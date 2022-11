Programmi Tv Stasera martedi 8 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Divorzio a Las Vegas Elena (Andrea Delogu, 40) e Lorenzo (Giampaolo Morelli, 47) durante una vacanza studio

in America si sposano per scherzo a Las Vegas.

Poi, alla fine della scuola, si perdono di vista.

Quando però vent’anni dopo Elena sta per

sposarsi «sul serio», scopre che quel matrimonio

giovanile ha valore legale. E ora?

Stasera su Rai due alle 21.20 Il collegio Prosegue la settima stagione del reality che

per ora non riesce a ripetere i record d’ascolto

del passato. Già nella terza puntata il Preside

Paolo Bosisio (73) ha deciso di espellere

Victoria Lazzari. La 15enne di Prato aveva

insultato il professor Andrea Zilli, insegnante

delle discipline tecnico-pratiche.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 #cartabianca Ottenuta la fiducia di Camera e Senato, Giorgia Meloni ha cominciato ad affrontare i tanti

gravi problemi che assillano il nostro Paese

proponendo le prime soluzioni a problemi

come il caro bollette. Di questo e molto altro

Bianca Berlinguer (62) parlerà stasera con i

suoi ospiti in studio e in collegamento.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Penultimo appuntamento con la trasmissione

ideata e condotta da Mario Giordano (56).

Dopo la puntata del 15 novembre, infatti, il

programma andrà in vacanza per qualche

settimana per poi tornare in onda nei primi

giorni del 2023. Anche stasera si parla in particolare

dei primi provvedimenti del governo.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Il diritto di opporsi Il giovane avvocato Bryan Stevenson (MichaelB. Jordan 35), grintoso e idealista, decide

di assumere la difesa di Walter McMillian (Jamie

Foxx), un boscaiolo di colore condannato

a morte per l’omicidio di una ragazza. Ben

presto il legale si rende conto che le prove a

carico di McMillian sono assai discutibili…

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Puntuale torna l’appuntamento con il programma

d’inchiesta di Davide Parenti. A Belen

Rodriguez e Teo Mamuccari (57) il compito di

introdurre i servizi degli inviati. Tra loro c’è

Alessandro De Giuseppe, che recentemente è

tornato a parlare del delitto di Garlasco proponendo

testimonianze inedite.

Programmi TV su Rai 1

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 DIVORZIO A LAS VEGAS

23.15 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 IL COLLEGIO

23.30 BELVE Talk

0.25 Generazione Z

Programmi Tv su Rai Tre

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 #CARTABIANCA

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

1.15 Sorgente di vita Religione

Programmi Tv su Rete 4

16.45 TEXAS OLTRE IL FIUME

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 FUORI DAL CORO

0.50 EVIL NANNY – UNA FAMIGLIA IN PERICOLO

2.40 Tg4 l’ultima ora notte

Programmi Tv su Canale 5

16.10 AMICI Talent

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 IL DIRITTO DI OPPORSI

23.55 X-STYLE

Programmi Tv su Italia 1

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO Telegiornale

19.00 STUDIO APERTO MAG Attualità

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 LE IENE

1.05 I GRIFFIN

2.30 Studio aperto –