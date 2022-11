Sai chi è Marina dei Ricchi e Poveri? Marina Occhiena, età, marito, figli, carriera, Franco Gatti e vita privata

Marina Occhiena e Angela Brambati, insieme ad Angelo Sotgiu e Franco Gatti, formano il gruppo musicale I Ricchi e Poveri. Il quartetto è stato uno dei simboli più amati della musica pop italiana degli anni ’70 e ’80, adorato da tutti. Angela Brambati era la voce bruna del gruppo, mentre Marina Occhiena era la voce bionda. Scopriamo qualcosa di più su Marina Occhiena.

Marina Occhiena, chi è, età, Ricchi e Poveri

Marina Eliano è nata il 19 marzo 1950 a Genova. All’età di 17 anni inizia a esibirsi con il gruppo Ricchi e Poveri. Nel 1967 forma il gruppo con Franco Gatti, Angelo Sotgiu e Angela Brambati. L’anno successivo debuttano al Cantagiro, dove eseguono il loro successo L’ultimo amore. Marina, insieme a Ricchi e Poveri, partecipa spesso al Festival di Sanremo, dove si esibisce con una serie di canzoni di successo. Nel 1970, hanno sfiorato la vittoria della competizione. Sono ricordati per il loro debutto a Sanremo, quando cantarono La prima cosa bella insieme a Nicola Di Bari. L’anno successivo si classificarono nella stessa posizione grazie al brano Che sarà, una delle loro canzoni più popolari. Marina canterà questo successo del 1970 in occasione della reunion del gruppo, che avverrà stasera sul palco dell’Ariston.

Marina Occhiena, amori e vita privata

Marina Occhiena è sposata con il ginecologo e medico Giuseppe Giordano. Ha un figlio di 25 anni, nato nel 1997. Nonostante sia sposata con il medico Giuseppe Giordano, Marina Occhiena ha avuto altri amori prima del matrimonio. Uno di questi era Franco Califano, un cantante. Califano era inaffidabile e la relazione finì di conseguenza. Anche Minellono e altri parolieri furono coinvolti in relazioni successive, ma quella che fece più notizia fu il suo allontanamento dal gruppo di cui faceva parte.

Ricchi e poveri, perché Marina ha lasciato il gruppo

Nel 1981 Marina, che aveva fatto parte dei Ricchi e Poveri per 15 anni, lasciò il gruppo. Nulla lasciava presagire tale decisione, poiché i Ricchi e Poveri stavano per presentarsi al Festival di Sanremo per la sesta volta con la canzone Sarà perché ti amo, che sarebbe diventata una delle loro composizioni più popolari. Sembrava che nessuno del gruppo avesse annunciato la propria scelta, anche se nulla fu reso pubblico ufficialmente. Nessuno all’epoca specificò quali fossero questi presunti problemi di salute. Qualche mese dopo, apparvero voci insistenti su un litigio tra i due vocalist del gruppo. Il motivo sarebbe molto serio. Marina, che avrebbe avuto una relazione con il marito di Angela Brocherel, Marcello, avrebbe scoperto l’inganno.

Solo dopo molti anni Angela rivela la storia. Rivela di aver scoperto l’amica e il coniuge che avevano rapporti sessuali e di non essere riuscita a perdonarli. Durante un’intervista intima a Oggi, il legame tra Marina Occhiena e Angela Brambati si è interrotto. Marina Occhiena non ha un profilo Instagram, ma la si può trovare su Facebook a questo link. Qui si trova anche il Fans Club Ricchi e Poveri, che raccoglie foto d’epoca del gruppo, ricordi e notizie sul loro lavoro.