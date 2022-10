Samira Lui chi è? Età, fidanzato, figli, Tale e quale show e Instagram

Chi è Samira Lui

Nome e Cognome: Samira Lui

Data di nascita: 6 marzo 1998

Luogo di Nascita: Udine

Età: 24 anni

Altezza: 1,78 m

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: modella e personaggio televisivo

Fidanzato: Samira è fidanzata con Luigi Punzo

Figli: Samira non ha figli

Tatuaggi: non sembrerebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @samiraluiofficial

Pagina Facebook: SamiraLuiOfficial

Samira Lui età, altezza e biografia

Non sappiamo molto di Samira Lui perché non sappiamo chi sia, quale sia la sua data di nascita, quanto sia alta e quale sia il suo background. Samira Lui è nata a Udine, Italia, il 6 marzo 1998. È dei Pesci e ha quindi 24 anni. La sua altezza è di 1,78 m, anche se non si conosce il suo peso. I suoi genitori sono rispettivamente italiani e bengalesi. Non ha tatuaggi visibili sul corpo. I suoi genitori sono rispettivamente italiani e bengalesi. Dopo essersi diplomata come geometra, ha deciso di intraprendere la carriera di attrice. Attualmente risiede a Roma, ma si sposta regolarmente da lì a Napoli. Oltre agli studi di cinema, ha lavorato come hostess per fiere ed eventi a Udine. Per pagarsi gli studi universitari, ha lavorato anche come hostess per fiere ed eventi.

Vita privata

Qual è il ruolo di Luigi Punzo nella vita di Samira Lui? Chi è esattamente? Lavora come concierge, ma non è una celebrità. Samira Lui è single? No, è fidanzata. Luigi Punzo è il suo fidanzato, ma chi è? È un concierge che lavora in un hotel di lusso. Il concierge è un professionista che accoglie e assiste gli ospiti, assicura l’ordine e la pulizia, promuove l’offerta turistica dell’hotel, si occupa di tutte le esigenze degli ospiti e soddisfa, per quanto possibile, le loro richieste e i loro desideri.

Non si conosce il momento in cui Samira e Luigi si sono incontrati per la prima volta, ma probabilmente è successo durante un servizio fotografico. Oltre a essere il suo fidanzato, lui ha fatto da modello per la sua attività di fotografo di matrimoni. Si ispira a Rihanna perché è una sua grande fan. Ama l’Udinese e vuole diventare attrice. Dall’età di cinque anni fa parte del Coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia.

Dove seguire Samira Lui: Instagram e social

Vediamo come seguire Samira sui social media, ora che sappiamo qualcosa in più su di lei come professoressa de L’Eredità. Il suo account Instagram ha oltre 76.000 follower. È molto attivo e viene aggiornato regolarmente. Samira è presente anche su Facebook, anch’esso frequentemente aggiornato. Cosa fa Samira Lui nella vita? Finora è stata una modella e un personaggio televisivo, ma spera di diventare un giorno un’attrice. Infatti, quando è andata all’università, ha scelto il cinema.

Samira Lui a Tale e quale show

Nel settembre 2022 è stato annunciato che Samira Lui sarebbe stata una concorrente di Tale e quale show. Il programma è stato popolare per molti anni, quindi continua ad andare in onda. Chi c’è nella rosa di quest’anno?