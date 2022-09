Ron ha un compagno o è sposato? La vera storia del cantante

Rosalino Cellamare è un noto musicista italiano. Il suo personaggio ha sempre dominato la sua vita privata, anche se non sono mancati episodi curiosi nella sua vita privata. Vediamo, quindi, cosa possiamo scoprire sulla sua biografia, cercando di capire se è single o sposato con qualcuno. Ecco cosa abbiamo scoperto per voi.

Il soprannome artistico di Cellamare è Ron. È nato a Dorno, in Italia, nell’agosto del 1953. All’età di 12 anni aveva già preso lezioni di canto e si era esibito in concorsi canori locali, incontrando personaggi come Adriano Celentano, Renato Zero e Lucio Dalla.

Il vero successo di Cellamare arriva quando partecipa al Festival di Sanremo del 1970 con Nada e successivamente compone molte canzoni, tra cui diverse colonne sonore per film. Tra le sue canzoni più famose ricordare Il mondo avrà una grande anima, Un porto nel vento, L’ottava meraviglia, Almeno Pensami e Vorrei incontrarti fra cent’anni. Ha recitato anche in diversi film, tra cui In nome del Papa Re, Il ritorno di Simon Templar, Lezioni private, Agnese va a morire e La spiaggia di Charleston.

Il famoso cantautore italiano non è mai stato sposato, perché ha più volte dichiarato di voler dedicare la sua vita alla musica. Ha anche detto di sentirsi completo in questo modo, senza bisogno di creare una famiglia per affermare qualcosa a chi lo circonda.

La sessualità dell’artista è stata a lungo oggetto di voci; alcuni sostengono che sia gay a causa della sua stretta relazione con Lucio Dalla. Tra i due uomini è sempre esistito un legame speciale, tanto che molti ritengono che fosse più di una semplice amicizia. La vita privata dell’uomo non è mai stata al centro della scena, tuttavia, poiché non ha mai condiviso dettagli intimi sulla sua sfera emotiva. Sembra probabile che attualmente abbia una relazione sentimentale o che esca regolarmente con qualcuno.