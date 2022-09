Programmi Tv Stasera venerdì 30 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Tale e Quale Show Carlo Conti (61) apre la 12ª stagione dello show. Anche quest’anno 10 vip (6 donne e 4 uomini) provano a imitare le star della musica. Tra loro, Gilles Rocca, Antonino, Valeria Marini e Alessandra Mussolini. A valutare le loro esibizioni tornano Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Le ultime parole del boss Antonio Mattone racconta la drammatica storia di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale assassinato il 14 aprile 1981 per ordine del boss della camorra Raffaele Cutolo che, recluso proprio a Poggioreale, non sopportava che Salvia non volesse accordargli un trattamento di favore.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 I predatori A Roma, tra centro città e periferia, s’incrociano le vicende di due famiglie diversissime tra loro: i Pavone, ricchi, colti e borghesi, e i Vismara, rozzi e di simpatie neofasciste. A creare un punto di incontro tra queste realtà opposte è Federico Pavone (Pietro Castellitto, 30), uno stralunato studente di filosofia…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto grado Gianluigi Nuzzi (53) continua ad aggiornare gli spettatori sui casi di cronaca che da anni interessano l’opinione pubblica. Come quello di Angela Celentano, scomparsa nel 1996 quando aveva 3 anni. Di recente in Messico è stata individuata una ragazza che somiglia molto a una delle sorelle di Angela.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Viola come il mare Prima puntata La giornalista Viola (Francesca Chillemi, 37) torna nella sua Palermo dopo anni trascorsi a Parigi. La giovane ottiene un lavoro come cronista di nera e così conosce l’affascinante ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman, 32). Nello stesso tempo, Viola cerca il padre che non vede da molti anni.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Rambo Il reduce del Vietnam John Rambo (Sylvester Stallone, 76) arriva in una cittadina di provincia alla ricerca di un commilitone. Lì, però, lo sceriffo Teasle (Brian Dennehy) lo arresta senza motivo. Picchiato dagli agenti, Rambo fugge e, utilizzando le tattiche che ben conosce, scatena una vera e propria guerra.

Stasera su La 7 all 21.15 PROPAGANDA LIVE Si torna a parlare di elezioni in compagnia della «banda» di Diego Bianchi: gli danno manforte il vignettista e coautore Makkox, il cantautore Roberto Angelini e i giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA Debutta in chiaro la 11ª edizione del talent. 12 le puntate, tre i giuriati: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ogni aspirante concorrente deve preparare un piatto sulla base degli alimenti scelti in precedenza nella dispensa.

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA Anche nel secondo live dello show di Maurizio Crozza si parla delle elezioni del 25 settembre. Tra le nuove imitazioni del comico genovese il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi con le sue massime su come cuocere la pasta.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 VANGUARD (Cina 2020) di S. Tong con Jackie Chan Maasym, capo di un gruppo terroristico, costringe Qin Guoli, finanziere cinese che opera in Gran Bretagna, a lavorare per lui con il compito di reperire capitali necessari ai suoi folli progetti.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 NCIS: HAWAI’I (1ª st., ep. 7) «Eroi» con Vanessa Lachey, Yasmine Al-Bustami Quando un sottufficiale della Marina viene assassinato, Jane e la squadra avviano le indagini. Intanto devono proteggere il collega della vittima. Segue ep. 8 «Eredità».

Stasera su Iris alle 21.00 FINO A PROVA CONTRARIA (Usa 1999) di e con Clint Eastwood, Denis Leary Un reporter deve fare un servizio su un condannato a morte. Ma scopre delle incongruenze nelle testimonianze che l’hanno inchiodato e si convince della sua innocenza..

