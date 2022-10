Milan-Juventus come vedere streaming gratis diretta live tv Sky o Dzan (ore 18:00 Serie A)

Rossoneri e bianconeri si affrontano sabato 8 ottobre alle 18.00 a San Siro, per la nona giornata di campionato di Serie A. Ad affrontarsi saranno Milan e Juventus, due club che hanno bisogno di una vittoria per inseguire i propri obiettivi. I rossoneri, attualmente al quarto posto in classifica insieme alla Lazio a quota 17 punti, hanno bisogno dei tre punti per rimanere in scia a Napoli e Atalanta – primi in classifica – mentre la Juventus è chiamata a dare conferme dopo le recenti vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa.Stefano Pioli dovrà fare i conti con una lunga lista di assenti. Ibrahimovic e Florenzi sono fuori, insieme a Maignan, Kjaer, Calabria, Messias e Saelemaekers.

Torneranno disponibili Origi e Theo Hernandez. Il francese riprenderà il suo posto sulla corsia sinistra della difesa nel 4-2-3-1 rossonero; sarà affiancato da Dest, Kalulu e Tomori in difesa. A centrocampo spazio a Bennacer e Tonali; De Ketelaere e Diaz si contenderanno una maglia al fianco di Krunic e Leao per supportare l’attaccante solitario Giroud.

In porta, Tatarusanu.Allegri ha potuto schierare un 4-4-2, con Milik e Vlahovic coppia d’attacco. In mezzo al campo, Rabiot e uno tra Paredes e Locatelli, mentre sulle corsie esterne ci saranno Cuadrado (ma il colombiano è insidiato da McKennie) e Kostic. In difesa, coppia centrale Bonucci e Bremer, con Danilo a destra e Alex Sandro (esce De Sciglio) a sinistra. Tra i pali Szczesny.

È tutto pronto per una delle partite di Serie A TIM più sentite di sempre. La partita tra Milan e Juventus si disputerà a San Siro l’8 ottobre 2022, alle ore 18.00. È un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di calcio italiani. Per vedere la partita in diretta streaming è necessario un abbonamento a DAZN. Se siete all’estero, come potete creare un account DAZN? Potete essere felici di sapere che se attualmente vi trovate in una nazione dell’Unione Europea, potrete accedere a DAZN come se foste in Italia.

Se non vi trovate nell’UE, dovreste utilizzare una strategia eccellente e legale. Potete stabilire un server italiano sulla vostra connessione con una VPN in modo che sembri provenire dall’Italia. La migliore VPN per gli sport italiani in diretta è NordVPN, e vi spiego perché. Dispone di un gran numero di server in tutto il mondo, tutti frequentemente aggiornati per aggirare le limitazioni geografiche imposte dai servizi di streaming. È possibile guardare Milan-Juventus online anche al di fuori dell’Italia senza alcun problema.

Il big match Milan-Juventus è in programma domani, 8 ottobre 2022. Questa partita è di notevole importanza per i tifosi di ciascuna delle due squadre, ma anche per tutti gli appassionati di Serie A TIM e di calcio. Non dovete perdervela per nessun motivo al mondo. Assicuratevi di avere un abbonamento a DAZN per non perdere questa partita. Sarà possibile vederla senza problemi dall’Italia e dagli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Invece di affidarvi a una VPN se vi trovate all’estero in un Paese non europeo, con NordVPN potrete accedere a qualsiasi piattaforma di streaming. Oltre a disporre di una larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server, grazie a NordVPN potrete accedere a contenuti in streaming all’estero. Questo post contiene link di affiliazione: l’acquisto attraverso di essi ci aiuterà a mantenere il nostro sito web attivo e funzionante. I prezzi possono cambiare dopo la pubblicazione.