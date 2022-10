Programmi Tv Stasera mercoledì 19 ottobre 2022: Film live in prima serata

Come ogni sera Noi della redazione Siamo lieti di darvi l’elenco completo di tutto il palinsesto televisivo italiano. Ricordiamo, come sempre che ogni azienda può spostare la loro programmazione in libertà e questo potrebbe legare recare qualche disagio a telespettatore. Tutti coloro che non possiedono un apparecchio televisivo possono vedere le loro trasmissioni in streaming

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Il commissario Montalbano Il commissario Montalbano Il collegio Chi l’ha visto? «Tocco d’artista» Un orefice viene trovato carbonizzato sulla sua sedia a rotelle. A prima vista sembra un suicidio, ma il commissario Montalbano (Luca Zingaretti, 60) non ne è convinto. Augello intanto indaga sulla morte di un usuraio e scopre che tra i due casi potrebbe esserci un collegamento.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Il collegio Soltanto questa settimana il reality va in onda pure di mercoledì. Anche nella settima edizione Paolo Bosisio (73) è il preside dell’istituto, ma non rivedremo Maria Rosa Petolicchio, Luca Raina e Alessandro Carnevale. Tra i professori confermati, Andrea Maggi, insegnante di italiano ed educazione fisica

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Chi l’ha visto? Federica Sciarelli (64) continua a seguire il caso della scomparsa di Marzia Capezzuti, 29enne sparita da Pontecagnano (Salerno), dove viveva con i familiari del fidanzato defunto. Gli inquirenti ritengono che la giovane sia stata uccisa e fatta sparire per incassare la sua pensione di invalidità di 800 euro.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima serata Il viaggio di Veronica Gentili (40) nel panorama dell’attualità italiana e internazionale non può che partire dalla formazione del nuovo governo e dai tanti rebus che l’esecutivo sarà chiamato a sciogliere in tempi brevi. Un’ampia pagina verrà poi dedicata alle tensioni tra Russia e Occidente.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Emigratis – La resa dei conti Termina stasera il lungo ed esilarante viaggio «a scrocco» di Pio (39) e Amedeo (39), nei panni del “Bufalone” e del “Messicano”. Le loro gesta, da Dubai a Parigi passando per Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami e Los Angeles, sono raccontate dalla voce fuori campo dell’attore Francesco Pannofino.

Stasera su Rai Tre alle 20. 55 Udinese-Monza I riflettori della Stadio Friuli si accendono in occasione di una gara di Coppa Italia che vede di fronte i padroni di casa di Andrea Sottil (48), squadra rivelazione delle prime giornate di campionato, e la matricola brianzola, anch’essa protagonista di risultati importanti come la vittoria contro la Juventus.

Stasera su La 7 alle 21.15 UNA GIORNATA PARTICOLARE Anche stasera, grazie al racconto di Aldo Cazzullo, ripercorriamo la storia di un celebre personaggio storico. Il giornalista ci aiuta a rivivere una giornata che ha cambiato non solo la vita del singolo, ma il destino dell’umanità.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 X FACTOR «Bootcamp 2» Rivediamo la 2ª e ultima puntata dei Bootcamp. I concorrenti che hanno superato le audizioni sono stati divisi in 4 gruppi da 12 artisti ciascuno, uno per ogni giudice. Fra questi c’è Fedez, alla sua 6ª esperienza nel talent: la prima risale al 2014.

Stasera su Nove alle 21.25 WHAT WOMEN WANT – QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO (Usa 2000) di Nancy Meyers con Mel Gibson Dopo una scossa elettrica Nick, pubblicitario di successo e sciupafemmine, scopre di aver acquisito un potere: percepisce ciò che le donne pensano.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE (G.B./Usa ‘10) di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., Jude Law Holmes e il dottor Watson sono alle prese col professor Moriarty. Grazie alla sua mente criminale, l’uomo potrebbe mettere in grave difficoltà il detective…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SHATTERED – L’INGANNO (Usa/Ger./Svizz. 2022) con L. Krug, C. Monaghan Chris s’innamora di una misteriosa donna, Sky, che tesse una rete in cui Chris, l’ex moglie e suo figlio rimangono intrappolati. Ne seguirà una disperata lotta per la sopravvivenza.

