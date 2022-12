Sapete chi è Alessandra Chianese? età, marito, lavoro e figli

Alessandra Chianese, giornalista e sociologa, ha avuto negli ultimi anni una relazione con il famosissimo Jocelyn Hattab, francese di origine tunisina e noto conduttore televisivo. Hattab è stata una figura di spicco della televisione degli ultimi decenni del Novecento.

Alessandra Chianese: età, marito, lavoro

Alessandra Chianese è venuta al mondo a Roma il 6 maggio 1967. È presidente dell’Associazione europea per i diritti civili (AEDIC) e membro fondatore del Centro di mediazione MedArb. Inoltre, Chianese si occupa di giornalismo, collaborando come free-lance con diverse testate.

Si è sposata con Jocelyn Hattab nel 2020. Jocelyn, che oggi ha 77 anni, è nata in Tunisia ma si è trasferita con la famiglia a Parigi, in Francia, quando era ancora giovane. In gioventù ha studiato al Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Dopo aver fatto esperienza nelle arti teatrali, è diventata una figura nota in televisione, introducendo spettacoli come il Gioco dell’oca, che è stato riproposto in chiave moderna anche in altri Paesi.

In generale, Hattab ha svolto un ruolo significativo nella progressione della TV moderna, soprattutto in Italia. È stato il conduttore di programmi come The Millionaire, Conta su di te e Tandem. Ha lavorato anche per Fininvest, supervisionando i programmi Caccia all’uomo e Cos’è, cos’è? in coppia con Antonella Elia. Oggi è ancora molto attivo. Particolarmente attivo fino ai primi anni Duemila, ha contribuito in modo determinante al lancio di diversi format e personaggi, come Alessia Marcuzzi, che si sono imposti all’attenzione del pubblico.

Conosce molti personaggi famosi come Fabrizio Frizzi e altri personaggi della TV e dello spettacolo. Nel 2019 ha sposato Alessandra Chianese, il cui rapporto con lui è sia personale che professionale, in quanto collaborano spesso alla stesura di copioni e al programma radiofonico RTL 102.5 BEST. radiovision della rete RTL 102.5.