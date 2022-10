Vuoi sapere chi è Iva Zanicchi? Età, biografia figlia, marito e Ballando con le Stelle e Marito

La cantante italiana Iva Zanicchi, meglio conosciuta con il soprannome “l’aquila di Ligonchio”, è un vero mostro sacro della musica italiana, all’età di 82 anni. Oltre a essere una cantante straordinaria, la Zanicchi è anche un celebre personaggio televisivo, che ha partecipato come concorrente a Sanremo 2022 con la canzone Voglio amarti.

Chi è Iva Zanicchi?

Nome: Iva Zanicchi

Iva Zanicchi Data di nascita: 18 gennaio 1940

18 gennaio 1940 Età: 81 Anni

81 Anni Segno zodiacale: Capricorno

Capricorno Professione: Attrice, Conduttrice televisiva, Cantante

Attrice, Conduttrice televisiva, Cantante Luogo di nascita: Ligonchio

Ligonchio Altezza: 173 cm

173 cm Peso: 65 kg

65 kg Tatuaggi: Iva non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo

Iva non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @ivazanicchireal

Biografia

Iva Zanicchi è nata in provincia di Reggio Emilia il 18 gennaio 1940. La famosa cantante è nata in una famiglia umile: la madre (Elsa Raffaelli) era una casalinga e il padre (Elviro Zanicchi) era un elettricista. Iva ha anche tre sorelle e un fratello. Sulla sua infanzia non si hanno molte informazioni, ma si sa per certo che il suo amore per la musica ha radici profonde. Infatti, fin da piccola sognava di diventare una cantante di successo. Poco più che adolescente riesce ad approdare sul piccolo schermo al fianco di uno dei conduttori più amati della televisione italiana, ovvero Mike Buongiorno. In seguito, consapevole delle sue potenzialità, decide di prendere di canto per affinare il suo enorme potenziale.

Lavoro e Carriera

Iva Zanicchi è una cantante italiana con un timbro di voce molto vicino a quello dei tenori. Il suo talento le permesso di spaziare senza sforzo da un genere musicale all’altro, dal blues alla musica pop. È stata definita il pollice del canone italiano, una delle personalità musicali più importanti, il cui calibro comprende mostri sacri come Mina, Ornella Vanoni e altri. Al suo apice negli anni ’70, la Zanicchi faceva parte di un trio di grandi voci, composto da Mina e Milva. La sua voce mozzafiato le ha permesso di cantare su alcuni dei palcoscenici più importanti del mondo: New York e Parigi.

Se siete alla ricerca di un concerto memorabile, Iva Zanicchi vi accontenterà sicuramente. Si è esibita in alcuni dei più grandi teatri del mondo: il Teatro Regio di Parma, la Sydney Opera House e molti altri. I più grandi compositori hanno scritto per lei: Memo Remigi, Cristiano Malgioglio, Mogol, Tiziano Ferro, Franco Califano e molti altri. Naturalmente, è famosa non solo per essere una grandissima cantante, ma anche per essere un’importante conduttrice televisiva. La sua carriera in questo particolare campo è iniziato nel 1991, quando ha condotto i Tre Moschettieri su Canale 5. Da allora non si è mai fermata e ha condotto un programma di grande successo. Da allora non si è mai fermata e ha l’opportunità di condurre diversi programmi come: Buona Domenica e Viva Napoli. Negli ultimi anni è apparsa più volte sul piccolo schermo come ospite di vari programmi televisivi. Recentemente è apparso anche nel famoso film di Netflix Suburra con Alessandro Borghi.

Nel 2019 Iva Zanicchi sarà opinionista nel reality di casa Mediaset Grande Fratello 16 , condotto da Barbara D’Urso e vinto da Martina Nasoni. Presto inizia per lei una nuova e interessantissima avventura: Iva sarà una delle opinioniste della nuova edizione de L’isola dei famosi, un’edizione condotta da Ilary Blasi e insieme al vincitore uscente del GF Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini (attuale moglie del famosissimo DJ Afrojack).

Vita Privata

Per quanto concerne la vita sentimentale di Iva, la cantante è stata sposata per un lungo periodo (dal 1967 fino al 1985) con Antonio Ansoldi. I due hanno messo al mondo una figlia, Michela, che li ha resi nonni con due splendidi nipoti ovvero Luca e Virginia.