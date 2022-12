Sapete chi è Luigi Calcara fidanzato di Valerio Scanu? Età, lavoro e compagno

Valerio Scanu è un cantante italiano, nato a Cagliari il 28 giugno 1987. Si è fatto conoscere nel 2009 grazie alla partecipazione alla settima edizione del talent show Amici, dove ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica.

Valerio Scanu è riuscito a raggiungere notevoli successi grazie al suo talento, alla sua tenacia e alla sua grande determinazione. È un grande esempio di come si possa raggiungere l’eccellenza seguendo i propri sogni.

Dopo il successo ottenuto a Amici, ha partecipato a numerosi spettacoli e ha pubblicato diversi album. Il suo primo album, “Un sogno a metà” è stato un successo commerciale e ha raggiunto il 78° posto nella classifica degli album più venduti in Italia nel 2009.

Valerio Scanu è stato anche ospite di diversi programmi televisivi, tra cui “Vieni da me”, “Tu si que vales” e “Ti lascio una canzone”. Ha partecipato inoltre a numerosi eventi in tutta Italia, come il Festival di Sanremo, dove ha cantato la sua canzone “Per tutte le volte che”.

Valerio Scanu è uno dei talenti più apprezzati del panorama musicale italiano, ed è un esempio di come sia possibile raggiungere l’eccellenza seguendo il proprio sogno. Con la sua musica, le sue canzoni e la sua voce ha saputo conquistare migliaia di fan in tutta Italia ed è diventato una vera e propria icona musicale.

Nel 2021 ha fatto coming out, dichiarando di essere gay. Questa scelta è stata accolta con grande positività dai suoi fan, che lo hanno incoraggiato e sostenuto in questo momento difficile. Questo evento ha mostrato a tutti quanto sia importante essere sé stessi e come la diversità sia una ricchezza per tutti. Valerio ha dimostrato di essere un grande esempio di forza e coraggio, dimostrando che non c’è alcun motivo di avere paura di essere se stessi.

Recentemente, Valerio Scanu ha rivelato di essere fidanzato con un altro uomo. Nonostante i due siano ancora all’inizio della loro relazione, le loro dichiarazioni d’amore sono piene di entusiasmo e teneri momenti.

Valerio Scanu è uno dei talenti più apprezzati del panorama musicale italiano e un modello per i giovani di tutta Italia. La sua storia di amore e coraggio è un esempio per tutti noi di come sia possibile raggiungere la felicità seguendo i propri sogni.

Il cantante italiano Valerio Scanu (La Maddalena, 10 aprile 1990) si è fatto conoscere come solista tra il 2008 e il 2009, partecipando all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è classificato al secondo posto, ha inciso con EMI Music, per poi passare a NatyLoveYou, dove è il titolare dell’etichetta. Nel 2009 pubblica il suo album di debutto, Sentimento, che diventa disco di platino. L’anno successivo ha vinto il 60° Festival di Sanremo con Per tutte le volte che…, che è stato pubblicato come secondo album e che ad oggi conta 30.000 download. Nel 2013 ha partecipato al tour “Live In Acoustic”, grazie al quale ha collaborato con Rainbow Arcu ‘e chelu (Eugenio Vuarte Linares), che ha composto la compilation.

Chi è Luigi Calcara

Come si chiama il partner di Scanu? Luigi Calcara, professore universitario presso il dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università Sapienza di Roma, ha 32 anni ed è originario della Sicilia. È un grande appassionato della sua terra, dove trascorre molto tempo. Quando Scanu gli ha chiesto se lo avrebbe sposato, Calcara ha risposto subito di sì, il giorno del suo compleanno.