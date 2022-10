Sapete chi è Anthony Delon? Età, carriera, biografia, padre Alain, moglie e figli

Infanzia e scuole

Anthony Delon è il secondo figlio dell’attore Alain Delon e l’unico che ha avuto con l’attrice Nathalie Delon . Inoltre, è l’unico che si è dedicato alla recitazione. Nel 1968, quando aveva 4 anni, i suoi genitori si separarono. Suo padre ricostruisce la sua vita con Mireille Darc; mentre vive con la madre ed è accudito soprattutto dal padrino (l’agente artistico Georges Beaume , che ha lanciato suo padre) e dalla sua madrina, poiché sua madre è completamente dedita alla sua carriera di attrice.

Ha avuto un’infanzia e una giovinezza un po’ ribelle, motivo per cui i suoi genitori, all’età di 10 anni, lo mandano in un collegio che si è rivelato un bel posto, ma “un po’ militare”, con una disciplina abbastanza ferrea. Vi resta due anni, finché non decide di scappare e di percorrere 30 chilometri a piedi per tornare a casa sua a Parigi. Lì verrà istruito a St Benoit Street, una scuola pubblica di Saint Germain des Prés.

La prima età adulta

Anthony ha trascorso una stagione lavorando a Londra per la Island Records, in particolare per sei mesi; poi si stabilì in Nigeria, dove sperava di realizzare un documentario su Fela Kuti , cantante emblematica e oppositore della dittatura militare del regime. Nel febbraio 1983, all’età di 18 anni, Anthony viene arrestato per possesso di una pistola automatica rubata ai gendarmi, appartenente al nemico pubblico del momento Bruno Sulak ; inoltre, era al volante di una BMW rubata.

Dopo un breve periodo in prigione, inizierà a lasciarsi alle spalle il suo periodo buio per riformare gradualmente la sua vita.

Carriera artistica e debutto cinematografico

Sfuggendo alle pressioni popolari, Anthony si reca a New York dove vivrà per alcuni mesi in un appartamento (appena sopra l’appartamento occupato da James Dean ). Scopri una città che ti affascina. Lì incontrerà Andy Warhol , Diane Von Furstenberg e Brooke Shields con i quali farà un servizio fotografico di Bruce Weber per Life Magazine . Si sente bene, vuole stabilirsi lì, ma ciononostante compare uno scenografo italiano, Alberto Lattuada , che gli propone di fare un tuffo per il cinema, così accetta e va a Roma.

Guidato da Lattuada, girerà un adattamento del romanzo Cronaca di una morte annunciata diretto da Francesco Rosi , che lo porterà a Cannes, dove sarà presente al braccio di Ornella Muti . Il film è stato un successo in America Latina e in tutta l’Europa orientale, ma non in Francia. Le recensioni di Anthony sono ottime, ma il paragone con suo padre Alain Delon è troppo forte, visto che da decenni è una grande star.