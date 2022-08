Sampdoria-Atalanta dove vedere la partita in diretta tv e streaming gratis

Con il nuovo accordo, Samp-Atalanta sarà visibile anche su Dazn e Sky Sport. I canali televisivi dedicati sono rispettivamente il 202 e il 252. Per lo streaming attivo, oltre all’App Dazn, si possono utilizzare anche Sky Go e Now Tv.

Sampdoria e Atalanta si incontrano in una partita già delicata. Le due squadre hanno perso giocatori importanti, con la Sampdoria che cerca di aggiustare il bilancio in vista di una cessione societaria, mentre l’Atalanta dà il via a un nuovo ciclo. Non ci sono più Thorsby, Candreva, Damsgaard e Bonazzoli, sostituiti da Villar e Djuricic. In compenso, Freuler e Miranchuk hanno lasciato via Pessina per far posto a Ederson e Lookman. Giampaolo e Gasperini si rinforzi entro il 31 agosto perché altrimenti non potranno centrare i rispettivi obiettivi.

Il tecnico blucerchiato Claudio Foscarini ha escluso i nuovi acquisti Villar e Djuricic per la partita di sabato; i due nuovi giocatori non sono pronti per giocare, anche se l’ex Sassuolo non è completamente fuori dalla formazione titolare. Fuori sicuramente il centrale Leverbe, squalificato, per cui il centrocampista difensivo Augello partirà davanti ad Audero con Colley e Ferrari ai lati. A centrocampo si va verso la conferma di Viera a centrale difensivo con Sabiri, Verre, Rincon e Leris alle spalle di Caputo.

Gasperini non avrà a disposizione Demiral e sarà privo anche di Palomino, alle prese con le controanalisi antidoping. Scalvini dovrebbe trovare spazio nel pacchetto arretrato tra Toloi e Djimsiti, mentre Freuler è partito ed Ederson è infortunato. A centrocampo Koopmeiners e De Roon sono gli unici superstiti della squadra che ha giocato contro il Genoa quattro giorni fa; poca scelta anche sugli esterni visto che Zappacosta è out, quindi Hateboer e Maehle dovrebbero partire titolari. In attacco Zapata, Malinovskyi e Pasalic sono favoriti, mentre Boga dovrebbe partire dalla panchina.