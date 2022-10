Sapete chi è Angela Zingaretti sorella di Luca? Età, lavoro, marito, figli, fratello, mascherine, Le Iene e vita privata

In una nuova puntata de Le Iene, il programma d’inchiesta italiano in onda stasera, Angela Zingaretti, sorella del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, avrebbe stipulato contratti con la Regione Lazio. I fatti risalgono al marzo 2020, nel pieno della pandemia di Coronavirus, quando la Regione Lazio acquistò milioni di dispositivi di protezione individuale pagando 35,8 milioni di euro (circa 42 milioni di dollari) e anticipando 14,6 milioni di euro (circa 17 milioni di dollari) vengono acconto.

Chi è Angela Zingaretti

A differenza dei suoi fratelli, Angela Zingaretti ha deciso di non essere sotto i riflettori. Lei stessa è ancora attiva in politica. Nella vita fa la direttrice di banca e, da quanto emerge, è più organizzata e meticolosa del fratello Luca, che ha un temperamento più aggressivo della sorella Nicola. Caratterialmente, quindi, si completa una vicenda. Pur avendo personalità diversa e un carattere forte, hanno imparato a giocare in squadra sapendo di poter contare l’uno sull’altro.

Angela Zingaretti, autrice del libro La Prima Famiglia, ha scritto un articolo sulla famiglia di Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio. Il governatore ha raccontato a Vanity Fair quale rapporto lo lega ai suoi fratelli. La famiglia è piuttosto coesa e questo, secondo lui, è il risultato dello straordinario lavoro svolto dai suoi genitori. Mamma e papà, infatti, hanno trasmesso il senso dell’amore nel senso più bello, nel senso del rispetto e della condivisione delle gioie.Angela appare raramente nella compagnia di Luca, mentre è molto più frequente vederla nella compagnia di Nicola. Un’immagine è stata condivisa direttamente da quest’ultimo sul suo profilo social. In ogni caso, pur non essendo un personaggio mediatico noto, Angela è una donna molto impegnata; semplicemente ha cercato la sua realizzazione altrove!

Mascherina gate: spunta il maestro di yoga della sorella di Zingaretti

Il servizio de Le Iene, che è andato in onda ieri sera, documenta come Angela Zingaretti, sorella del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, dovrebbe stipulare contratti per l’acquisto di milioni di dispositivi di protezione individuale per l’emergenza Coronavirus. I fatti risalgono al marzo 2020 quando, in piena pandemia, la Regione Lazio acquistò milioni di DPI pagando 35,8 milioni di euro e anticipando 14,6 milioni di euro come acconto.

I fatti sono noti, ma poco discussi dai media. Infatti, degli 11,7 milioni di euro dati dalla Regione amministrata da Zingaretti alla Porta Mascherina per la protezione civile, ne sono arrivati ​​solo una parte. Questa clamorosa Protezione assenza ha portato il Procuratore della Corte dei Conti a invitare il governatore Zingaretti e il capo della civile regionale Carmelo Tulumello a essere processati per danno erariale.

Ieri sera a “Le Iene”, programma televisivo dedicato al giornalismo d’inchiesta, viene dimostrato che un imprenditore che forniva mascherine chirurgiche alla Regione Lazio durante l’amministrazione Zingaretti essere potrebbe essere legato alla sorella di Zingaretti. Per la cronaca, il capo della segreteria di Zingaretti era Albino Ruberti, finito nella bufera mediatica per la registrazione audio di un vivace litigio con un altro esponente del Pd: un litigio, secondo la versione dei diretti interessati, nato da una conversazione calcistica.

Secondo quanto riportato da Tempo, nella trasmissione in oggi su Italia 1 alle 21.20, saranno presentati le e-mail inviato dall’imprenditore Filippo Moroni all’indirizzo della Protezione Civile del Lazio e inviato all’attenzione di una signora Rita e di Fabio De Luca. Nessuna delle due donne lavora per la Regione o per la Protezione Civile, ma De Luca è amico di Moroni su Facebook. In una delle e-mail, Moroni propone di vendere 50 milioni di maschere alla Regione Lazio a un prezzo competitivo, ben al di sotto del prezzo di contratto della Ecotech Ltd. per la fornitura di maschere alla Regione.

Infatti, la Protezione Civile ha approvato l’acquisto di maschere FFP2 a 3,6 euro l’una e FFP3 a 3,9 euro l’una. La Regione ha rifiutato un’offerta per gli stessi DPI a 2,53 euro, con un costo per i contribuenti di 13 milioni di euro. Moroni non è riuscito a mettersi in contatto né con la struttura commissariale governativa guidata da Domenico Arcuri né con la Regione. Si è quindi rivolto a un suo amico: Fabio De Luca, secondo quanto ricostruito da “Le Iene”, è il personal trainer di pilates di Angela Zingaretti, sorella del presidente.

Lo stesso Moroni, che ha parlato con gli invito del telegiornale delle Iene su Zoom, hato di aver ricevuto l’incarico di inviare una mail con l’offerta di vendita all’indirizzo della Protezione Civile, ponendo la lettera all’attenzione di una certa Rita. Viene aggiunto anche il nome di Fabio De Luca; entrambi sono estranei all’amministrazione. L’identità di Rita rimane sconosciuta.