Stasera su Iris alle 21.00 FULL METAL JACKET (G.B./ Usa 1987) di S. Kubrick con Ronald Lee Ermey Il durissimo sergente Hartman addestra i giovani marines nel campo di Parris Island. Il plotone avrà modo di dimostrare le sue capacità partendo per combattere in Vietnam.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 DRIVEN – IL CASO DELOREAN (G.B./Usa ‘18) di Nick Hamm con Jason Sudeikis Ambientata nei primi Anni 80 in California, è la storia dell’ingegnere John DeLorean raccontata attraverso la sua amicizia con un pilota e informatore dell’Fbi, Jim Hoffman.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LUPIN III – UNA STORIA SENZA FINE «Le strade e il tesoro» Anche Lupin, Holmes e Lily sopravvivono all’esplosione. Nel loro nascondiglio, Lupin racconta alla banda la leggenda della società «Raven» e del suo misterioso tesoro. A seguire, altri quattro episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 CHE PASTICCIO, BRIDGET JONES! (G.B ‘04) di B. Kidron con Renée Zellweger Bridget e Mark sono insieme da poco più di un mese, ma le cose iniziano ad andare male, un po’ per colpa di una bella collega di Mark e un po’ per la ricomparsa di Daniel Cleaver…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 TI PRESENTO UN AMICO (It. ‘10) di Carlo Vanzina con Raoul Bova, Martina Stella Marco è un manager: la crisi gli ha portato via la fidanzata e adesso gli tocca pure licenziare dei colleghi. A complicare le cose, arrivano 4 donne che gli cambieranno la vita.

Stasera su Rai 5 alle 21.25 ORCHESTRA RAI. STORIA DI UN BENE COMUNE Il documentario di Marta Teodoro racconta le origini dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, dai tempi dell’Uri (1924) e dell’Eiar alla sua fondazione, nel 1994, con la fusione di 4 orchestre e 3 cori.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 TALE E QUALE SHOW Terzo appuntamento in compagnia di Carlo Conti. In giuria, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati da un quarto giudice a sorpresa. Tra i concorrenti, Andrea Dianetti e Antonino Spadaccino, ex allievi di «Amici»

Stasera su Real Time alle 21.20 TAILOR MADE: CHI HA LA STOFFA? Ultima puntata del talent condotto da Tommaso Zorzi. Gli aspiranti sarti devono creare un abito da “red carpet”. Il vincitore ottiene tessuti, una macchina da cucire, una tagliacuci e un tirocinio presso Gucci.

Stasera su Giallo alle 21.20 ASTRID ET RAPHAELLE (3ª st., ep. 5) «Il testimone» con Lola Dewaere, Sara Mortensen Astrid e Raphaelle indagano su un delitto commesso alla stazione di Parigi: l’unico testimone che hanno è il figlio dodicenne della vittima, un ragazzo autistico. Segue ep. 6.

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE (23ª st., ep. 9) «Lo stato contro Richard Wheatley» con Mariska Hargitay Carisi processa Richard Wheatley per l’omicidio della moglie di Stabler. Benson si trova in disaccordo con un amico quando Barba accetta il suo caso.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 AL DI LÀ DELLE APPARENZE (Usa ‘20) con Zach Avery Trasferitosi a Parigi dopo l’assassinio della fidanzata, Sam Pivnic scopre l’esistenza di un’attrice identica a lei. Tornato a Los Angeles per chiarire il mistero, la sua vita prende una piega folle e imprevista.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 CUORE SACRO (It. ‘04) di Ferzan Ozpetek con Barbora Bobulova, Andrea Di Stefano Irene è una donna interessata solo agli affari. L’incontro con una bambina, però, porterà a galla dolorosi ricordi d’infanzia, che la indurranno a rivedere completamente la propria vita.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 CLIFFORD: IL GRANDE CANE ROSSO (Usa/Canada 2021) con Darby Camp La piccola e insicura Emily, affidata per qualche giorno allo scapestrato zio Casey, adotta un cucciolo di cane dall’insolito colore rosso. Per magia il cagnolino diventa gigantesco.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 THE TOWN (Usa 2010) di Ben Affleck con Ben Affleck Boston. Dopo essersi innamorato dell’impiegata che ha preso in ostaggio durante un colpo in banca, Doug decide di cambiare vita. Ma i suoi complici lo costringono a compiere un’ultima rapina.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 EVEREST (G.B./Usa ‘15) di Baltasar Kormákur con Jake Gyllenhaal, Josh Brolin 1996. Due spedizioni tentano di raggiungere la vetta del monte Everest. Tra gli scalatori c’è anche Scott Fischer, che affronterà prove al limite umano. Da una storia vera.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR «Bootcamp. 2ª p.» Continuano le selezioni del talent. La tensione è alle stelle e le performance devono essere eccellenti: questa fase è decisiva in quanto i giudici Fedez, Ambra, Dargen e Rkomi scelgono alcuni talenti per formare le proprie squadre.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 MUNICH GAMES – NON FIDARTI DI NESSUNO (1ª st., ep. 5) con Seyneb Saleh Appena inizia la partita, Maria intuisce che qualcosa non sta andando come previsto e teme un attentato terroristico. Per sventarlo, lei e Oren corrono contro il tempo… Segue ep. 6.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE ENDGAME (1ª st., ep. 1) «Pilot» con Morena Baccarin Nonostante sia chiusa in carcere, la criminale Elena Fedorova riesce a organizzare una serie di rapine nelle banche di New York. L’agente dell’Fbi Valerie Turner enta in azione. Segue ep. 2 «Fairytale Wedding».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 MCDONALD & DODDS (2ª st., ep. 2) «The war of Rose» con Jason Watkins, Tala Gouveia Rose, un’influencer, si sottopone a un intervento di chirurgia estetica nella clinica gestita da Al e Mariel. Purtroppo l’operazione si tramuta in tragedia. McDonald e Dodds indagano.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 THE PRINCESS (G.B./Ger. 22) di Ed Perkins La vita della principessa Diana: dal fidanzamento alle nozze da favola; i figli, il divorzio e la morte nell’incidente a Parigi del 31 agosto 1997. Risaltano l’amore del popolo per lei e il peso degli impegni di corte.

