Sai Anthony Delon quanto guadagna? Patrimonio e Eredità

Il figlio di Anthony Delon, una stella d’oro dell’arte, ha acquistato una Porsche con i suoi primi guadagni.

Anthony Delon, figlio del defunto Alain Delon, leggendaria star del cinema francese, è stato oggetto di molte polemiche. È il figlio di Alain Delon, una famosa star del cinema francese. Anthony Delon apparirà nella trasmissione Domenica In per raccontare la sua storia. A casa di Mara Venier, i due ricorderanno e discuteranno del loro legame con il famoso padre. Negli anni ’80, padre e figlio ebbero una discussione perché Anthony Delon (figlio di Alain Delon) aveva una relazione che non piaceva affatto al celebre interprete. A quanto pare, Alain Delon non fu contento quando il figlio fondò una propria società che utilizzava le iniziali sia di Alain che di Anthony Delon, come fossero le sue.

La verità sui guadagni di Anthony Delon: il padre non c’entra

Qualche anno fa, Le Monde ha pubblicato un’inchiesta incentrata sul rapporto tra padre e figlio. All’epoca Anthony Delon negò le accuse pubblicando una fotografia di uno degli oggetti in questione, che riportava il suo nome completo e non solo le sue iniziali. Anthony Delon non ha mai negato di essersi sentito privilegiato fin dall’infanzia, essendo nato nella sua famiglia. L’attore, infatti, non ha fatto mistero della sua giovinezza dorata e del suo amore per le automobili, che condivideva con il padre molto importante, soprattutto negli ultimi tempi.

Oltre a una Citroën SM, una Iso Rivolta e una Pacer, ha ricordato il figlio, Anthony Delon ha ricordato che non avrebbe osato guidare le auto del padre. I suoi primi guadagni, invece, furono sufficienti per acquistare una Dino Ferrari, un’auto che costava più di 300.000 euro. Anthony Delon ha acquistato una Porsche Carrera con i primi guadagni della sua linea di abbigliamento, per la quale è stato spesso interrogato. “Ho comprato una Porsche da un commerciante di Reims”, ha dichiarato in un’intervista. Anche se non se la passa male nemmeno adesso, ci tiene a sottolineare che i suoi genitori non c’entrano nulla e che ora cammina con le sue gambe.