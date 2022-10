Sapete chi è Adriana Volpe? Età, biografia, ex marito, Magalli e figli

Adriana Volpe è stata per molti anni alla guida dei programmi di prima mattina di Rai2. Ha fatto scalpore il suo bacio a un concorrente davanti all’ex marito, Roberto Parli, nella trasmissione Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. È co-conduttrice di Tutte le mattine su TV8 con Alessio Viola ed è una delle opinioniste del GF VIP 6, il nuovo programma prodotto da Alfonso Signorini, insieme a Sonia Bruganelli.

Chi è Adriana Volpe?

Nome: Adriana Volpe

Adriana Volpe Età: 46 Anni

46 Anni Luogo di nascita: Trento

Trento Data di nascita: 31 Maggio 1973

31 Maggio 1973 Segno zodiacale: Gemelli

Gemelli Professione: Conduttrice televisiva

Conduttrice televisiva Altezza: 176 Cm

176 Cm Peso: 55 Kg

55 Kg Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram ufficiale: @adrianavolpereal

Biografia

Adriana Volpe è nata a Trento il 31 maggio 1976 da Lina e Giuseppe Volpe. La madre e il padre hanno avuto l’onore di averla come figlia unica dopo gli studi al Liceo Scientifico. Ha studiato all’Università E-campus e si è laureata con 110 e lode in lettere dopo la laurea a Milano. Qui inizia a lavorare per l’agenzia “Why not”, iniziando la sua carriera nella moda. In seguito entrerà nel mondo dello spettacolo, di cui ha iniziato l’anticamera proprio qui.

Lavoro e Carriera

Adriana Volpe ha sfilato fin da giovane per molti marchi di moda, oltre a essere una bella donna e un’ottima presentatrice. La sua carriera televisiva inizia nel 1992, con Fabrizio frizzi e Milly Carlucci, in Scommettiamo che? Nel 1995 debutta come attrice in Viaggio di nozze, oltre a Barbare, che nello stesso anno fa parte di Croce e Delizia. Nel 1999 ha condotto Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia per la Rai. Ha inoltre condotto Notte sul ghiaccio per Rai1 nel 2007. Dal 2009, Gianfranco Magalli e Marcello Cirillo conducono con lei I fatti vostri. Attualmente partecipa a Pechino Express – reality show ambientato in Cina – e al Grande Fratello Vip.

Dopo le voci di una sua possibile partecipazione a Temptation Island con il marito Roberto Parli, Adriana ha smentito la sua partecipazione al reality di Canale 5. Adriana è attualmente impegnata nel nuovo programma di attualità e spettacolo di TV8 con Alessio Viola (ex volto di Skytg24), oltre alle sue abituali mansioni di giornalista e intervistatrice. Secondo fonti vicine al settimanale Oggi, Ogni Giorno rappresenterà una “sfida” per la televisione digitale. Ogni Giorno andrà in onda dalle 10 alle 14. Si tratta di una nuova sfida per la tv digitale, che ora punta sulla comunicazione e sul confronto con il pubblico. Il programma sarà curato da Alessandro Banfi, già coordinatore di Pomeriggio Cinque, Matrix e La vita in diretta prima di approdare a Sky. Anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sarà presente in trasmissione come inviata speciale. Si occuperà di raccontare personaggi di tutta Italia, sia piuttosto sconosciuti sia piuttosto noti.

Ex Marito Roberto Parli

Il 6 luglio 2008 Adriana Volpe ha sposato l’imprenditore Roberto Parli. Dopo soli quattro mesi, Chicco Cangini ha divorziato da Adriana Volpe. La nota conduttrice ha rivelato ai suoi follower un importante cambiamento nella sua vita: da giugno 2020, infatti, si è trasferita a Milano con la figlia. Elisabetta Gregoraci e Caterina Balivo l’hanno aiutata a trasferirsi a Milano, trovando anche una casa per lei e la figlia Gisele. Alla fine del 2020, Adriana Volpe e Roberto Parli si separano: nel maggio 2021, Roberto pubblica un post su Instagram in difesa della figlia, in cui si scaglia contro l’ex moglie.

Single

Adriana Volpe e suo marito, Roberto Parli, sono stati tenuti separati a causa della quarantena. Roberto lavora in Svizzera, mentre Adriana e la figlia sono a Roma. La coppia ha vissuto molte difficoltà in questo periodo, e un intrigante post di Roberto ha fatto sorgere dubbi sul loro legame; infatti, ha dichiarato “La bocca può nascondere la realtà che gli occhi non possono mai”. Non appena si è saputo che Adriana e Roberto non si erano separati, sono subito emerse voci su di loro. Roberto, tuttavia, ha negato che la frase si riferisse al loro matrimonio. A quanto pare, però, Milano non è stata un toccasana per la coppia.

Infatti, il settimananle Chi ha rivelato che Adriana Volpe e Roberto Parli si sarebbero lasciati. Adriana è quindi tornata single dopo 12 anni di matrimonio e adesso la sua vita è tutta dedicata alla figlia Gisele e al suo lavoro per TV8.