una biografia di Roberto Baggio (Andrea Arcangeli, 29), uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano. Tra sogni e delusioni, trionfi e gravissimi infortuni, la sua carriera tocca il momento più significativo nell’estate del 1994, quando guida la Nazionale fino alla finalissima dei Mondiali…

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Da sempre le inchieste, i reportage, le interviste e gli scherzi caratterizzano il programma creato da Davide Parenti e condotto da Belen Rodriguez (38) con Teo Mammucari. Da quest’anno ci sono anche grandi ospiti che portano in scena monologhi su temi di attualità capaci di offrire spunti di riflessione.

Stasera su La 7 alle 21.25 DI MARTEDÌ Per raccontare le ansie degli italiani in questa delicatissima fase sociale ed economica, Giovanni Floris si affida ai risultati dei sondaggi a cura di Nando Pagnoncelli,,che vengono poi analizzati e discussi in studio con autorevoli ospiti.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 PECHINO EXPRESS Come prima missione tutte le coppie devono raggiungere a piedi la fortezza di Ayaz-Kala, individuare le 5 targhette con i nomi corretti degli stati con cui confina l’Uzbekistan, tornare da Enzo Miccio e posizionarli sulla mappa in maniera corretta.

Stasera su Nove alle 21.25 REDEMPTION – IDENTITÀ NASCOSTE (G.B./Usa ‘13) con Jason Statham Joey fugge da un ospedale militare e, per evitare la corte marziale, si nasconde tra i senzatetto di Londra. Un giorno prende al volo l’occasione di assumere una nuova identità.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 TORINO-CITTADELLA Al via il programma delle gare del secondo turno di Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico «Grande Torino» i granata padroni di casa, allenati da Ivan Juric, ospitano la formazione veneta, sulla cui panchina siede Edoardo Gorini.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 IMPERO CRIMINALE (G.B. ‘19) di Ron Scalpello con Sam Claflin, Timothy Spall Uscito di prigione, l’ex pugile Liam vuole ricongiungersi con il figlio e vivere una vita tranquilla. Ma quando suo fratello si mette nei guai, rischierà tutto per salvarlo.

Stasera su Iris alle 21.00 IL «GRINTA» (Usa 1969) di Henry Hathaway con John Wayne, Glen Campbell Mattie, figlia di un allevatore, ingaggia il vecchio sceriffo Cogburn, detto “Il Grinta”, per catturare l’assassino di suo padre. A loro si unisce l’agente governativo LaBoeuf.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 L’AMORE AI TEMPI DEL COLERA (Usa 2007) di Mike Newell con Javier Barden Fermina è la donna più bella della Colombia e Florentino è pazzo di lei, che però è promessa a un altro. Lui saprà aspettare cinquantatré anni per realizzare il suo sogno…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 THE STRONGHOLD: LA ROCCAFORTE (Ucraina ‘17) con Danko Kamensky Un’eclissi solare attiva un portale magico attraverso il tempo: un giovanissimo studente, Victor, dal ventunesimo secolo si ritrova catapultato indietro nel tempo.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP con Alfonso Signorini Rivediamo la puntata trasmessa ieri da Canale 5. Si parla dei fatti che hanno portato Marco Bellavia a lasciare la Casa e alla squalifica di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci accusati di aver “bullizzato” Bellavia.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 FINALMENTE LA FELICITÀ (It. ‘11) di e con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo Benedetto viene convocato dalla trasmissione tv “C’è posta per te”. Per lui c’è un messaggio di Luna, una modella brasiliana che afferma di essere la sua sorellastra…

Stasera su Rai 5 alle 20.30 ELEKTRA La nuova stagione dell’Accademia di Santa Cecilia si apre con l’opera di Strauss in forma di concerto diretta da Sir Antonio Pappano. Nel cast il soprano Ausrine Stundyte (Elettra), Petra Lang (Clitennestra), Elisabet Strid (Crisotemide).

Stasera su Rai Premium alle 21.20 MINA SETTEMBRE 2 con Serena Rossi 5° e 6° episodio Mina torna a Procida, nello stesso B&B dove ha soggiornato con Gianluca. La ragione è l’arrivo di un ospite che sembra nascondersi lì con suo figlio. Intanto, Claudio le dice di voler diventare padre.

