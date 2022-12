Programmi Tv Stasera sabato 10 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 all 20.00 Quarti di finale Dopo il match disputato nel pomeriggio allo stadio Al Thumama di Doha, tocca all’Al-Bayt di Al Khor ospitare l’ultimo quarto di finale di questa edizione dei Mondiali . Poi ci sarà qualche giorno di riposo, in attesa delle semifinali, in programma martedì 13 e mercoledì 14. La finale si giocherà domenica 18.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Blue Bloods «LadrI di libri» Il detective O’Neill lotta tra la vita e la morte dopo essere stato aggredito nei pressi della sua abitazione. Frank (Tom Selleck, 77) viene a sapere che O’Neill potrebbe essere un agente corrotto e per questo motivo chiede a Danny di occuparsi del caso. Segue l’episodio «La scelta di Eddie».

Stasera su Rai Tre alle 22.00 Sei pezzi facili «456» Paolo Sorrentino (52) porta sul palco la storia (scritta da Mattia Torre) di una famiglia che vive isolata e chiusa in mezzo a una valle. Ignoranti, diffidenti e nervosi, padre, madre e figlio si lanciano accuse reciproche. Protagonisti, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Carlo De Ruggieri.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Il ragazzo della porta accanto L’insegnante Claire Peterson (Jennifer Lopez, 53), da poco separata, inizia una storia con il giovane Noah Sandborn (Ryan Guzman, 35), arrivato da poco in città per assistere un anziano parente. Ma quando lei tenta di troncare questa relazione, la situazione prende una piega ossessiva e pericolosa.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Nella Casa più spiata d’Italia scoppia la febbre del sabato sera: oggi e il 17 dicembre, infatti, il reality condotto da Alfonso Signorini va in onda nella fascia di massimo ascolto del giorno meno frequentato dal genere. Come sempre in studio ci sono le opinioniste Orietta Berti (79) e Sonia Bruganelli.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Vip Pets – Vita da animali In un lussuoso appartamento di Manhattan, la vita del cagnolino Max viene sconvolta dall’arrivo di un meticcio di nome Duke. Ma presto i due rivali dovranno mettere da parte gli attriti per contrastare il piano di Nevosetto, un coniglietto bianco isterico e autoritario che odia tutti gli umani.

Stasera su La 7 alle 21.15 EDEN Ancora una serata per rivedere il meglio della seconda stagione del programma dedicato al nostro pianeta, ideato e condotto da Licia Colò. Durante le feste di Natale dovrebbero andare in onda due appuntamenti inediti.

Stasera su Tv 8 alle 21.3 UNA PRINCIPESSA A NATALE (Usa/Canada 2021) con Merritt Patterson La principessa Amelia rimane bloccata a Tucker, nel Maine, a causa di una violenta bufera di neve.Si ritrova così a fare la conoscenza della piccola Sophia e di suo padre Sam…

Stasera su Nove alle 21.25 MICHAEL JACKSON – L’UOMO DIETRO LA MASCHERA Rivediamo il documentario su Michael Jackson. Utilizzando filmati e interviste sue e della sua famiglia, esperti di linguaggio del corpo rispondono alla domanda: Jackson era se stesso davanti alle telecamere?

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 AMICI PER LA MORTE (Australia/ Usa/H.K. 2003) di Andrzej Bartkowiak con Jet Li Ling, un pericoloso criminale, rapisce la figlia di Tony Fait, famigerato ladro di diamanti. Per riuscire a salvare la piccola, Tony si vede costretto ad allearsi con il poliziotto Su.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 IL GENIO DELLA TRUFFA (Usa 2003) di Ridley Scott, con Nicolas Cage, Sam Rockwell Roy è un truffatore, abilissimo nel suo lavoro nonostante sia afflitto da tic e nevrosi di ogni tipo. Quando incontra una ragazzina che dice di essere sua figlia, la sua vita cambia.

