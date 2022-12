Sapete chi è Carlotta Miti ex moglie di Rudy Zerbi

Carlotta Miti, nipote del famoso artista italiano Gianni Morandi, è stata sposata con Rudy Zerbi, dal quale ha avuto anche un figlio.

Anche se l’associazione non sarà immediata, Carlotta Miti proviene da uno dei miti più significativi della musica italiana: l’impareggiabile Gianni Morandi! È infatti il risultato di un legame familiare. Inoltre, è balzata agli onori della cronaca per la sua passata relazione con Rudy Zerbi, collaboratore della scuola di Maria De Filippi. Da quando si sono lasciati, i due continuano a mantenere una bella relazione. Ecco chi è la donna, quando ha avuto una relazione con l’ex discografico della Sony e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Carlotta Miti: biografia e carriera

È nata il 3 dicembre 1971, sotto il segno del Sagittario, a Bologna. Figlia di Ruggero Miti, produttore e regista, e di Nadia Morandi, sorella di Gianni, ha studiato danza classica e recitazione all’Accademia d’Arte Drammatica di Bologna. In seguito è entrata nel mondo del cinema. Il suo primo film, Dichiarazioni d’amore di Pupi Avati del 1994, è stato girato nel capoluogo emiliano e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha inoltre ottenuto diverse sceneggiature, tra cui Il vento, di sera (2004), presentato al Festival internazionale del cinema di Berlino. Allo stesso modo, è apparsa in programmi televisivi che comprendevano fiction e soap opera come Compagni di scuola, Incantesimo e Agrodolce, in cui interpretava Anna Marin da adolescente. Ne I ragazzi dello Zecchino d’Oro, Ambrogio Lo Giudice la dirige nel ruolo della madre di Anna Marin nel 2022, mentre in Lea – Un nuovo giorno Isabella Leoni presenta quattro episodi di Lea – Un nuovo giorno. Appare anche in Compagni di scuola, Incantesimo e Agrodolce nel ruolo di Anna Marin.

Carlotta Miti: la vita privata

Ha due figli: Alice, nata nel 1997, ed Edoardo, arrivato nel 2009, frutto della relazione poi terminata con Rudy Zerbi. Abita sempre a Bologna e coltiva il rapporto coi fan attraverso un profilo Facebook. Non è possibile stabilire se Carlotta abbia frequentazioni in corso e non trapelano informazioni neppure sul patrimonio.

Curiosità su Carlotta Miti

Ha un fratello regista. Le piacerebbe partecipare ad un film in costume, ambientato possibilmente nel XIX secolo.Quando non è sul set le piace cucinare e, soprattutto, passare il tempo coi suoi ragazzi.