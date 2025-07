Un gruppo di circa 50 giovani ebrei francesi fatto scendere da un volo Vueling da Valencia a Parigi, scatenando accuse di antisemitismo e smentite da parte della compagnia per motivi di sicurezza

Il 23 luglio, all’aeroporto di Valencia, un volo Vueling diretto a Parigi Orly è stato teatro di un controverso episodio. Un gruppo composto da circa 44 minorenni francesi — di età tra 10 e 15 anni — e sette accompagnatori è stato fatto scendere poco prima del decollo. Una delle accompagnatrici, responsabile del campo estivo ebraico, è stata temporaneamente arrestata dalla Guardia Civil per essersi rifiutata di lasciare l’aereo, ma successivamente rilasciata .

Fonti ufficiali della compagnia aerea spiegano che la decisione è scattata in seguito a un comportamento ritenuto problematico: i giovani avrebbero interrotto ripetutamente le spiegazioni obbligatorie sulle misure di sicurezza, manipolato giubbotti di salvataggio, maschere per l’ossigeno e persino rimosso cilindri di ossigeno ad alta pressione. Nonostante ripetuti richiami, il disordine è proseguito e, su richiesta del comandante, è intervenuta la polizia, che ha fatto scendere l’intero gruppo .

Dal canto loro, Club Kineret — l’associazione organizzatrice del campo — ha annunciato l’intenzione di presentare denuncia per violenza fisica e psicologica e discriminazione basata sulla religione, sostenendo che il gruppo sarebbe stato fatto scendere solo perché indossavano simboli ebraici come kippah o stelle di Davide .

The woman who was arrested and beaten is the director of the Kinneret summer camp.

Fifty Jewish French children, aged 10 – 15, were singing Hebrew songs on the plane.

The @vueling airline crew said that Israel is a terrorist state and forced the children off the aircraft; they… https://t.co/V78PEHB58B pic.twitter.com/HizF6SZoaD

— עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) July 23, 2025