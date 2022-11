Sai chi Jeff Ballard ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni in Via dei matti n°0

Jeff Ballard è un batterista jazz americano . Ha suonato con Ray Charles e Pat Metheny e suonato periodicamente con Chick Corea in molti gruppi come gli Origin e il Chick Corea New Trio . Ha anche suonato con molti musicisti jazz di New York come Reid Anderson , Brad Mehldau , Kurt Rosenwinkel , Mark Turner , Miguel Zenon ed Eli Degibri . Ha anche suonato con la Joshua Redman Elastic Band.

È membro del Brad Mehldau Trio (dal 2005) e co-leader di Fly , un trio collettivo con Mark Turner e Larry Grenadier e guida Jeff Ballard Trio e Jeff Ballard Fairgrounds.

Biografia

Jeff Ballard è nato il 17 settembre 1963 nel sud della California , ma è cresciuto e ha studiato a Santa Cruz, in California . Ha iniziato a suonare la batteria all’età di 14 anni, ha frequentato il Cabrillo College dove ha studiato teoria musicale ed è stato in tour con molte band, assorbendo continuamente influenze e sviluppando il proprio approccio alla batteria. Ha incontrato Larry Grenadier nel 1982, con il quale suona sia in Fly che in Brad Mehldau Trio.

All’età di 24 anni andò in tour con Ray Charles per otto mesi ogni anno 1988-1990 suonando nella Big Band di Charles. Si trasferisce a New York nel 1990, dove inizia a collaborare conBen Monder , Kurt Rosenwinkel , Mark Turner e Ben Allison . Più tardi a New York iniziò a suonare con Avishai Cohen e Chick Corea . Ballard fondò la band Fly con Larry Grenadier e Mark Turner nel periodo in cui Ballard lavorava con Corea.

Durante un’esibizione con il trio Fly a New York City nel 2005, il pianista Brad Mehldau è stato invitato a sedersi, il che ha portato Brad a invitare Jeff a unirsi al suo trio come sostituto di Jorge Rossy , che da tempo aveva in programma di trasferirsi torna in Spagna per concentrarsi sul suo modo di suonare il pianoforte. Ha formato il Jeff Ballard Trio con Lionel Loueke e Miguel Zenon , pubblicando Time’s Tales ( Okeh ) come debutto discografico per Ballard come leader nel 2014. Il suo secondo album come leader è Fairgrounds ( Edition Records ) pubblicato a gennaio 2019 con Lionel Loueke , Kevin Hays e Reid Anderson con le apparizioni di Mark Turner e Chris Cheek .

Premi