Anita Olivieri in Svezia per un incontro speciale: “Lui è basso, ma importa come mi tratta”

L’ex concorrente del Grande Fratello Anita Olivieri ha condiviso con i suoi follower su Instagram i dettagli di un viaggio che l’ha portata fino in Svezia per incontrare un ragazzo conosciuto sulla piattaforma di incontri Raya. La giovane ha spiegato che, nonostante alcune differenze fisiche, l’esperienza è stata positiva e divertente, lasciandole ricordi piacevoli e la possibilità di una nuova connessione.





Attraverso una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Anita Olivieri ha raccontato di aver conosciuto il ragazzo circa un mese fa tramite Raya, un’app di incontri famosa per essere utilizzata da molte celebrità grazie alla selezione rigorosa degli utenti. Decisa a trasformare il rapporto virtuale in un incontro reale, la giovane ha investito tempo e denaro per volare fino in Svezia, incuriosendo i suoi fan con aggiornamenti costanti.

Prima dell’appuntamento, l’ex gieffina aveva anticipato ai suoi follower: “La verità è che ho appena speso infiniti soldi per andare in Svezia a conoscere un ragazzo. Lui non capisce l’italiano, vi porterò con me.” Con queste parole, aveva lasciato intendere che si trattava di un’esperienza nuova e stimolante per lei.

Dopo l’incontro, Anita Olivieri ha condiviso ulteriori dettagli sulla persona conosciuta e sul loro primo approccio. “A livello fisico lui ha un difetto, ossia che è basso. Io sono 1.73, sono alta e ho difficoltà a trovare persone più alte di me, in giro ci sono solo ragazzi bassi, ormai ho accettato questa cosa. A parte il momento iniziale in cui ci siamo visti, lui è talmente bono che potrebbe fare il modello tranquillamente. Tra fisico e viso, fa paura, quindi non mi interessa dell’altezza.”

La giovane ha sottolineato che ciò che conta per lei non è l’aspetto fisico o l’altezza, ma il modo in cui viene trattata: “Sono stata con ragazzi alti che erano dei bas**di, lui mi tratta benissimo. Non so come andranno le cose, lo preferirei più alto, ma nella vita non si può avere tutto, la cosa più importante è come mi tratta.”*

Durante il viaggio, Anita Olivieri ha avuto modo di immergersi nella cultura locale e di vivere momenti speciali con il ragazzo svedese. Ha raccontato con entusiasmo della loro prima serata insieme: “La prima sera lui si è presentato in smoking: tutto tirato per portarmi a cena, eravamo super eleganti per strada, è stato divertentissimo.” L’incontro si è trasformato in un’esperienza memorabile anche grazie alla possibilità di esplorare una nuova città, gustare piatti tipici e vivere situazioni nuove.

L’ex concorrente del Grande Fratello si è detta soddisfatta della decisione di buttarsi in questa avventura: “Per me ne è valsa davvero la pena. Vi auguro di buttarvi nelle cose perché nel mio caso è stato veramente divertente passare 4 giorni così. Ho staccato, visitato un’altra città, assaggiato cibo diverso e visto cose nuove.”

Nonostante l’incertezza sul futuro della relazione, Anita Olivieri ha confermato che i due si rivedranno ad agosto a Roma, lasciando aperta la possibilità di approfondire ulteriormente il loro rapporto. La vicenda ha catturato l’attenzione dei suoi follower e ha dimostrato che le esperienze nate online possono portare a momenti significativi nella vita reale.

Questa storia rappresenta uno spunto interessante sul modo in cui le app di incontri stanno influenzando le relazioni moderne, permettendo alle persone di superare barriere geografiche e culturali per creare connessioni autentiche.