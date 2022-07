Sanremo, resta bloccata al bancomat e va in panico. Ma per uscire bastava premere il pulsante

Una signora di Sanremo è rimasta bloccata all’interno del bancomat della banca mentre cercava di prelevare del denaro. Ha chiamato i vigili del fuoco perché era intrappolata e non riusciva a uscire. Al loro arrivo, gli specialisti hanno scoperto che bastava premere un pulsante per liberarla.

Dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che non riusciva a uscire da un bancomat in via Escoffier, sono arrivati anche i Carabinieri. All’arrivo dei soccorsi, però, il personale si è subito reso conto dell’equivoco perché, solo chiedendo alla donna di premere il pulsante, lo sportello si è aperto.