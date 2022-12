Sapate chi è Shalana Santana moglie di Massimiliano Gallo: età, figli, biografia

Massimiliano Gallo è diventato una figura di spicco della narrativa italiana. È diventato noto al grande pubblico grazie alle sue apparizioni in diverse serie televisive. Tra queste, I Bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico, un avvocato fallito. Recentemente, è stato uno degli attori più visibili e apprezzati delle serie televisive.

Nato a Napoli nel 1968, figlio del celebre Nunzio Gallo, che vinse Canzonissima nel 1956 con la canzone Mamma, recita dall’età di cinque anni e fa la sua prima apparizione in teatro. Dopo aver fondato la Compagnia Gallo insieme al fratello Gianfranco, viene scelto da Carlo Giuffré per interpretare il ruolo di Mario Bertolini, originariamente interpretato da Peppino De Filippo in Non ti pago di Eduardo De Filippo. Questo segnò l’inizio della sua fama teatrale. Ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema nel 2008 e da allora ha partecipato a numerosi progetti di fiction che sono stati molto apprezzati e gli hanno fatto guadagnare molte recensioni positive. Nella vita privata, è stato sposato con la sua compagna di lunga data Anna, con la quale ha una figlia Giulia, oggi diciannovenne. Il matrimonio è finito e dal 2011 ha una relazione con Shalana Santana, attrice e modella brasiliana. Di recente, i due hanno celebrato una cerimonia privata per il loro matrimonio.

Recentemente, Massimiliano Gallo si è unito in matrimonio con Shalana Santana, la sua compagna di lunga data, un’attrice di origine brasiliana. La notizia del loro matrimonio è apparsa sul suo profilo social media dopo che le nozze erano state celebrate. Una foto degli sposi è stata postata insieme alla spiegazione che l’evento è stato tenuto privato e che erano presenti solo i loro figli. Insieme all’immagine, Gallo ha scritto: “Volevamo prenderci un momento per noi stessi… Volevamo vivere questo momento in modo del tutto privato… E lo abbiamo fatto solo con i nostri figli. Ora, mandateci le vostre benedizioni…”. Le celebrità, da Stefano Di Martino a Mara Venier, da Caterina Balivo ad Antonella Clerici, hanno espresso i loro auguri alla coppia.

Il matrimonio di Massimiliano Gallo con Shalana Santana è il secondo. La figlia Giulia è nata nel 1997 dal suo primo matrimonio con una donna non appartenente al mondo dello spettacolo. La scintilla d’amore tra Massimiliano e Shalana è scoccata sette anni fa durante una cena. Shalana, attrice brasiliana, ha avuto una precedente relazione con il dentista napoletano Alessandro Lukacs, concorrente della seconda stagione del reality show Grande Fratello.

“È una storia molto bella, e soprattutto è una persona che mi sta vicino – ha confidato l’attore in un’intervista – E non è semplice quando inizi ad avere tutti questi impegni. C’è bisogno di una persona che ti sopporta, oltre che a supporto. È una persona che devo ringraziare, perché mi sta veramente vicino in un modo speciale”. E ancora: “Il matrimonio? Diciamo che ci stiamo pensando” disse allora. Un progetto che ora è diventato realtà.