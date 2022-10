Programmi Tv Stasera sabato 8 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Ballando con le stelle Al via la 17ª edizione del talent di Milly Carlucci (67). Confermata la giuria, di cui fanno parte Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Tredici i vip che si sfidano in pista: tra loro, Lorenzo Biagiarelli, volto di «È sempre mezzogiorno!» e compagno della Lucarelli

Stasera su Rai 2 alle 21.20 S.W.A.T. «Touchdown» La squadra di Hondo (Shemar Moore, 52) risponde a una chiamata per una violazione di domicilio e scopre un complotto contro un noto giocatore di football americano. Hicks segue una nuova pista sul caso di una sconosciuta ritrovata 20 anni prima. A seguire, l’episodio «Fine dei giochi».

Stasera su Rai Tre alle 21.45 1492 Il 12 ottobre si celebrano i 530 anni dalla scoperta dell’America. Stasera, attraverso la narrazione di Alessandro Barbero (63), riviviamo l’evento con i ricordi di “testimoni” dell’epoca, interpretati da attori. Lo storico ci porta alla scoperta di un anno memorabile, e non solo per l’impresa di Colombo.

Stasera su Rete 4 alle 21.45 Unknown – Senza identità Martin Harris (Liam Neeson, 70), botanico americano, arriva a Berlino per un convegno. Cercando una valigetta smarrita, ha un incidente con il taxi guidato da Gina (Diane Kruger, 46). Si sveglia dopo alcuni giorni di coma, con vuoti di memoria e senza documenti. E con la moglie c’è un altro Martin.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Tú sí que vales Ottimi ascolti per la 9ª edizione, che nella prima puntata ha ottenuto uno share superiore al 28%. Anche stasera Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni presentano le esibizioni dei talenti che sperano di arrivare in finale. A capo della giuria popolare, Sabrina Ferilli (58).

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Bigfoot junior Il 13enne Adam cerca di svelare il mistero che si cela dietro la scomparsa del padre. Scopre ben presto di essere il figlio del leggendario Bigfoot, rimasto nascosto per anni nella foresta per proteggere la propria famiglia. Scopre anche di avere dei poteri: la velocità e la capacità di comunicare con gli animali.

Stasera su La 7 alle 20.35 IN ONDA Anche stasera nell’approfondimento condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo si passano in rassegna i fatti che stanno monopolizzando l’attenzione dell’opinione pubblica. A partire naturalmente dalla situazione politica.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 STAR TREK BEYOND (Usa 2016) di Justin Lin con Chris Pine, Zachary Quinto Il capitano Kirk e l’equipaggio dell’Enterprise rispondono a una richiesta d’aiuto che arriva da una nebulosa inesplorata. Una volta sul posto, scoprono che si tratta di una trappola…

Stasera su Nove alle 21.25 MAFIA CONNECTION «I signori della camorra» è un’inchiesta di Nello Trocchia sul clan Moccia, il più antico e potente sodalizio camorristico operante in Campania. Oggi i Moccia sono un clan del passato, o tenere un basso profilo è il frutto di una strategia?

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 TODAY YOU DIE (Usa 2005) con Steven Seagal, Sarah Buxton, Mari Morrow Scott accetta di fare da autista a un mafioso. Coinvolto in una rapina da 20 milioni di dollari, è costretto a darsi alla fuga. Intanto la polizia si getta all’inseguimento dei banditi

Stasera su Rai 4 alle 21.20 UN UOMO ORDINARIO (Usa/Serbia 2017) con Hera Hilmar, Ben Kingsley Un criminale di guerra della ex Jugoslavia trova rifugio in un appartamento e ha come unico contatto con l’esterno Tanja, una cameriera. Tra i due nasce un rapporto di complicità.

Stasera su Iris alle 21.00 UN ALIBI PERFETTO (Usa 2009) di Peter Hyams con Michael Douglas Per smascherare un procuratore distrettuale che fabbrica prove false, il giornalista C.J. Nicholas si fa accusare di omicidio. Ma il magistrato non cade nella trappola e…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 QUANTO BASTA (Italia 2018) con Vinicio Marchioni, Luigi Fedele, Valeria Solarino L’irascibile chef Arturo, condannato ai servizi sociali, deve insegnare a cucinare ad alcuni ragazzi con disturbi simili all’autismo. Fra tutti spicca Guido, aspirante cuoco…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 L’ESORCISTA (Usa ‘73) di W. Friedkin con Ellen Burstyn, Max von Sydow Una ragazzina di dodici anni manifesta d’improvviso comportamenti violenti. La diagnosi, terribile, è senza appello: si tratta di possessione demoniaca. Versione integrale.

