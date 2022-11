Sai chi è Paola Turci? Età, incidente, marito, fidanzata, Francesca Pascale

Tutto sul cantante, da un incidente del 1993 alla sua vita privata con l’ex di Berlusconi, Francesca Pascale.

Paola Turci è una famosa cantautrice romana, capostipite del rock femminile italiano della fine degli anni Ottanta. Un incidente d’auto l’ha portata via dalle scene per diverso tempo, e da allora la sua vita è stata perennemente divisa tra un prima e un dopo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla cantante, dalla curiosità a com’era la sua vita dopo un’aggressione che le ha danneggiato i polmoni!

La vita privata di Paola Turci

La Turci ha sposato Andrea Amato nel 2010, ma il matrimonio è durato solo due anni. Ha dichiarato a Vanity Fair che lo conosceva troppo poco quando si sono sposati e la separazione è stata dolorosa. In un’intervista del 2019 a Grazia, la Turci ha lasciato intendere di aver trovato una persona speciale, ma non ha rivelato alcun dettaglio su di lui. La Turci non ha figli e sostiene che la sua decisione di non averne è una scelta personale: “La mia è stata una scelta, e sempre più deve esserlo per le donne, in generale”.

Nell’estate del 2020 viene fotografata con Francesca Pascale, ex amante di Silvio Berlusconi. La loro relazione rimane in sospeso per più di tre anni, fino al giugno 2022, quando viene annunciato che si sposeranno con rito civile il 2 luglio. L’attrice ha dichiarato a Gay.it di non amare le etichette. “Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Non c’è evoluzione nelle etichette. Io sono quello che sono, se mi piace una donna, sto con una donna”, ha detto.

Chi è la compagna di Paola Turci, Francesca Pascale?

Nel 2001 si è candidata alle elezioni comunali di Napoli, ottenendo 88 voti. Nel 2006 ha fondato il comitato Silvio ci Manchi, che prende il nome da uno dei soprannomi di Berlusconi. In quell’anno ha avuto una relazione sentimentale con l’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi. Dopo la loro relazione sia durata fino al 2020, non è mai diventata ufficiale fino al 2012.

Paola Turci in 7 curiosità

Ha rifiutato una canzone cantata da un’altra cantante prima che Mia Martini la registrasse. Sua nipote Margherita si diverte a cantare con lei. Da giovane si è tatuata un sole sulla spalla e voleva fare l’attrice. Ha fatto un provino con Ettore Scola, amico del padre. È amica di Elisa, Giorgia ed Emma Marrone, di cui ha postato le foto su Instagram. Ha un cane di nome Leo di cui parla spesso su internet. Nell’aprile del 2021, Le Iene l’hanno ingannata facendole credere che la nipote avesse sfruttato il legame con la famiglia per entrare nel mondo dello spettacolo, il tutto cercando di soddisfare le richieste di un losco produttore discografico!