Programmi Tv su Rai 1

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 IL COMMISSARIO MONTALBANO

23.25 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POSTST

21.20 IL COLLEGIO

23.20 STASERA C’È CATTELAN SU RAIDUE

Programmi Tv su Rai Tre

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 CHI L’HA VISTO?

23.55 TG3 LINEA NOTTE

1.05 Protestantesimo Religione con Claudio Paravati

Programmi Tv su Rete 4

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA

0.50 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

2.20 Tg4 l’ultima

Programmi TV su Canale 5

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 EMIGRATIS – LA RESA DEI CONTI

Programmi Tv su Italia 1

17.30 STUDIO APERTO

17.50 COPPA ITALIA: PARMA – BARI

20.00 COPPA ITALIA LIVE Sport

20.55 COPPA ITALIA: UDINESE – MONZA Calcio Dir.

23.00 COPPA ITALIA LIVE

23.30 BLADE

Programmi TV su La 7

16.40 TAGA FOCUS

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 UNA GIORNATA PARTICOLARE

23.30 CITIZENFOUR

Programmi Tv su tv 8

17.30 DUE CUORI E UN MATRIMONIO

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 X FACTOR Talent

23.30 PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI

Programmi Tv su Nove

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO CON JOE KENDA

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 WHAT WOMEN WANT – QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO

23.35 POLI OPPOSTI

Programmi Tv su Mediaset 20

17.30 NAOMI

19.20 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE

23.45 JOHNNY MNEMONIC

Programmi Tv su Rai 4

16.45 PRIVATE EYES

18.20 MACGYVER

19.50 CORONER

21.20 SHATTERED – L’INGANNO

22.55 THE CONDEMNED – L’ISOLA DELLA MORTE

Programmi Tv su La 7 D

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 KATE & LEOPOLD

23.40 PAGE EIGHT

1.40 LA CUCINA DI SONIA Cucina

Programmi TV su Cielo

17.45 BUYING AND SELLING

18.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 SAN ANDREAS QUAKE

Programmi Tv su Tv 2000

16.00 FIORI D’ARANCIO

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.35 IN CAMMINO

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.50 L’ITALIA IN PREGHIERA – RECITA DEL ROSARIO

21.40 ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

0.45 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi Tv su Focus

17.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

18.00 AEREI DA COMBATTIMENTO

19.00 ANCIENT DISCOVERIES Doc.

20.15 VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO Doc.

21.15 DYNASTIES – L’AVVENTURA DELLA VITA

22.15 ALTI E MINUSCOLI

23.15 LA COSTRUZIONE DEL TITANIC

0.15 TITANIC: LA RESA DEI CONTI

Programmi Tv su Iris

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 FULL METAL JACKET

23.30 JARHEAD

Programmi Tv su Rai Movie

16.35 PAPILLON

19.20 ARRIVANO I GATTI

21.10 DRIVEN – IL CASO DELOREAN

23.10 MOVIE MAG

23.35 THE CODE

Programmi Tv su Italia 2

19.00 DUE UOMINI E MEZZO

21.15 LUPIN III – UNA STORIA SENZA FINE

23.40 THE STRONGHOLD: LA ROCCAFORTE

1.50 I GRIFFIN Cartoni