Stasera su La 5 alle 21.10 QUARTO GRADO Continuano le repliche della puntata del programma di Gianluigi Nuzzi trasmesso ieri su Rete 4. Tra gli inviati c’è Chiara Ingrosso che da mesi sta seguendo il caso di Liliana Resinovich, la donna triestina trovata morta all’inizio dell’anno.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 L’ANGELO CON LA PISTOLA (It. ‘92) con Tahnee Welch, Remo Girone, Eva Grimaldi Lisa uccide un avvocato che ha fatto assolvere dei boss. In seguito, la ragazza confessa il delitto al commissario Cattani che, invece di arrestarla, si unisce a lei nella lotta al crimine….

Stasera su Rai 5 alle 21.15 OTTANTANOVE 1789. Cosa rimane dei principi della Rivoluzione Francese? Elvira Frosini e Daniele Timpano, affiancati da Marco Cavalcoli, portano in scena un’indagine sul concetto di “rivoluzione”. Una rivoluzione è ancora possibile? E in che modo?

Stasera su Rai Premium alle 21.20 IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE 2 con Vanessa Scalera 7ª p. La pedina di scambio che Romaniello ha dato a Imma per uscire dal carcere è la testa di Mazzocca: l’uomo è il capo della cosca ndranghetista a cui Romaniello era affiliato.

Stasera su Real Time alle 21.20 SORELLE AL LIMITE Chris non può esimersi dall’ultimo controllo del peso prima di venire sottoposto all’intervento chirurgico che lo aiuterà ulteriormente a dimagrire. Nel frattempo, Amy e Michael prendono una decisione per loro molto importante.

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE (16ª st., ep. 1) «Elogio funebre» con J. Seeböck Karin e Lukas indagano sull’omicidio del giovane Tobias. Scoprono che la vittima era stata coinvolta in loschi affari dal proprietario del ristorante in cui stava lavorando. Segue ep. 2.

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT – LA SERIE INFERNALE (G.B. ‘92) di Andrew Grieve con David Suchet Una copia dell’elenco degli orari ferroviari è l’unico indizio che collega tra loro tre omicidi. La polizia brancola nel buio. Solo Poirot scopre che l’assassino ha commesso un errore e…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 PETRA 2 «Carnevale diabolico » con Paola Cortellesi Petra indaga sull’omicidio di un uomo senza identità: il cadavere è stato trovato, vestito da diavolo e ricoperto di sangue, durante i festeggiamenti gay del carnevale di Barcellona. L’ispettrice deve ricostruire la vicenda.

Stasera su Sky Cinema due alle 21.15 IL CLUB (Cile ‘15) di Pablo Larraín con Roberto Farias In una casa isolata vivono quattro sacerdoti, allontanati dalla Chiesa a causa di errori commessi in passato. Ma il loro fragile equilibrio viene rotto dall’arrivo di un quinto sacerdote, Matías Lazcano.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.00 LA BUSSOLA D’ORO (Usa/ G.B ‘07) di Chris Weitz con Dakota Blue Richards Per salvare la vita a un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 REAZIONE A CATENA (Usa 1996) di Andrew Davis con Rachel Weisz, Keanu Reeves Uno scienziato riesce a ottenere energia pulita dall’idrogeno. Ma qualcuno lo elimina facendo ricadere la colpa sul tecnico Eddie e la scienziata Lily. Per loro c’è solo la fuga…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 L’ULTIMA DISCESA (Usa 2017) con Josh Hartnett L’ex campione olimpico di hockey Eric LeMarque si rifugia sulle montagne. Mentre si appresta ad effettuare un fuoripista con lo snowboard, un’imponente tormenta di neve lo coglie all’improvviso.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR Francesca Michielin dà il via alla prima parte dei “Bootcamp” (la seconda il 13 ottobre), le selezioni che prevedono la consueta sfida delle sedie (che quest’anno sono 6). La gara, già accesissima nelle “Audition”, si fa quindi ancor più elettrizzante.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HOUSE OF THE DRAGON (1ª st., ep. 6) con Paddy Considine Sono passati dieci anni dalla battaglia delle Stepstones e ora la regione è rimasta indifesa. Con Re Viserys visibilmente sofferente e invecchiato, Alicent e Rhaenyra temono il peggio. Segue l’ep. 7 in v.o.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 MR SELFRIDGE (2ª st., ep. 1 e 2) con Frances O’Connor Sono passati cinque anni dall’apertura del negozio. Gordon, il figlio di Harry, lascia il collegio per collaborare all’attività di famiglia. Rose torna a casa con un’amica, la femminista Delphine Day. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHA CHRISTIE (1ª st., ep. 8) «Flusso e riflusso» con Antoine Duléry Larosiere incontra il suo capitano dei tempi della guerra che lo invita nel suo castello di famiglia. Ma, durante il soggiorno, avvengono alcune cose strane…

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 CUBA – STORIA DI UNA RIVOLUZIONE 1ª e 2ª parte La Rivoluzione Cubana raccontata da chi l’ha vissuta, sostenuta o combattuta: le alleanze e le turbolente relazioni tra Cuba e il resto del mondo, dal 1959 all’inasprimento dell’embargo di Trump.