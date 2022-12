Programmi Tv Stasera oggi 24 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.30 Io sono Babbo Natale Ettore (Marco Giallini), uno sbandato appena uscito di galera, entra in casa dell’anziano Nicola (Gigi Proietti, 1940-2020) per derubarlo. Dopo averlo immobilizzato, comincia a frugare per casa e trova un’incredibile quantità di giocattoli. Nicola allora gli rivela il suo incredibile segreto: è lui Babbo Natale…

Stasera su Rai 2 alle 21.00 Non ti presento i mieiAbby (Kristen Stewart, 32) è fidanzata con Harper (Mackenzie Davis, 35) e vorrebbe sposarla. Prima però Harper ha intenzione di portare la sua ragazza a conoscere i suoi familiari. Una volta giunta a destinazione, però, Abby scopre la famiglia di Harper è molto all’antica e ignora che lei sia gay…

Stasera su Rai Tre Festival del circo di Montecarlo alle 21.20 Primo di due appuntamenti con Melissa Greta Marchetto (37). In scaletta artisti di alto livello arrivati nel Principato di Monaco da ogni parte del mondo. Stasera vediamo alcuni dei numeri più belli della 43ª edizione, come quello di giocoleria eseguito dall’artista francese Françoise Rochais.

Stasera su Rete 4 Vacanze Romane alle 21.25 Roma. La giovane Anne (Audrey Hepburn, 1928-’93), principessa di uno Stato straniero in visita ufficiale, è insofferente alla rigida etichetta imposta dal suo ruolo. Una sera, esce da sola e si ubriaca. Viene soccorsa dal giornalista americano Joe Bradley (Gregory Peck, 1916-2003), che la porta a casa sua.

Stasera su Canale 5 Il Volo alle 21.20 Sul palco, situato a Gerusalemme sotto la Torre di Davide, Gianluca Ginoble (27), Ignazio Boschetto (28) e Piero Barone (29) cantano accompagnati dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. Il trio propone i tradizionali e più amati brani natalizi, come «Happy Xmas (War is over)» di John Lennon.

Stasera su Italia 1 Una poltrona per due alle 21.30 I fratelli Duke, Randolph (Ralph Bellamy) e Mortimer (Don Ameche), ricchi banchieri, scommettono un dollaro su un antico dilemma: è vero che «l’ambiente fa l’uomo». Decidono allora di licenziare il loro manager Luis Winthorpe (Dan Aykroyd, 70) e sostituirlo col mendicante Billy Ray Valentine (Eddie Murphy, 61).

Stasera su La 7 alle 21.15 UNA GIORNATA PARTICOLARE In replica la 3ª puntata del programma che Aldo Cazzullo ha dedicato ad alcuni celebri personaggi e a un giorno che ha cambiato il loro destino e quello del genere umano. Si rievoca l’incontro tra San Francesco e Innocenzo III.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 UN NATALE REGALE (Usa ‘21) con J. Lilley, B. Fehr Lindsay Palmer, direttrice di un’importante organizzazione benefica newyorchese, viene convocata nel regno di Veronia per avviare un nuovo progetto. Conosce così l’affascinante principe Aiden…

Stasera su Nove alle 21.25 FREDDIE MERCURY, L’IMMORTALE Lo speciale della BBC ripercorrere l’ultimo capitolo della vita di Freddie Mercury, carismatico leader dei Queen: la lotta contro l’AIDS e, dopo la sua morte, il concerto organizzato a Wembley per ricordarlo.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.25 IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA COMPAGNIA DELL’ANELLO (Usa 2001) di P. Jackson con Sean Astin, Elijah Wood L’hobbit Frodo entra in possesso dell’anello del potere, forgiato dal malvagio Sauron. Deve distruggerlo, per evitare che cada in mani sbagliate…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 MR. & MRS. SMITH (Usa 2005) di Doug Liman con Brad Pitt, Angelina Jolie All’insaputa l’uno dell’altro, i coniugi John e Jane Smith sono due abili killer molto ben pagati. Le cose si complicano quando vengono incaricati di uccidersi a vicenda…

Stasera su Iris alle 21.00 CONTACT (Usa 1997) di R. Zemeckis con Jodie Foster Una ricercatrice capta un messaggio proveniente da una stella con gli schemi per costruire una macchina per il teletrasporto. Tra mille difficoltà, la donna riesce a farsi lanciare nello spazio…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 JOYEUX NOËL – UNA VERITÀ DIMENTICATA DALLA STORIA (Fr. 2005) con Diane Kruger, Benno Fürmann Nell’inverno del 1914 si combatte sul fronte delle Fiandre. Ma, durante la notte di Natale, i soldati dei due fronti «festeggiano » con una partita di calcio.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 TREMORS (Usa ‘90) di R. Underwood con Kevin Bacon In una cittadina nel deserto del Nevada si verificano misteriose morti e scosse sismiche. Valentine e gli altri abitanti scoprono che si tratta di giganteschi vermi che affiorano dal sottosuolo…

