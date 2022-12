Programmi Tv Stasera oggi 28 dicembre 2022: Film live Rai, Mediaset e Sky

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Meraviglie – Stelle d’Europa Prende il via la quinta edizione del programma itinerante condotto da Alberto Angela (60). Tre le puntate previste di un viaggio attraverso l’Europa alla scoperta dei siti Unesco. Stasera si parte da Mont Saint Michel per poi proseguire verso Lisbona, Verona e, per finire, Chartes, ancora in Francia.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Mi casa es tu casa Doppio appuntamento questa settimana con le interviste di Cristiano Malgioglio (77). Venerdì sera viene infatti recuperata la puntata saltata il 14 dicembre per la concomitanza con la semifinale dei Mondiali di calcio. Anche oggi nella casa televisiva di Malgioglio sono attesi ospiti italiani e internazionali.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Gifted – Il dono del talento Frank (Chris Evans, 41), single e zio di Mary (McKenna Grace, 16), intraprende una battaglia legale per ottenere la custodia della nipote. La bimba è un prodigio della matematica e ha ottenuto una borsa di studio in una scuola per piccoli geni. Frank, invece, le vorrebbe garantire una vita normale…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima serata Dal 21 dicembre al timone del talk di attualità c’è ogni sera Alessandra Viero (41): la conduttrice (insieme con Gianluigi Nuzzi) di «Quarto grado» sostituisce Veronica Gentili, che i telespettatori ritroveranno a partire dal 4 gennaio. Nella lunga puntata del mercoledì si parla dei temi più caldi del momento.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Sissi L’attimo Episodio 1 L’imperatrice Sissi (Dominique Devenport, 26) dà alla luce Rudolf, l’erede al trono d’Asburgo. Bismarck, intanto, minaccia la supremazia austriaca sulla Confederazione tedesca ed è pronto a trascinare l’Austria in guerra. Franz deve riarmare l’impero, ma le risorse finanziarie non lo consentono.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 fuggente Stati Uniti, 1959. In un austero collegio maschile del Vermont prende servizio il professore di letteratura John Keating (Robin Williams, 1951-2014). Il suo metodo d’insegnamento, originale e trascinante, entusiasma da subito i suoi allievi, ma gli attira anche le critiche di alcuni genitori e del preside…

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE Andrea Purgatori dedica una puntata speciale a quello che è ritenuto il primo serial killer italiano: il cosiddetto “mostro di Firenze“, autore di otto duplici omicidi tra il 1968 e il 1985, tutti nei boschi della provincia fiorentina.

Stasera su TV 8 alle 21.30 TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI (It. 2020) di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino Francia, XVII secolo. D’Artagnan è ormai anziano, ma quando la regina Anna d’Austria gli chiede di compiere un’ultima missione, accetta: lo accompagnano nell’impresa Athos e Porthos…

Stasera su Nove alle 21.25 CASH OR TRASH – XMAS EDITION Ultimo speciale condotto da Paolo Conticini. Asia Argento e Gabriele Corsi, Totò Schillaci e Francesco Panella cercano di vendere 4 oggetti della loro collezione privata, stimati dall’esperto Alessandro Rosa.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 IL DOMANI TRA DI NOI (Usa 2017) di Hany Abu-Assad con Kate Winslet, Idris Elba A causa della cancellazione del loro volo, Alex e Ben si accordano per affittare un aereo privato che li porti a Denver. Ma il pilota ha un malore e il velivolo precipita fra le montagne…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 AD ASTRA (Usa 2019) di James Gray con Brad Pitt, Tommy Lee Jones L’astronauta Roy McBride attraversa il sistema solare alla ricerca del padre Clifford, scomparso durante una missione spaziale, e dell’origine di alcune tempeste elettromagnetiche…

Stasera su Iris alle 21.00 BIG EYES (Usa/Canada 2014) di Tim Burton con Amy Adams, Christoph Waltz La storia di Margaret e Walter Keane, artisti famosi negli Stati Uniti degli Anni 60. Lui, abile affabulatore, porta al successo i quadri della moglie spacciandoli come propri.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 L’ORA DELLE PISTOLE (Usa ‘67) di John Sturges con James Garner, Jason Robards Jr. L’anziano sceriffo Wyatt Earp, supportato dall’amico Doc Holliday, è deciso a vendicare la morte di uno dei suoi fratelli, ucciso dallo spietato fuorilegge Clanton.