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO Tra gli ospiti di Flavio Montrucchio ci sono Claudia e Carmine. Lei, ex atleta, molto competitiva nelle vita come in amore, vorrebbe un uomo in grado di batterla per una volta. Lui è medico e cantante. Ci sarà intesa tra loro?

Stasera su Giallo alle 21.10 TANDEM (5ª st., ep. 5 ) «Giochi di potere» con Astrid Veillon, Stéphane Blancafort Durante la rievocazione di una battaglia, un cavaliere cade a terra morto. Ma sotto l’elmo si celava una delle proprietarie del castello. Cosa è successo? Segue ep. 6 «Uomo in mare»

Stasera su Top Crime alle 21,10 THE THING ABOUT PAM (1ª st., ep. 5 ) «Lei non è chi pensi che sia» con Renée Zellweger Leah Askey aspira al posto di procuratore distrettuale. Il suo rivale, Mike Wood, ha incentrato la sua campagna elettorale sul legame di Pam con l’omicidio di Betsy. Segue ep. 6.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 CRAZY, STUPID, LOVE (Usa 2011) di John Requa, Glenn Ficarra con Steve Carell Il quarantenne Cal Weaver è convinto di vivere un’esistenza perfetta. Ma il suo mondo crolla quando scopre che la moglie Emily l’ha tradito e ora gli chiede il divorzio.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 TAPIRULÀN (Italia 2022) di e con Claudia Gerini Ogni giorno Emma fa counseling online correndo sul suo tapis roulant: “sblocca” le vite degli altri mentre la sua rimane immobile. Ma ben presto, i fantasmi del passato irrompono nella sua vita…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 LEGENDARY – IL GIORNO DEL RISCATTO (Usa ‘10) di Mel Damski con Devon Graye Cal, timido e solitario adolescente, decide di unirsi alla squadra di wrestling della scuola, seguendo le orme del padre e del fratello maggiore, il problematico Mike.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 THE NOVEMBER MAN (Usa/ G.B. ‘14) di Roger Donaldson con Pierce Brosnan L’ex agente della Cia Peter Deveraux si è ritirato in Svizzera. Un giorno viene richiamato in azione per proteggere Alice Fournier e dovrà vedersela con un suo ex pupillo.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 IL GIORNO SBAGLIATO (Usa ‘20) di Derrick Borte con Russell Crowe, Caren Pistorius Rachel, in ritardo al lavoro, si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto. La donna non s’immagina proprio che alla guida c’è lo psicopatico Tom: è l’inizio di un incubo…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA Quale delle 4 spose in gara sfoggerà il miglior abito e avrà curato meglio l’evento e il banchetto? Ognuna di loro giudicherà le nozze delle rivali ma il bonus di Costantino della Gherardesca potrà ribaltare la situazione.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 BABYLON BERLIN (4ª st., ep. 3) con Liv Lisa Fries Per racimolare del denaro, Charlotte decide di partecipare a una gara di ballo. Il consigliere Wendt convince Nyssen dei suoi piani militari. Rath fa visita a Stennes in prigione. Segue ep. 4.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 TRANSPLANT (2ª st., ep. 7) «Control» con Hamza Haq Bash e Mags hanno pareri divergenti su due casi. Poi Bishop si confida con Bash su un dilemma professionale. June segue una paziente che ha problemi in seguito a un bypass gastrico. Segue ep. 8 «Scars».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 MAIORCA CRIME (2ª st., ep. 3) «Il giorno più bello» con Elen Rhys, Julian Looman Miranda e Max indagano sulle minacce di morte contro Rico Alonso, fuoriclasse del Real Mallorca. Tra i sospettati c’è il suo migliore amico, ritiratosi per infortunio. A seguire, ep. 4.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 ERASMUS IN GAZA (Sp. ‘22) di C. Avesani, M. Delbò Viene descritta l’esperienza di Riccardo Corradini, primo studente a partecipare al programma di scambi universitari Erasmus nella striscia di Gaza, il territorio palestinese confinante con Israele.