Stasera su Rai Movie alle 21.10 HIGH CRIMES – CRIMINI DI STATO (Usa 2002) di Carl Franklin con Ashley Judd Claire Kubik, brillante avvocatessa di San Francisco, scopre che il marito, un ex marine, è accusato di strage di civili in Salvador. Convinta della sua innocenza, decide di difenderlo.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 THE NUN – LA VOCAZIONE DEL MALE (Usa 2018) di Corin Hardy con Taissa Farmiga Una giovane suora entra in contatto con qualcosa di misterioso e si toglie la vita. Padre Brown e la novizia Suor Irene vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull’evento.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Rivediamo la puntata del reality condotto da Alfonso Signorini trasmessa ieri da Canale 5. Lo studio è molto diverso rispetto allo scorso anno: il pubblico è su una sorta di gradinata e il conduttore al centro come in un’arena.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LA MOGLIE IN VACANZA… L’AMANTE IN CITTÀ (It. ‘80) con R. Montagnani, B. Bouchet L’industriale Andrea Damiani ha una relazione con Giulia. La moglie, invece, frequenta un dipendente del marito: una serie di circostanze li fa ritrovare tutti e quattro in vacanza…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DANIEL HARDING E PAUL LEWIS Il giugno scorso, Daniel Harding è tornato a dirigere l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia in un concerto con un altro grande musicista inglese: il pianista Paul Lewis. In programma musiche di Grieg e Strauss

Stasera su Rai Premium alle 21.20 MORGANE – DETECTIVE GENIALE «Tale padrone, tale cane » con Audrey Fleurot Morgane e Karadec indagano sul tentato omicidio di un vedovo, Emilien Kerr. Intanto Aradec e Céline temono che Romain sia deceduto anni prima. Segue «Attrazione fatale».

Stasera su Real Time alle 21.20 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO «Cioccolato» Benedetta Parodi e i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia sono pronti a lanciare una golosissima nuova sfida ai pasticcieri, con un ingrediente tra i più amati al mondo: il cioccolato!

Stasera su Giallo alle 21.10 ALICE NEVERS – PROFESSIONE GIUDICE (14ª st., ep. 1) «Morte per la Francia» con J. M. Tinivelli, M. Delterme Alice e Marquand sono sotto choc per la morte di Noah. Per capire cosa è successo, hanno solo un indizio: un segno inciso sul muro. Segue ep. 2.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO P.D. (7ª st., ep. 7) «L’informatore» con T. Spiridakos Per cercare di trovare i fabbricanti di Carfentanil, Hailey coinvolge nel caso Cameron, un suo informatore di vecchia data. Qualcosa però va storto e l’uomo viene ucciso. Segue ep. 8 «Nessun rimpianto».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 SWING – CUORE DA CAMPIONI (Usa 2021) con David James Elliott Nel 1999, Murphy, veterano dell’esercito, è il nuovo allenatore della squadra di canottaggio di un college americano. Insegnerà ai giovani atleti come “fare squadra”.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 CRIMSON PEAK (Usa 2015) con Mia Wasikowska Edith, aspirante scrittrice, sposa l’anticonformista Tom e si traferisce a Crimson Peak, dove l’uomo vive con la sorella Lucille. Ma ben presto, i segreti del posto incominciano a perseguitarla…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 MOONACRE – I SEGRETI DELL’ULTIMA LUNA (G.B. ‘08) di Gabor Csupo con Dakota Blue Richards Nel 1842, alla morte dei genitori, la tredicenne Maria va a vivere con un eccentrico zio. Si ritroverà catapultata in un mondo sospeso nel tempo.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 LAST KNIGHTS (G.B./Corea del Sud 2015) di Kazuaki Kiriya con Clive Owen Il prode cavaliere Raiden viene nominato erede dal suo signore Bartok. Ma Mott, malvagio emissario dell’imperatore, ostacola la successione impadronendosi del feudo…

Stasera su Sky Cinema suspense alle 21.00 THE CALL (Usa 2013) di Brad Anderson con Halle Berry, Morris Chestnut Jordan, un’operatrice del pronto intervento, è in crisi perché non è riuscita a salvare una ragazza che era stata rapita. Dopo sei mesi, un’altra giovane chiede aiuto…