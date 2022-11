Sai chi è Fabio Adami fidanzato di Alba Parietti? Età, lavoro, vita privata, foto e figli

Questa domenica alle 17.00, Francesca Fialdini condurrà come sempre Da Noi a Ruota Libera. Alba Parietti, showgirl e frequentatrice abituale, sarà presente insieme a molti altri ospiti. Della professione della Parietti sappiamo molto, ma che dire del suo fidanzato, Fabio Adami?

Fabio Adami: la biografia

Il manager del sale romano Fabio Adami è nato nel 1967. Oltre ai riflettori, lavora presso Poste Italiane. Una delle sue più grandi passioni è il paddle, sport in cui gareggia anche uno dei suoi figli. Oltre ai due figli avuti dal precedente matrimonio, ha due figli avuti dalla Parietti. Da quando ha iniziato a frequentare la Parietti, l’attenzione dei media si è gradualmente spostata anche su di lui. È molto riservato e non ci sono molte informazioni su di lui.

Il primo incontro…sul treno

La relazione tra Alba e Fabio procede a gonfie vele, come dimostra la loro recente vacanza insieme a Ibiza, ma come si sono conosciuti? Secondo quanto dichiarato dalla stessa Alba in un’intervista rilasciata alla rivista Oggi, la loro conoscenza ha avuto un sapore decisamente romantico, oltre che uno strano scherzo del destino:

Fu un incontro fatale. Per due volte, sull’espresso Milano-Roma, ci scambiammo sguardi ardenti. Alla fine del viaggio, mi si avvicinò per presentarsi. Ero terrorizzata perché mi sentivo invasa dalle attenzioni di un estraneo e non mi sentivo tale. Dopo di che sono fuggita dalla stazione Termini come Cenerentola, con il cuore che mi batteva in gola. Una settimana dopo, ci siamo ritrovati sullo stesso treno alla stessa ora, proprio come in un film”.

Instagram

Fabio ha un profilo Instagram ma è privato.