Da vedere in streaming su Netflix

DIVENTARE ADULTI IN UN OSPEDALE

Arriva su Netflix la miniserie dal libro di Daniele Mencarelli

Daniele è un ventenne romano che, dopo una violenta crisi psicotica, si risveglia ricoverato per un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) in una clinica psichiatrica dove trascorrerà una settimana che cambierà per sempre la sua vita. È questa la premessa di “Tutto chiede salvezza”, serie Netflix in sette episodi, adattamento dell’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, vincitore del premio Strega Giovani 2020. A interpretare Daniele è Federico Cesari (“Skam Italia”): «Ho cercato di dare una mia interpretazione del personaggio, senza cercare a tutti i costi di essere il Mencarelli di quell’età» ci ha raccontato, specificando però che incontrare lo scrittore (e co-autore della sceneggiatura) lo ha aiutato molto a comprendere il personaggio. «È stato un lavoro intenso. Studio Medicina all’università, quindi ho avuto la possibilità di visitare alcuni reparti psichiatrici e vivere in maniera indiretta quelle storie. NETFLIX.COM Costa 7,99 euro al mese; 13,99 con la risoluzione HD e l’uso di due schermi in contemporanea; Per Daniele, che ha una così forte sensibilità, ho dovuto far uscire anche la mia, abbattendo quei muri che tutti noi costruiamo per proteggerci». Quella di “Tutto chiede salvezza” è una storia corale, in cui l’esperienza di Daniele si fonde con quella dei suoi compagni di “camerata”, come Gianluca (Vincenzo Crea) e Mario (Andrea Pennacchi). All’inizio Daniele è chiuso e pieno di pregiudizi verso gli altri pazienti, ma piano piano si apre, e il rapporto che costruiscono gli cambia la vita. «I legami che si creano nella camerata non parlano solo di malattie psichiatriche ma anche di normalità, amicizia e amore» ha spiegato Cesari. «E rappresentare anche la normalità all’interno della patologia spero possa avere un ruolo educativo per chi ancora vive il tabù della malattia mentale».

In streaming su Prime Video

Debutta su Prime Video un film italiano che racconta la determinazione di un gruppo di ballerini

Lo spunto è l’allestimento di uno spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma: 111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni. Dopo un’importante selezione, ne vengono scelti solo nove. Saranno questi ultimi a doversela sudare a colpi di canto, danza e recitazione perché i ruoli disponibili sono solo quattro. Sembra una delle tante storie che siamo abituati a vedere ai casting dei talent show. Ma stavolta è la trama di un film italiano, “Backstage Dietro le quinte”, che debutta il 13 ottobre in esclusiva su Prime Video, prodotto da Eagle Pictures e diretto da Cosimo Alemà. «“Backstage” è un omaggio ai musical dell’epoca d’oro, dove l’audizione, che permetteva ai ragazzi talentuosi di vivere la loro grande occasione, era una prova importante » spiega il regista Alemà. E aggiunge: «Raccontiamo il percorso di questi giovani concentrati unicamente sulla volontà di esprimersi e non di emergere o di apparire».

Programmi Tv su Rai 1

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 MORGANE – DETECTIVE GENIALE

23.40 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 IL COLLEGIO

23.30 STASERA C’È CATTELAN SU RAIDUE

Programmi Tv su Rai Tre

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 #CARTABIANCA

23.55 TG3 LINEA NOTTE

Programmi Tv su Rete 4

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 FUORI DAL CORO

0.50 AMAMI O MUORI

Programmi Tv su Canale 5

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 IL DIVIN CODINO

Programmi TV su Italia 1

17.50 COPPA ITALIA: GENOA – SPAL

20.25 NCIS: NEW ORLEANS

21.20 LE IENE

1.05 I GRIFFIN

2.25 Studio aperto –

Programmi Tv su La 7

16.40 TAGA FOCUS

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 DI MARTEDÌ

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

Programmi Tv su Tv 8

17.30 GIUGNO IN GENNAIO

19.15 CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI

23.45 X FACTOR

Programmi Tv su Nove

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO CON JOE KENDA Doc.