Stasera su La 5 alle 21.10 CHRISTMAS ENCORE (Usa ‘17) con B. Elliott, M. Lawson Charlotte, aspirante attrice, ottiene il ruolo di protagonista nello spettacolo natalizio ispirato all’opera di Dickens «Canto di Natale». Mentre s’innamora del regista, la compagnia riceve lo sfratto.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 MATRIMONIO A PARIGI (It. 2011) di Claudio Risi con Massimo Boldi, Biagio Izzo Il milanese Lorenzo evade il fisco da anni. Durante un viaggio in Francia per far visita al figlio Mirko conosce il napoletano Gennaro, un integerrimo ufficiale della Finanza…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 LA BOHÈME (It. ‘22) di Mario Martone con Federica Lombardi, Jonathan Tetelman Il capolavoro di Puccini in versione film-opera ambientato nel loft dei Laboratori di Scenografia del Teatro dell’Opera di Roma. Jonathan Tetelman è Rodolfo, Federica Lombardi è Mimì.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 PURCHÉ FINISCA BENE «La fortuna di Laura» con Lucrezia Lante della Rovere Laura, mamma single e arredatrice, è l’amante del marito di una delle sue clienti. Quando viene scoperta, Laura perde tutto: la sua ex domestica Agnese decide di aiutarla…

Stasera su Real Time alle 21.00 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE «Luigina e Davide» Donna Imma riceve la visita di Annapaola, cugina e da sempre amica del cuore. La donna è rientrata dall’Egitto con l’intenzione di distoglierla dal lavoro e coinvolgerla in un’uscita di famiglia.

Stasera su Giallo alle 21.10 L’ISPETTORE BARNABY (7ª st., ep. 7) «Fantasmi di Natale» con John Nettles Barnaby e il sergente Gavin devono indagare sulle strane vicende che coinvolgono i Villiers, riuniti per festeggiare il Natale. Ma tutti hanno dei segreti da nascondere.

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT: IL NATALE DI POIROT (G.B. 1994) di Edward Bennett con David Suchet Poirot viene invitato dal ricco Simeon Lee a trascorrere da lui il Natale. Lee teme per la sua vita e sospetta che uno dei parenti voglia rubargli dei preziosi diamanti trovati da lui in Africa.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 TROPPO CATTIVI (Usa/Giapp. 2022) di Pierre Perifel Quando, dopo anni di rapine, la banda dei Troppo Cattivi viene catturata, Mister Wolf decide di fare un patto per salvarli tutti dalla prigione: diventare buono. Riuscirà a convincere anche gli altri membri?

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 SLIDING DOORS (G.B. 1998) di Peter Howitt con Gwyneth Paltrow, John Hannah Che cosa succederebbe ad Helen se un giorno perdesse la metropolitana? La sua esistenza potrebbe prendere due pieghe completamente diverse e tutte da scoprire.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI (Usa/G.B. ‘02) con Daniel Radcliffe Secondo episodio della saga fantastica. Durante l’estate, Dobby scongiura Harry Potter di non tornare alla Scuola di Magia o rischierà la vita. Ma il maghetto non cede.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 TOP GUN (Usa 1986) di Tony Scott con Tom Cruise L’ambizioso Pete entra nell’accademia della Marina che istruisce i futuri piloti dei caccia da combattimento. Abilissimo ma di temperamento ribelle, il ragazzo si complica la vita innamorandosi della sua istruttrice.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 TEMPO LIMITE (Usa 2016) con Vince Vaughn Il criminale Nick Barrow è noto per pianificare rapine che coinvolgono tutti i suoi conoscenti. Quando il suo ultimo piano fallisce, i suoi colleghi, un team di poliziotti corrotti e alcuni killer decidono di farlo fuori.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 LAURA PAUSINI: LAURA XMAS Laura Pausini, dopo trent’anni di carriera, ci fa sognare con celebri canzoni natalizie arrangiate in chiave swing. Tra le altre: Santa Claus is coming to Town, Let it snow Let it snow Let is snow, Jingle Bells.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2 con Haley Lu Richardson, Leo Woodall Portia ha appreso verità schiaccianti da Jack. Intanto le gelosie e le bugie stanno aumentando: Ethan, sempre più sconvolto e tormentato dai sospetti su Harper e Cameron, potrebbe compiere azioni avventate.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CREATURE GRANDI E PICCOLE – UN VETERINARIO DI PROVINCIA (1ª st., ep. 7) «The Night Before Christmas» con N. Ralph Alla vigilia di Natale, James deve soccorrere un cane. Helen si offre di accompagnarlo, ma una fitta nebbia cala sulle valli e sembra intrappolarli.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHA CHRISTIE (2ª st., ep. 4) «Perché non Martin?» con Blandine Bellavoir Avril s’imbatte in un uomo agonizzante vicino alla scogliera: ascolta le sue ultime parole e trova la foto di una donna nella sua tasca. Cosa è successo?

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 SIAMO TUTTI ALBERTO SORDI? (It. ‘20) di F. Corallo Un documentario di Fabrizio Corallo dedicato ad Alberto Sordi e realizzato nel 2020, in occasione del centenario della sua nascita. Si raccontano la carriera artistica e la storia personale del grande attore.

