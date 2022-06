Raffaele La Capria: chi era lo scrittore morto di recente, quando è morto, età, carriera, vita privata

Raffaele la Capria, chi era lo scrittore morto recentemente e cosa sappiamo di quella che è stata la sua vita e la sua carriera? Conosciamolo meglio.

Raffaele la Capria, chi è lo scrittore e sceneggiatore italiano morto purtroppo proprio nella giornata di oggi lunedì 27 giugno 2022. Sicuramente ha vissuto una vita piuttosto intensa visto che è venuto a mancare alla veneranda età di 99 anni. Il prossimo ottobre ne avrebbe compiuto 100. Ad ogni modo conosciamolo meglio.

Raffaele la Capria chi era

È stato uno scrittore italiano molto importante e di grande fama anche acquisita e riconosciuta all’estero. Come abbiamo detto, è venuta a mancare nella giornata di oggi lunedì 27 giugno all’età di 99 anni. Il prossimo 3 ottobre ne avrebbe compiuti 100. Sono stati tanti i premi riconosciuti nel corso della sua lunga e proficua carriera come ad esempio il Premio Strega nel 1971 con Ferito a morte. Oltre a quel premio Strega che abbiamo già citato, lo scrittore ha vinto anche il premio Campiello nel 2001 e nel 2002 gli è stato conferito il Premio Chiara. Nel 2005 ha ottenuto il premio Viareggio per quanto riguarda la raccolta intitolata l’estro Quotidiano. Infine nel 2011 ha vinto l’Alabarda d’oro alla carriera per la letteratura, seguito ancora dal Premio Brancati nel 2012.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è stato da sempre molto riservato e che era sposato con l’attrice Ilaria Occhini che è morta il 20 luglio 2019. Dalla loro relazione è nata Alexandra la Capria ovvero l’ex moglie di Francesco Venditti. Non era affetto da particolare in malattia di accezione per alcuni acciacchi dovuti proprio alla sua età.

Le sue opere

Lo stile dell’anatra, Rizzoli Bur, 2010

A cuore aperto, Mondadori, 2009

America 1957. A sentimental Journey, Nottetempo, 2009

Un amore al tempo della dolce vita, Nottetempo, 20009

Fiori giapponesi. Cinquantacinque pezzi facili, Rizzoli Bur, 2009

Letteratura e Libertà, Fandango Libri, 2009

Napoli: L’armonia perduta-L’occhio di Napoli-Napolitan graffiti, Mondadori, 2009

Amori, Manni, 2008

Chiamiamolo Candido, L’Ancora del Mediterraneo, 2008

Colapesce, Drago, 2008

I mesi dell’anno, Manni, 2008

L’amorosa inchiesta, Mondadori, 2007

Guappo e altri animali, Mondadori, 2007

L’estro quotidiano, Mondadori, 2005

Opere, Mondadori, 2003

Me visto da lui stesso. Interviste 1970/2001 sul mestiere di scrivere (a cura di Silvio Perrella), Manni, 2002

Letteratura e libertà (a cura di Emanuele Trevi), Quiritta, 2002

Letteratura e salti mortali, Mondadori, 2002

La mosca nella bottiglia. Elogio del senso comune, Mondadori, 2002

Lo stile dell’anatra, Mondadori, 2001

Ferito a morte, Mondadori, 2001

Armonia perduta, Rizzoli, 1999

Ultimi viaggi nell’Italia perduta, Avagliano, 1999

Ferito a morte, Mondadori, 1998

Napolitan graffiti. Come eravamo, Rizzoli, 1998

Colapesce, Colonnese, 1998

La neve del Vesuvio, Mondadori, 1997

Il sentimento della letteratura, Mondadori, 1996

L’occhio di Napoli, Mondadori, 1996

La mosca nella bottiglia, Rizzoli, 1996

False partenze, Mondadori, 1995

Capri e non più Capri, Mondadori, 1995

Letteratura e salti mortali, Mondadori, 1994

Un giorno d’impazienza, Mondadori, 1987

Tre romanzi di una giornata, Einaudi, 1982