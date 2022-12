Sapete chi è Pierpaolo Pretelli? Età, carriera, figli, Giulia Salemi, ex moglie e vita privata

Pierpaolo Pretelli è un personaggio televisivo italiano che ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2020. Proveniente da una famiglia di attori, Pierpaolo ha trascorso la maggior parte della sua carriera come modello. Dopo essere stato uno dei volti più riconoscibili della moda italiana, Pierpaolo ha deciso di dedicare la sua attenzione al mondo della televisione, diventando uno dei protagonisti di uno dei programmi più seguiti d’Italia, Grande Fratello VIP.

Riconosciuto come uno dei volti più amati dal pubblico, Pierpaolo ha subito un enorme successo tra i fan che hanno apprezzato la sua personalità aperta, il suo fascino e la sua forte passione per la moda. Nonostante i suoi successi, Pierpaolo rimane un personaggio alla moda e alla ricerca di nuovi look e tendenze. Attraverso i suoi social media, Pierpaolo mostra la sua passione per la moda, condividendo foto e video dei suoi look più recenti.

Oltre ai suoi interessi nel campo della moda, Pierpaolo ha anche dimostrato di essere un abile attore, recitando in alcuni dei programmi più popolari dei media italiani. La sua carriera televisiva è iniziata con il reality show Grande Fratello VIP, dove ha mostrato le sue abilità come attore e come personaggio. Dopo la sua partecipazione al programma, Pierpaolo ha partecipato ad altri programmi di intrattenimento televisivo, tra cui Ballando con le Stelle.

Con la sua carriera in costante ascesa, Pierpaolo è uno dei volti più popolari dello spettacolo italiano. Attraverso i suoi social media, Pierpaolo condivide costantemente dettagli sul suo lavoro e sui suoi progetti futuri, mantenendo aggiornati i suoi fan su tutte le sue attività. Lo stile di vita di Pierpaolo è un esempio di come una carriera di successo può essere raggiunta con impegno e dedizione, dimostrando che i sogni possono diventare realtà.

Pierpaolo Pretelli è una figura molto riconoscibile in TV. È salito alla ribalta prima come Velino di Striscia la Notizia, poi come corteggiatore di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip. Ha fatto anche un’apparizione a Domenica In, condotta da Mara Venier, per condurre un gioco telefonico che prevedeva canti e balli. È tornato sul piccolo schermo, questa volta come partecipante al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show, dove si esibirà con le sue imitazioni. Oggi sarà ospite di Verissimo, dove Silvia Toffanin lo sentirà parlare di alcuni aspetti della sua vita mai rivelati prima.

Cosa sappiamo su Pierpaolo Pretelli

A 32 anni, Pierpaolo Pretelli nasce a Maratea il 31 luglio 1990 sotto il segno del Leone. Dopo aver conseguito il diploma di liceo scientifico, si è trasferito a Roma per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, ma ha poi deciso di interrompere gli studi per intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Pretelli ha raggiunto la notorietà nel 2013 quando è stato scelto come primo velino di Striscia la Notizia insieme al concorrente del Grande Fratello Vip 2018 Elia Fongaro. Nel 2018 ha partecipato come tentatore a Temptation Island Vip e come corteggiatore a Uomini e Donne, ed è apparso anche al Grande Fratello Vip. Di recente ha annunciato il suo ingresso nella popolare radio R101, un suo sogno a lungo coltivato che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Il suo idolo è il celebre Fiorello.

Giulia Salemi, figlio, ex moglie, matrimonio

Pierpaolo Petrelli ha avuto una lunga relazione sentimentale con la modella cubana Ariadna Romero, da cui è nato il figlio Leonardo nel 2017. Attualmente, Pierpaolo risiede a Roma con il fratello Giulio e, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha scoperto l’amore con Giulia Salemi. L’ex concorrente di Temptation Island è molto impegnato sui social media, ma il suo account di maggior successo è la sua pagina Instagram (@pierpaolopretelliofficial) con ben 648 mila devoti.