Stasera su Iris alle 21.00 LA GIUSTA CAUSA (Usa ‘95) di Arne Glimcher con Sean Connery , Laurence Fishburne Un giovane di colore è accusato dello stupro e dell’omicidio di una bambina. Paul Armstrong, un avvocato in pensione, tenta in ogni modo di salvargli la vita.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE (It. ‘11) di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi Rimasta vedova, Alice si ritrova con un mare di debiti e un figlio da mantenere. È costretta a traslocare in una casa popolare e, per sbarcare il lunario, decide di fare la escort…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 BLU PROFONDO 2 (Usa 2018) di Darin Scott con Michael Beach, Danielle Savre Il miliardario Carl Durant compie esperimenti sugli squali toro. Ma ben presto, gli animali si ribellano seminando il terrore: la scienziata Misty Calhoun cercherà di fermarli…

Stasera su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – ALLA RICERCA DI TE (Ger. ‘19) con Laura Berlin, Moritz Vierboom Astrid è una giovane cuoca che ha pianificato di aprire un ristorante a Stoccolma con il suo amico Lars. Ma lui scompare: Astrid decide di cercarlo, seguendo alcuni indizi…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 SCUOLA DI LADRI – PARTE SECONDA (It. ‘87) con Paolo Villaggio, Massimo Boldi Dalmazio ed Egisto sono appena usciti di prigione. Rimasti senza un soldo, devono rivolgersi ancora una volta allo zio Aliprando, che propone loro un colpo su una nave da crociera.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 WE WANT IT ALL Gli italo-olandesi Emio Greco e Pieter C. Sholten hanno dato vita a un’esplosiva coreografia in cui si mescolano atmosfere rock e pop, virtuosismo e classicità. Danzano la compagnia ICK Dans Amsterdam e i giovani della ICK-Next.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 PURCHÉ FINISCA BENE «Diversi come due gocce d’acqua» con Alessio Lapice Gaetano, di famiglia nobile, sta per trasferirsi a Francoforte per lavoro. Ma poco prima di partire investe Sharon, una giovane che conduce una vita molto diversa dalla sua.

Stasera su Real Time alle 21.30 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA BRUFOLI Eric si rivolge alla dottoressa Lee per rimuovere una grossa escrescenza dal fondoschiena. Michael ha un gran senso dell’ironia ma il bozzolo sulla sua testa non è affatto divertente.

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE (17ª st., ep. 6) «Per l’eternità» con Julia Cencig, Jakob Seeböck Un agricoltore viene trovato morto, infilzato con un forcone. Tra i sospetti, una famiglia rivale e un albergatore con pochi scrupoli. Segue «Invisibile».

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT: TESTIMONE SILENZIOSO (G.B. 1997) con David Suchet, Hugh Fraser LMM Poirot e il capitano Hastings sono ospiti dell’amico Charles, motonauta provetto. Quando la ricca zia dell’uomo muore cadendo dalle scale, il detective sospetta che si tratti di omicidio.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 CHILD 44 – IL BAMBINO N. 44 (G.B./Usa ‘13) di Daniel Espinosa con Tom Hardy L’ufficiale della polizia segreta sovietica Leo Demidov decide di indagare sulla morte di un bambino, che un suo superiore ha fatto archiviare come incidente. Per lui il caso è più complicato…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 RUMBA THERAPY (Fr./Bel. 2022) di e con Franck Dubosc, Louna Espinosa Dopo un problema al cuore, il cinquantenne Tony decide di rintracciare Maria, la figlia che non ha mai conosciuto, iscrivendosi sotto falso nome alla scuola di ballo che lei gestisce.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 BABY BOSS 2 – AFFARI DI FAMIGLIA (Usa 2021) di Tom McGrath Diventati adulti, Tim e Ted si sono allontanati l’uno dall’altro. Ma quando Tina, figlia di Tim, rivela loro di essere un agente segreto in missione, i due si trovano a collaborare di nuovo.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 THE EXPATRIATE – IN FUGA DAL NEMICO (Usa/Can. 2012) con Aaron Eckhart Ben Logan, ex agente della Cia, lavora per una multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza. Ma ben presto scopre di essere al centro di un complotto internazionale…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 THE FACTORY – LOTTA CONTRO IL TEMPO (Usa/Can./Fr. 2012) con John Cusack Da anni l’ispettore Fletcher è sulle tracce di un serial killer che uccide giovani prostitute. Quando sua figlia scompare, il poliziotto teme che possa essere finita nelle mani del criminale…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR «Finale» Dal Mediolanum Forum di Assago, Francesca Michielin presenta l’ultimo attesissimo e intensissimo Live che decreterà il vincitore di questa edizione. La serata è in 3 manche a eliminazione. La scorsa edizione è stata vinta da Baltimora.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2 con Will Sharpe, Jennifer Coolidge Harper crede che Ethan le sia stato fedele ma qualcosa è cambiato nella loro relazione. Intanto Ethan si confida con Cameron. Tanya discute con Portia di alcune idee. Dominic affronta con Albie questioni importanti.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CREATURE GRANDI E PICCOLE – UN VETERINARIO DI PROVINCIA (1ª st., ep. 3) «Andante» con C. Woodhouse, N. Ralph La carriera di James rischia di venir compromessa. Intanto, Tristan ricorre a un metodo insolito per salvare l’ambulatorio. Segue ep. 4 «A Tricki Case».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHA CHRISTIE (2ª st., ep. 2) «Champagne fatale» con S. Labarthe Una stella del cinema viene trovata morta. Inizialmente gli investigatori ipotizzano un suicidio, ma il commissario Laurence nutre dei dubbi e sospetta che si tratti di omicidio

