Sapete chi è Andrea Dianetti? Età, padre, carriera, vita privata, fidanzata e vita privata

Carlo Conti torna a condurre il popolare e trasformista Tale e Quale Show, in onda su Rai 1. Quest’anno, il programma vede la partecipazione di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui il comico Andrea Dianetti, scoperto per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi. Queste star indosseranno diverse identità e saliranno sul palco per esibirsi dal vivo.

Dalla scuola di Amici ai successi di Andrea Dianetti

Andrea Dianetti è venuto al mondo nella città di Roma il 9 maggio 1987. Oggi è diventato un rinomato attore, regista, presentatore televisivo e conduttore di programmi radiofonici. In giovane età, Andrea Dianetti ha iniziato la sua carriera di attore, frequentando anche corsi di danza e di recitazione per iniziare il suo percorso nel teatro. Nel 2006, a 18 anni, partecipa al programma Amici di Maria De Filippi, su Canale 5, nella categoria recitazione. Negli anni successivi partecipa a diverse sitcom e fiction, come Camera Café, La Ladra, i Cesaroni, I delitti del cuoco e Un medico in famiglia.

I successi in teatro

Anche dopo Amici, Matteo non ha smesso di dedicarsi al teatro. Nel 2006 ha fatto la sua prima apparizione sul palcoscenico nel musical Lungomare. A 19 anni scrive, dirige e recita in uno spettacolo solista intitolato Zitto sa…o non ti televoto, in tournée a Roma, Firenze e Milano. Ha studiato al Conservatorio Gloria Gifford e nel 2013 ha prestato la voce al protagonista della serie televisiva Galis. Nel 2008 entra nel mondo del cinema e nel 2013 diventa inviato speciale del backstage del Summer Festival con Diana Del Bufalo.

La carriera in tv

Nel 2018 Andrea Dianetti ha lanciato il film a episodi Din Don, poi nel 2021 ha condotto Isola Party con Valeria Angione. Più recentemente, dal 15 marzo al 3 maggio 2020, ha avuto la possibilità di co-condurre Pupa Party con Dayane Mello, serie web legata al programma La Pupa e il Secchione. Ora è pronto a tornare nel mondo dello spettacolo.

Chi è la fidanzata, vita privata

Andrea Dianetti ha un forte legame con la famiglia, in particolare con il padre, e sceglie di tenere come ricordo un portachiavi che il padre possedeva un tempo. Porta con sé anche alcuni altri portafortuna, come l’anello che gli ha regalato la nonna, il corno che gli ha regalato la madre e un altro portachiavi con la foto della sorella da piccola. Le persone sono estremamente interessate alla vita personale di Andrea, e una delle informazioni più interessanti è che era brillante in matematica ma non sopportava la fisica a scuola. Non era nemmeno un grande appassionato di calcio e ha praticato il karate per un decennio. In passato ha avuto una relazione sentimentale con Francesca Maiozzi quando partecipava alla trasmissione Amici, ma ora ha una relazione stabile con Miriam.

Instagram di Andrea Dianetti

Molto seguito su Instagram, Andrea Dianetti vanta con l’account @andreadianetti oltre 280 mila followers!