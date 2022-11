Sai chi è Iva Zanicchi? Età, altezza, marito, canzoni, carriera, Ballando con le stelle, patrimonio e figli

Iva Zanicchi è stata cantante, conduttrice, opinionista e ultimamente anche scrittrice. La sua voce è unica e ha una rara schiettezza che è impossibile non amare. Scopriamo la sua età ei suoi figli

Iva Zanicchi: età e altezza

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio, in Italia. Nonostante il passare del tempo, mostra ancora una grinta fuori dal comune. A 82 anni partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Voglio amarti”. Non teme la competizione, tanto da accomodarsi in gioco con colleghi molto più giovani di lei. Sempre allegra e con la battuta pronta, non teme l’invecchiamento né tutto ciò che la ostacola.

Iva Zanicchi: marito e figli

Iva Zanicchi ha avuto una vita sentimentale appagante. Il suo unico marito, ora ex, è stato Antonio Ansoldi. La loro unione è durata dal 1967 al 1985. L’anno successivo alla rottura, l’Aquila di Ligonchio – questo soprannome della cantante – ha incontrato Fausto Pinna. Il loro è stato ed è tuttora un grande amore. Non si sono mai lasciati e sono innamorati come il primo giorno. Nel corso del matrimonio con il primo marito, Iva ha avuto una figlia, Michela. Venuta al mondo nel 1967, ha regalato alla nonna la gioia di diventarlo lei stessa nel 1998 con la nascita di Luca; Virginia è nata nel 2003. La Zanicchi e il suo amato Fausto vive a Lesmo, in provincia di Monza.

Le canzoni e il patrimonio di Iva Zanicchi

Tra le canzoni più conosciute di Iva Zanicchi c’è Zingara. Tra gli altri successi ricordiamo: “I tuoi anni più belli”, “La notte dell’addio”, “Non pensare a me”, “Per vivere”, “L’arca di Noè”, “Ciao cara come stai?” e “Chi (mi darà)”. Molti autori hanno scritto per lei, tra cui Cristiano Malgiogio, Franco Califano, Lucio Battisti e Mogol. Si è esibita nei più prestigiosi teatri del mondo, come il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e la Sydney Opera House in Australia. Dagli Stati Uniti all’Australia, dalla Turchia all’Argentina, l’Aquila di Ligonchio ha portato la sua voce in ogni angolo del mondo. Per quanto riguarda l’eredità di Zanicchi, non ci sono dati certi.

Nato nel 1950, Pinna ha lavorato con molti grandi artisti. Quella con Iva Zanicchi, cantante italiana, è stata una delle sue collaborazioni di maggior successo. Nel 1987 è uscito il disco della Zanicchi “Cari colleghi”, di cui lo stesso Pinna è produttore. I due stanno insieme da 30 anni e non si sono mai sposati, ma la Zanicchi lo ha sempre considerato “mio marito”. Durante il periodo di clausura a Pinna era stato diagnosticato un cancro; questo è stato un momento particolarmente difficile per la coppia, ma fortunatamente la malattia si è poi risolta nel migliore dei modi.