Stasera su Italia 2 alle 21.25 ONE PIECE (17ª st., ep. 19) «Luci e ombre – Il lato oscuro di Dressrosa!» Chinjao continua ad attaccare Rufy. Intanto, Sanji e Kin’emon notano molti marine, guidati da Bastille, in attesa di catturare i criminali in uscita dal Colosseo…

Stasera su La 5 alle 21.10 CHRISTMAS IN LOVE – INNAMORARSI A NATALE (Usa ‘18) con Brooke D’Orsay Ellie lavora nella panetteria della sua cittadina, dove sforna le famose torte danesi natalizie. Un giorno arriva Nick, che ha tante idee per modernizzare la panetteria, ma…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 MA CHE COLPA ABBIAMO NOI (It. ‘02) di e con Carlo Verdone, Margherita Buy Un gruppo in terapia scopre che l’analista è morta mentre li ascoltava: è il panico! Privati di una figura di riferimento, gli otto pazienti cercano di sostenersi l’un l’altro.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ART NIGHT La puntata è dedicata a Paola Agosti. Affermatasi negli Anni 60, quando il mestiere del fotoreporter era sostanzialmente ritenuto prerogativa dei soli uomini, è diventata una protagonista del mondo della fotografia italiana.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA SPOSA con Serena Rossi Il cadavere di Giorgia, prima moglie di Italo, viene ritrovato. Italo viene scagionato dall’accusa di omicidio grazie all’autopsia ma, depresso, pensa al suicidio. Poi scopre che suo zio aveva raggirato la famiglia di Giorgia e perde la testa.

Stasera su Real Time alle 21.20 TI SPEDISCO IN CONVENTO Prosegue il “viaggio spirituale“ di Valentina e le altre ragazze. Con le suore si crea un rapporto sempre più forte, ma non tutte le giovani ospiti sono pronte ad aprirsi fino in fondo. Intanto, una di loro prende una decisione.

Stasera su Giallo alle 21.10 L’ISPETTORE BARNABY (16ª st., ep. 1) «I fantasmi di Natale» con Neil Dudgeon, Gwilym Lee Barnaby e il nuovo sergente Charlie Nelson indagano sull’omicidio di Conor Bridgeman, avvenuto durante una battuta di caccia al fantasma in una casa a Morton Shallows.

Stasera su Top Crime alle 21.10 FBI: MOST WANTED (2ª st., ep. 5) «Il confine» con J. McMahon Quattro giovani Mohawk vengono trovati morti vicino al confine canadese, probabilmente uccisi dai New Patriots. LaCroix e Ortiz cominciano ad indagare. A seguire, ep. 6. «Oltre le apparenze».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 PEPPERMINT – L’ANGELO DELLA VENDETTA (Usa 2018) con Jennifer Garner Riley assiste impotente all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang. Per via di un giudice corrotto gli assassini rimangono impuniti. 5 anni dopo decide di farsi giustizia da sola.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 STANLIO & OLLIO (G.B./Usa 2018) con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda Il film dedicato al celebre duo comico si concentra sull’ultimo tour teatrale in Inghilterra. Ma i fantasmi da tempo sepolti e la delicata salute di Oliver minacciano il loro sodalizio.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE (G.B./Usa ‘07) con Daniel Radcliffe Harry scopre l’esistenza dell’Ordine della Fenice, nato per contrastare il malvagio Lord Voldemort. Nel frattempo, a Hogwarts arriva l’ambigua professoressa Umbridge…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 SPIDER-MAN: NO WAY HOME (Usa 2021) di Jon Watts con Tom Holland L’identità dell’Uomo Ragno è stata rivelata al mondo e ora Peter Parker è assediato dai media. Per cercare di risolvere la situazione, Peter chiede aiuto al Dottor Strange.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 PETRA 2 «Carnevale diabolico» con Paola Cortellesi Petra e Monte indagano sull’omicidio di un uomo senza identità: il cadavere è stato trovato, vestito da diavolo e ricoperto di sangue, durante i festeggiamenti gay del carnevale di Barcellona…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 CELEBRITY MENÙ – BUONE FESTE Giorgio Mastrota e Marisa Passera si sfidano questa volta sul menu del Cenone di Capodanno. A giudicare le portate ci sono Fabio Canino, Sabrina Salerno e Antonio Lorenzon (vincitore MasterChef Italia 10).

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HIS DARK MATERIALS – QUESTE OSCURE MATERIE (3ª st., ep. 3) con A. Wilson, D. Keen Nel mondo grigio, Lyra e Will cercano aiuto per riparare il coltello di Will. Nel frattempo, la signora Coulter provoca il caos nella repubblica di Asriel. A seguire, episodio 4.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 MONARCH – LA MUSICA È UN AFFARE DI FAMIGLIA (1ª st., ep. 11) con Trace Adkins La Polizia sembra aver risolto il caso di omicidio. Albie desidera che la famiglia si riunisca. Jamie racconta il suo passato a Nicky. Catt continua a opporsi all’amicizia tra Ace e Ana.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BULL (6ª st., ep. 13 ) «La strada più difficile» con Michael Weatherly, Geneva Carr Bull aiuta il suo amico Victor a organizzare una difesa per un sergente accusato di aver ucciso un commilitone. Marissa frequenta un gallerista francese. A seguire, l’episodio 14.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 VILLENEUVE PIRONI (G.B. 2022) di Torquil Jones Attraverso filmati d’archivio e intreviste esclusive ai familiari, il docufilm racconta la tragica e avvincente storia dei celebri piloti di F1 Gilles Villeneuve e Didier Peroni, compagni di scuderia Ferrari e grandi rivali.