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 REDEMPTION – IDENTITÀ NASCOSTE

1.35 AIRPORT SECURITY SPAGNA

Programmi TV su Mediaset 20

17.30 NAOMI

19.25 CHICAGO FIRE

21.00 COPPA ITALIA: TORINO – CITTADELLA

23.20 PRESSING-20 IN RETE

23.50 MAGAZINE CHAMPIONS LEAGUE 2023

0.20 FREE FALL – CADUTA LIBERA

Programmi TV su Rai 4

16.45 PRIVATE EYES

18.20 MACGYVER

19.50 CORONER

21.20 IMPERO CRIMINALE

23.05 WOLDERLAND

23.40 L’ODORE DELLA NOTTE

Programmi Tv su La 7 D

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 JOSEPHINE ANGE GARDIEN

1.10 LA CUCINA DI SONIA Cucina

Programmi Tv su Cielo

17.45 BUYING AND SELLING

18.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE

O LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 AMORE A SECONDA VISTA

Programmi Tv su Tv 2000

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.30 IN CAMMINO

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.55 TUCKER – UN UOMO E IL SUO SOGNO

22.50 IL DESTINO NEL NOME

0.55 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi Tv su Focus

17.00 MAYDAY: AIR DISASTER

18.00 AEREI DA COMBATTIMENTO

19.00 ANCIENT DISCOVERIES Doc.

20.15 VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO

21.15 L’ANNO SELVAGGIO DELL’AFRICA

22.15 ZAMBIA UNTAMED Doc.

23.15 INGEGNERI IN CORSA CONTRO IL TEMPO

1.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA

Programmi Tv su Iris

17.20 BIG FAT LIAR

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 IL «GRINTA»

23.45 UOMINI D’AMIANTO CONTRO L’INFERNO

Programmi TV su Rai Movie

17.30 ALVAREZ KELLY

19.30 ARRIVANO I DOLLARI!

21.10 L’AMORE AI TEMPI DEL COLERA

23.30 QUALCOSA È CAMBIATO

Programmi Tv su Italia 2

16.05 I CAVALIERI DELLO ZODIACO

17.30 NARUTO SHIPPUDEN

19.00 DUE UOMINI E MEZZO

21.15 THE STRONGHOLD: LA ROCCAFORTE

23.25 DUNCANVILLE Cartoni

Programmi Tv su La 5

16.45 LE TRE ROSE DI EVA 2

18.50 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 GRANDE FRATELLO VIP

19.10 AMICI Talent

19.40 UOMINI E DONNE

21.10 GRANDE FRATELLO VIP

1.25 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE

Programmi Tv su Cine 34

16.55 UN BOSS IN SALOTTO

19.05 IN QUESTO MONDO DI LADRI

21.00 FINALMENTE LA FELICITÀ

23.20 MIRACOLO A MILANO

Programmi Tv su Rai Storia

18.30 ‘14-’18 LA GRANDE GUERRA CENTO ANNI DOPO

19.35 LADY TRAVELLERS Doc.

20.10 IL GIORNO E LA STORIA

20.30 PASSATO E PRESENTE

21.10 STORIE DELLA TV 2022- 2023

21.30 90 MINUTO L’ORA (E 1/2) DEL GOL

Programmi Tv su Rai Sport

17.00 ROSETTA VERTICALE TRAIL RUN

17.25 LA 30 TRENTINA

17.55 MONDIALI SU PISTA SAINT QUENTIN C

21.20 CICLISMO

22.35 ASSOLUTI

23.00 ROAD TO…

23.30 TG SPORT NOTTE

Programmi Tv su DMAX

15.45 LUPI DI MARE

17.40 I PIONIERI DELL’ORO

19.30 NUDI E CRUDI

23.15 WWE SMACKDOWN

1.15 LA CITTÀ FANTASMA

3.00 ED STAFFORD: DURO A MORIRE

Programmi Tv su Rai 5

19.05 STRUMENTI DI MUSICA COLPA

19.20 I MUSEI DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA IN ITALIA

19.30 ART RIDER

20.30 ELEKTRA

22.40 APPRESSO ALLA MUSICA

23.35 ROCK LEGENDS

Programmi Tv su Rai Premium

16.00 HEARTLAND

17.30 DON MATTEO 4

19.25 UN PASSO DAL CIELO 2

21.20 MINA SETTEMBRE 2

23.15 SOPRAVVISSUTI

1.10 NEI TUOI PANNI

Programmi Tv su Real Time

16.20 ABITO DA SPOSA CERCASI

19.20 CORTESIE PER GLI OSPITI

21.20 PRIMO APPUNTAMENTO

22.45 PRIMO APPUNTAMENTO

0.10 OPEN HOUSE: RELAZIONI APERTE