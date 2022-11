Sapete chi è Clarissa D’Avena sorella più giovane di Cristina D’Avena

Scoprite tutto quello che c’è da sapere su Clarissa D’Avena e sulla sua incredibile somiglianza con la sorella Cristina D’Avena in questo articolo.

Nonostante Clarissa D’Avena sia più giovane di dieci anni rispetto alla sorella Cristina D’Avena, le due sono praticamente inseparabili. Studieremo i dettagli del legame tra Clarissa e sua sorella per scoprire il più possibile.

Chi è Clarissa D’Avena: la biografia e la carriera

Clarissa D’Avena è la sorella minore della cantante Cristina D’Avena e lavora come addetta stampa per lei e per altri artisti. È nata a Bologna nel 1974 ed è la sorella di Cristina D’Avena. Fin da piccola ha partecipato alla carriera artistica della sorella ed è entrata a far parte del coro dello Zecchino d’Oro.

Clarissa D’Avena: la vita privata

Della vita privata di Clarissa D’Avena si sa molto poco, a parte il fatto che lei e la sorella cercano di mantenerla privata il più possibile. La cantante invia spesso messaggi affettuosi e dediche alla sorella sui social media e Clarissa è molto legata a lei. Quando le è stato chiesto del rapporto tra le sorelle in un’intervista a Il Corriere della Sera, Clarissa ha risposto: “È sempre stata una madre per me. Il giorno dell’inizio della scuola, si impuntava quando entravo e uscivo. Mi dava le cartelle del Cinque e io le davo ai miei amici. Mi ha permesso di distribuire le sue cartelle Five ai miei amici (in quanto preferite dai miei amici) nel passaggio dalle elementari alle medie”, ha detto.

Clarissa D’Avena: le curiosità

Ha detto di non voler più ascoltare le sigle dei Puffi e di Kiss Me Licia perché le ascoltava troppo spesso durante l’adolescenza. Ha spiegato che durante Stranamore di Alberto Castagna (il programma che guardava con Alberto) cercava di riconquistare il suo ex andando avanti. Sua sorella e Jovanotti sarebbero stati un bel duo, ha detto. Suo padre, Alfredo (morto nel 2008), ha avuto un effetto profondo su di lei.