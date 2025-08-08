Belen Rodriguez ignora un divieto stradale e litiga con un addetto: “Mi stai sul ca..o”





Un episodio spiacevole ha visto coinvolta Belen Rodriguez durante le sue vacanze in Sardegna. La showgirl argentina si è trovata al centro di un diverbio con un lavoratore in servizio presso un distributore di benzina a Porto Cervo, in seguito alla violazione di una regola stradale. La vicenda è stata documentata in un video condiviso dalla stessa conduttrice, generando reazioni contrastanti sui social.





L’accaduto si è verificato quando Belen Rodriguez, alla guida della sua auto, ha deciso di spostare un birillo che segnalava un divieto di passaggio. Il birillo era posizionato per indicare la presenza di un tombino scoperto, potenzialmente pericoloso per chiunque transitasse nell’area. Un addetto ai lavori, notando l’infrazione, si è avvicinato alla vettura per chiarire la situazione e ha chiesto alla showgirl: “Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?”. La risposta di Belen Rodriguez è stata diretta e fuori contesto: “Perché lei mi sta sul ca**o”.

La replica del lavoratore non si è fatta attendere. Con tono deciso ha risposto: “Anche lei mi sta sul cazzo, quindi? Cosa vuol dire? Non può passare se ci sono i birilli. C’è il tombino aperto”. L’uomo ha poi invitato la conduttrice a fare retromarcia e prestare attenzione al tombino scoperto. Nel video si sente anche la voce di una terza persona che avverte la showgirl: “C’è il pozzetto aperto, ci sei sopra”.

L’episodio ha suscitato discussioni online, dividendo l’opinione pubblica tra chi ha criticato l’atteggiamento di Belen Rodriguez e chi ha cercato di minimizzare l’accaduto. La conduttrice, nota per il suo carattere diretto e le risposte senza filtri, non è nuova a situazioni che attirano l’attenzione mediatica.

Le vacanze di Belen Rodriguez in Sardegna continuano ad alimentare il dibattito sui social. La showgirl sta trascorrendo il periodo estivo in compagnia dei suoi figli, Luna Marì e Santiago, e delle sue amiche. Tra cene con personaggi noti come Stefano De Martino e Caroline Tronelli e contenuti condivisi insieme ad Antonino Spinalbese, la sua presenza online è stata particolarmente intensa nelle ultime settimane.

Oltre al litigio al distributore di benzina, Belen Rodriguez è stata criticata per le numerose foto della figlia Luna Marì pubblicate sui social, una questione sollevata anche dalla conduttrice Ema Stokholma. Nonostante le polemiche, la showgirl ha continuato a condividere immagini personali, tra cui una foto che la ritrae nuda con una maschera intima. A chi l’ha accusata di sfruttare la propria fisicità per ottenere visibilità, ha risposto con fermezza: “Non sarei Belen”.



