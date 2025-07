Prete arrestato in Calabria, accusato di abusi su un giovane in chiesa: poi cercava il perdono della vittima

Un grave caso di abuso sessuale è emerso nella provincia di Cosenza, dove un sacerdote è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria. L’uomo è accusato di aver perpetrato violenze sessuali aggravate su un ragazzo che frequentava la parrocchia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura locale, guidata dal Procuratore Giuseppe Lombardo.





Le indagini hanno portato alla luce una serie di episodi che, secondo gli investigatori, si sarebbero verificati tra il 2015 e il 2020. La vittima, all’epoca sedicenne, partecipava alle attività religiose organizzate dal sacerdote nella comunità parrocchiale del capoluogo calabrese. Gli investigatori hanno ricostruito un quadro inquietante: il religioso avrebbe prima instaurato un rapporto di fiducia con il giovane, sfruttando la sua posizione di guida spirituale e il disagio familiare vissuto dal ragazzo, per poi trasformare questa relazione in una serie di abusi.

Secondo quanto emerso, il sacerdote avrebbe utilizzato una strategia mirata di manipolazione emotiva, approfittando della sua figura carismatica e autorevole per creare un legame di soggezione con la vittima. Gli atti di violenza si sarebbero consumati in luoghi appartati all’interno della struttura ecclesiastica, spesso in contesti che mescolavano momenti di liturgia e confidenza personale. In alcuni casi, dopo gli abusi, l’uomo avrebbe impartito una benedizione alla vittima, accompagnata dalla richiesta di “perdono”. Questo dettaglio, particolarmente agghiacciante, è stato confermato dalle testimonianze raccolte durante le indagini.

La Procura ha sottolineato come la vittima fosse emotivamente paralizzata dalla soggezione nei confronti del sacerdote e dal timore di perdere il legame con la comunità parrocchiale, che rappresentava per lui un importante punto di riferimento. Questa condizione avrebbe impedito al giovane di ribellarsi agli abusi subiti, prolungando così la situazione di sofferenza.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che, anche dopo il trasferimento del religioso in una parrocchia della provincia di Cosenza, l’uomo avrebbe continuato a svolgere attività a stretto contatto con minori. Questo aspetto ha destato ulteriore preoccupazione e ha rafforzato la necessità di intervenire tempestivamente per evitare ulteriori episodi.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e sollevato interrogativi sul ruolo delle istituzioni ecclesiastiche nel prevenire e affrontare casi simili. Le autorità stanno continuando a indagare per verificare se possano esserci altre vittime o episodi collegati al comportamento del sacerdote.

La figura del religioso, che avrebbe dovuto rappresentare un punto di riferimento morale e spirituale, si è invece trasformata in quella di un presunto carnefice. La complessità del caso evidenzia ancora una volta l’importanza di garantire un ambiente sicuro all’interno delle strutture religiose e la necessità di vigilare attentamente sulle attività che coinvolgono minori.

La Procura di Reggio Calabria, sotto la guida del Procuratore Giuseppe Lombardo, sta lavorando per assicurare che venga fatta giustizia e che episodi simili non si ripetano. Nel frattempo, la comunità parrocchiale coinvolta cerca di affrontare le conseguenze di una vicenda che ha lasciato un segno indelebile.

Il sacerdote arrestato dovrà ora rispondere delle accuse a suo carico davanti alla giustizia. La speranza è che questa triste vicenda possa rappresentare un monito per prevenire futuri abusi e per proteggere i più vulnerabili all’interno delle comunità religiose.