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 PIAZZA FONTANA Attraverso testimonianze e documenti inediti viene ricordata la strage di Piazza Fontana che, il 12 dicembre 1969, nel centro di Milano, causò 17 morti e 88 feriti. Ai funerali di Stato, in Duomo, migliaia di persone riempiono la piazza.

Programmi Tv su Rai 1

18.10 L’EREDITÀ SFIDA AL CAMPIONE

19.20 TG1 TELEGIORNALE

19.45 MONDIALI DI CALCIO

20.00 MONDIALI DI CALCIO: ULTIMO QUARTO DI FINALE

22.00 IL CIRCOLO DEI MONDIALI Talk

23.00 BOBOTV Talk

23.10 PAOLO ROSSI, UN CAMPIONE È UN SOGNATORE CHE NON SI ARRENDE MAI

Programmi TV su Rai 2

17.20 GLI SPECIALISTI

18.15 TG2 L.I.S./18.20 TG SPORT SERA

19.00 CASTLE

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 BLUE BLOODS

22.55 ONOREVOLI CONFESSIONI

23.45 TG2 – DOSSIER

Programmi TV su Rai Tre

16.30 FRONTIERE

17.30 REPORT

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.20 LE PAROLE

22.00 SEI PEZZI FACILI – IL TEATRO DI MATTIA TORRE

23.20 TG3 MONDO TELEGIORNALE

23.55 UN GIORNO IN PRETURA

Programmi TV su Rete 4

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.50 COLOMBO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.25 IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO

23.35 CONFESSIONE REPORTER

0.40 FILM TV-Thriller L M Volo 762: codice rosso

Programmi Tv su Canale 5

14.10 VERISSIMO

16.00 TERRA AMARA

16.50 IL DONO PIÙ GRANDE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi TV su Italia 1

15.40 SUPERMAN & LOIS

16.35 CANI & GATTI: ZAMPE UNITE

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 PETS – VITA DA ANIMALI

23.10 CANI & GATTI – LA VENDETTA DI KITTY

Programmi TV su La 7

17.15 I TARTASSATI

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 EDEN – UN PIANETA DA SALVARE

0.20 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi TV su TV 8

17.30 NATALE A CHRISTMAS VALLEY

19.00 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

20.15 4 RISTORANTI

21.30 UNA PRINCIPESSA A NATALE

23.15 X FACTOR

Programmi TV su Nove

16.00 IL MIO OMICIDIO NON HA PIÙ SEGRETI

17.45 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

18.30 IL CONTADINO CERCA MOGLIE

20.05 FRATELLI DI CROZZA V

21.25 MICHAEL JACKSON – L’UOMO DIETRO LA MASCHERA

22.50 LIVING WITH MICHAEL JACKSON

24.00 KILLING MICHAEL JACKSON

1.00 CASE INFESTATE: FUORI IN 72 ORE Documenti

Programmi TV su Mediaset 20

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 AMICI PER LA MORTE

23.15 NEXT

Programmi TV su Rai 4

14.10 TRAPPOLA IN FONDO AL MARE

16.05 DELITTI IN PARADISO T

21.20 IL GENIO DELLA TRUFFA

23.15 PAGAN PEAK – NEL MIRINO DEL KILLER

1.15 ALIEN 3