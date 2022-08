Salernitana-Roma Streaming Gratis dove vederla Canale tv, diretta live

SALERNITANA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Salernitana-Roma

• Data: domenica 14 agosto 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Esordio casalingo per la squadra di Nicola. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in TV e in streaming. Il campionato di Serie A riprende dopo la pausa estiva. La Roma, galvanizzata dalla recente conquista della Coppa Italia e da un mercato che ha visto sbarcare a Roma giocatori del calibro di Dybala e Wijnaldum, affronta la Salernitana nella prima giornata del campionato 2022/2023.

I campani, reduci da una salvezza leggendaria ottenuta all’ultima giornata dello scorso, campionato sperano di replicare il risultato quest’anno. Ecco tutto quello che c’è da per seguire la partita di questo weekend: dalle formazioni a dove vederla in TV e in streaming. La partita tra Salernitana e Roma si terrà il 14 agosto alle 20.45 allo stadio Arechi di Salerno. L’arbitro sarà il signor Sozza della sezione di Seregno.DAZN è il partner esclusivo per la trasmissione dell’incontro. Per vederlo, è necessario accedere all’app della piattaforma su una smart TV di ultima generazione, oppure collegarsi tramite una console di gioco come Playstation o Xbox. In alternativa, si può ricorrere a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv.

La partita tra Salernitana e Roma sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN. È possibile vedere la partita in streaming collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da un PC fisso o aprendo l’app da dispositivi mobili come smartphone e tablet. È indispensabile avere un abbonamento attivo.