Sapete chi è Carlotta Manzoli figlia di Nada e Gerry Manzoli?

Nada Malanima è stata per decenni una delle cantanti italiane più importanti. Negli ultimi anni si è dedicata ad altre attività oltre alla musica, tra cui la scrittura. Oltre a pubblicare il suo ultimo romanzo, Materiale domestico: An Autobiography 2019-1969, pubblicato due anni fa, è anche autrice. Inoltre, una sua canzone (“Without a Why”, del 2015) è stata inserita nella colonna sonora della serie The Young Pope e l’ha riportata nelle classifiche musicali di tutto il mondo.

Nada Malanima e Gerardo Manzoli, bassista di Camaleonti, hanno una relazione da quasi 50 anni. Hanno una figlia, Carlotta Manzoli, che fa la direttrice di produzione cinematografica. Nei suoi romanzi, Nada scrive spesso della maternità e dell’essere figlia per sottolineare il tema della famiglia e dell’amore. Come ha dichiarato al Corriere della Sera, “la famiglia, l’amore e la morte sono temi umani che affrontiamo nella vita e attraverso i quali diventiamo umani. Tutti siamo nati da una madre, anche se non tutte le famiglie offrono sicurezza e amore”, ha dichiarato qualche anno fa. Viviana era sua madre, per la quale non ha mai nascosto la sua antipatia. Diceva: “Viverle è sempre più facile di quanto sembri”.

Carlotta ha sempre lavorato come responsabile di produzione nel cinema, eppure è sempre riuscita a evitare i riflettori. In un’intervista a Unicooptirreno, Nada ha parlato di Carlotta: “Ho avuto un rapporto difficile con mia madre perché non voleva che crescessi, e ho sempre creduto che non avrei fatto la stessa cosa con Carlotta. È possibile che, nonostante tutte le difficoltà che nascono tra una madre e una figlia, io ci sia riuscita”.

In un’intervista Nada ha parlato della figlia Carlotta Manzoli e del suo complicato rapporto con la madre Viviana. Ha raccontato quanto sia stato difficile crescere con lei, perché la madre non voleva che lo facesse. Carlotta Manzoli ha frequentato il Liceo Classico Tito Lucrezia Caro e successivamente si è laureata in Lettere Moderne e Discipline dello Spettacolo all’Università di Roma La Sapienza. Subito dopo la laurea si è dedicata alla produzione cinematografica e oggi lavora per Picomedia. Recentemente Guadagnino ha prodotto una serie televisiva intitolata “Siamo chi siamo”, di cui ha curato la regia.

Nada ha anche dichiarato: “Siarmo stati fortunati. Lui è una persona dolce, tranquilla, la parte equilibrata della famiglia, quello che mi stimola togliendomi dalla mia innata pigrizia e il nostro è un rapporto d’amore e di grande rispetto. Gerry si è dedicato completamente a me. Sono pigra, se non ci fosse lui a spingermi avrei fatto molto di meno“.

È possibile vedere il chitarrista di Manzoli sul set del film TV La bambina che non cantava, dove interpreta il marito di Nada. Tra una ripresa e l’altra, Nada si nasconde nel camerino e incontra un misterioso chitarrista. I due iniziano a chiacchierare, ma in quel momento non c’è tempo per le presentazioni. Poco prima che Nada venga reclamata dall’altra parte, gli dice il suo nome e viene subito presa in giro: “Ah, è Nada. Che nome buffo!”. Nada gli racconta brevemente la sua storia e Gerry si mostra ulteriormente interessato. Sappiamo solo che è un personaggio di spicco, poiché ha fatto parte della banda dei Camaleonti fino al 1982. È possibile che lui e Nada si siano conosciuti proprio nell’ambito della loro attività musicale.