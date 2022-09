Sapete chi è Can Yaman? Età , Biografia, Carriera, Origini, Hobby, Fidanzata o Compagna

Senza dubbio, la fiction turca è diventata uno dei contenuti televisivi più visti dagli spettatori negli ultimi tempi. Una proiezione artistica che ha affascinato tutti fin dal primo minuto, qualcosa che viene raggiunto ad ogni episodio da uno dei più grandi successi della stagione, “Erkenci Kus: Dreaming Bird”, un dramma in cui la vita di una giovane donna appena laureata prende una svolta radicale quando inizia a lavorare presso una prestigiosa agenzia pubblicitaria. La narrativa con protagonisti come Can Yaman, che dà vita al personaggio di Can Divit.

Can è un personaggio che ha promesso di non lasciarci indifferenti durante il suo periodo nella narrativa, e il ragazzo lo sta ottenendo. Un’interpretazione mozzafiato che ha portato Can Yaman ad essere uno dei più acclamati oggi. Per questo motivo, indagheremo un po’ di più sulla carriera di attore e sulla vita personale del rubacuori turco alla moda . Sarai sorpreso!

Nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, in Turchia, Can Yaman è un attore, modello e avvocato turco. Figlio unico, suo padre è un avvocato e sua madre un’insegnante. Una famiglia dove, inoltre, è nipote dell’allenatore di calcio Fuat Yaman. A livello accademico, ha studiato alla scuola Bilfen Kolej e, successivamente, al Liceo Italiano di Istanbul. Ha deciso di studiare Giurisprudenza grazie a una borsa di studio di basket dell’Università di Yeditepe nel 2012, diventando così avvocato.

Il suo salto sul piccolo schermo non è arrivato fino al 2014 , quando è stato scelto per far parte della serie ‘Gönül İşleri’. Un primo contatto di grande successo con il mondo della recitazione, poiché in seguito ha avuto ruoli da protagonista in fiction come ‘İnadına Aşk’, ‘Hangimiz Sevmedik’, ‘Dolunay’, ‘Erkenci Kuş’ e ‘Bay Yanlış’.

Allo stesso modo, a gennaio 2020 ha completato il servizio militare obbligatorio ea livello di lingue parla correntemente turco, italiano, tedesco, inglese e sta imparando lo spagnolo. La sua proiezione artistica ha ricevuto diversi premi, tra cui un Çekmeköy 2023 Social Awareness Award, in Golden Butterfly Awards, un Magazinn.com “Media and Art Awards”, un GQ Men of the year, un 19.Internet Media Best of the Cerimonia di premiazione dell’anno, un Murex d’Or, un Turkey Youth Awards, un E! News TV Scoop Awards e un Filming Italy Best Movie Award, quasi tutti nella categoria miglior attore.

LA SUA VITA PERSONALE

A livello personale, Can Yaman si dimostra un fedele seguace dei social network. Sul suo account Instagram, infatti, conta più di 9 milioni di follower, piattaforma dove condivide anche il suo volto più vicino e intimo. Ha anche dimostrato che, oltre alla recitazione, è appassionato di viaggi, moda e, soprattutto, sport. Avere il fisico che porta non è qualcosa che si ottiene dall’oggi al domani, quindi all’artista piace essere in forma per i suoi progetti.

D’altra parte, nel campo dell’amore, sono state tante le donne che hanno occupato il cuore dell’attore turco. Una di queste era l’attrice Bestemsu Özdemir , con la quale ha avuto una relazione di otto mesi e, secondo i media, non è finita in buoni rapporti. Nell’anno 2018 il nostro protagonista ha intrapreso la finzione di ‘Erkenci Kus: Dreaming Bird’ con l’attrice Demet Özdemir , l’amore che nasce sul set delle riprese.

Ma, come riportato in seguito e secondo la sua cerchia più stretta, la popolarità della coppia aveva oscurato la sua proiezione professionale, quindi Demet decise di porre fine alla relazione. Alla lista si aggiunge la sua relazione con Aslisah Alkoclar, figlia di un noto attore turco , seguita dalla giornalista italiana Diletta Leotta e da Francesca Chillemi , l’attrice con cui recita nella serie ‘Viola come il mare’, che potrebbe essere il suo nuovo partner al giorno d’oggi. Ovviamente nessuno dei due artisti lo ha ancora confermato, ma sono stati colti molto caramellati insieme dai media.