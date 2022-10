Programmi Tv Stasera venerdi 21 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Tale e quale show Quarta puntata dello show condotto da Carlo Conti (61). Tra i concorrenti di questa edizione ci sono Gilles Rocca, vincitore di «Ballando con le stelle» nel 2020, l’ex inquilina di «Grande Fratello Vip» Rosalinda Cannavò, l’imitatore Claudio Lauretta e la «professoressa » del quiz «L’Eredità» Samira Lui.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 S.W.A.T. «Sopravvivere» Deacon, costretto a fare un secondo lavoro come bodyguard, chiede a Chris di accompagnarlo a Las Vegas per scortare un ricco uomo d’affari. Durante il viaggio però vengono attaccati da due uomini armati. Hondo (Shemar Moore, 52) e la squadra intervengono. A seguire, «Armi fantasma».

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Benvenuto Presidente! Per un pasticcio politico, il bibliotecario Peppino Garibaldi (Claudio Bisio, 65) viene eletto presidente della Repubblica. Assistito dall’affascinante vicesegretaria Janis Clementi (Kasia Smutniak), fa del suo meglio anche se si sente inadeguato. I suoi modi onesti e genuini, però, conquistano il Paese.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto grado Misteri irrisolti e fatti di cronaca che coinvolgono l’opinione pubblica sono al centro del programma condotto da Gianluigi Nuzzi (53) con Alessandra Viero. Stasera si parla, tra l’altro,del caso di Silvia Cipriani, l’ex postina di 77 anni scomparsa il 21 luglio: i suoi resti sonostati ritrovati in un bosco il 27 settembre.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Viola come il mare Quarta puntata Viola (Francesca Chillemi, 37) vorrebbe concedersi un weekend romantico con Raniero ma tutto rema contro di lei: un fastidioso raffreddore, l’omicidio di unaristoratrice e uno strano clima in redazione. Intanto, Demir (Can Yaman, 32) continua la sua indagine privata sui trafficanti.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 John Rambo John Rambo (Sylvester Stallone, 76) si è ritirato a vivere in Thailandia. Là viene raggiunto da un gruppo di volontari che vorrebbero essere trasportati sul suo battello fino alla Birmania per portare soccorso alle popolazioni straziate dalla guerra civile. Dopo qualche esitazione, Rambo accetta di accompagnarli.

Stasera su La 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE Per raccontare con leggerezza

l’attualità, Diego Bianchi e il vignettista e coautore Makkox possono contare tra l’altro sul prezioso e divertito contributo dei giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA Quarto appuntamento dei 12 previsti. Il tema della prima prova è “condimenti dal mondo”. Gli aspiranti chef devono realizzare un piatto utilizzando una salsa tra le 10 proposte. Tra i giurati c’è anche il severissimo Bruno Barbieri.

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA Continuano i live dello show di Maurizio Crozza con le sue parodie incentrate sui fatti di politica e attualità. Anche stasera interpreta tra gli altri due politici della Lega: l’immancabile leader Matteo Salvini e il governatore Luca Zaia.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO (Usa ‘09) di M. Bay con Shia LaBeouf LMM In procinto di partire per il college, Sam si trova nuovamente coinvolto nella guerra senza confine tra Autobot e Decepticon. In gioco c’è infatti il destino dell’universo.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 DANNY THE DOG (Fr./Usa/ G.B./H.K. ‘04) di L. Leterrier con Morgan Freeman, Jet Li Danny è cresciuto come uno schiavo, senza amore né istruzione, addestrato per combattere in feroci match di lotta. L’incontro con Sam, un pianista cieco, cambierà la sua vita.

Stasera su Iris alle 21.00 UN MONDO PERFETTO (Usa 1993) di e con Clint Eastwood con Kevin Costner Texas, 1963. Butch Haynes evade dal carcere e prende in ostaggio un bambino. Con lui inizia una impossibile fuga verso l’Alaska. Sulle sue tracce, intanto, si lancia un ranger…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LE ULTIME 24 ORE (Sudafrica/ Usa ‘17) con Ethan Hawke Travis, agente speciale, viene ucciso da una spia che avrebbe

dovuto eliminare. Ma ha la possibilità di vendicarsi perché un’operazione mai

provata prima lo riporta in vita almeno per altre 24 ore.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 OBBLIGO O VERITÀ (Usa ‘18) di Jeff Wadlow con Lucy Hale, Violett Beane In vacanza in Messico, Olivia e i suoi amici conoscono Carter e si uniscono alla sua compagnia per uno strano gioco di società. La situazione prende una brutta piega…

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Rivediamo la puntata di ieri del reality di Alfonso Signorini. Oltre alle opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e Orietta Berti, in studio c’è anche Giulia Salemi che ha il compito di leggere in diretta i commenti dei social.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LA SOLDATESSA ALLE GRANDI MANOVRE (Italia 1978) con Edwige Fenech L’avvenente dottoressa Eva Marini deve svolgere un’inchiesta sul comportamento amoroso di alcuni militari. Per compilare la relazione si reca nella caserma del colonnello Fiaschetta.