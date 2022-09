Sapete chi è Coolio? Etá, moglie, figli è causa morte

È morto il 28 settembre 2022 mentre visitava un amico a Los Angeles, in California. Ha avuto un’infanzia difficile, dovendo imparare a leggere all’età di 12 anni nel “Pelton Power Program For Kids”, un programma fondato dal musicista jazz texano Aaron Pelton. Ha iniziato a rappare dopo il diploma di scuola superiore.

Dopo la registrazione del singolo “Watcha Gonna Do”, la sua dipendenza dalla cocaina sembrava aver posto fine alla sua carriera. Dopo aver superato la questione e aver lavorato per un po’ come pompiere, Coolio è tornato e si è unito al gruppo Low Profile e subito dopo The Maad Circle (entrambi guidati dal suo mentore WC ). Nel 1994, già da solista, registra il suo primo album, It Takes a Thief , con brani nel nuovo stile G-Funk dell’epoca.. Il secondo singolo, “Fantastic Voyage” (ispirato all’omonima canzone della band Lakeside), ha ottenuto un enorme successo in tutto il paese.

“Gangsta’s Paradise”, un tema ispirato alla melodia di “Pastime Paradise” di Stevie Wonder , è stato incluso nella colonna sonora del film Dangerous Minds perché i direttori della Tommy Boy Records pensavano che non avrebbe venduto bene. Ha raggiunto il numero 1 delle classifiche statunitensi e nel Regno Unito è stato il primo singolo rap a vendere un milione di copie, dove è stato anche il numero 1. È diventato il primo artista rap gangsta a raggiungere un successo numero 1 nel Regno Unito.

Weird Al Yankovic ha parodiato la canzone con “Amish Paradise”. Coolio ha affermato di non essere a conoscenza del fatto che l’etichetta discografica di Weird Al avesse il permesso dalla Tommy Boy Records affinché Al potesse parodiare la canzone. Il rapper non ha nascosto il suo malcontento, che ha causato una discordia tra lui e la casa discografica. Una serie di foto scattate da XM Satellite Radio al Consumer Electronics Show del 2006 ha mostrato che sia Coolio che Al sembravano aver fatto ammenda.

Dopo il successo di Coolio con Gangsta’s Paradise , ha continuato a fare tournée e ad esibirsi. Il suo terzo album, My Soul , è stato un flop. Problemi legali (incluso il furto) in Germania , e poi in California, misero in dubbio la sua carriera. È apparso nei film e ha creato la sua etichetta discografica, la Crowbar Records, ma il suo prossimo album è stato ritardato fino al 2002 . The Cool Magnificentincludeva una collaborazione con Kenny Rogers su una nuova versione del suo vecchio tema “The Gambler”, ma nonostante ciò, fallì commercialmente ancora una volta. Inoltre, è stato il cantante della sigla della serie giovanile Kenan e Kel .

Ha preso il nome “Coolio” dai suoi coetanei a Compton quando era giovane. Sua madre era la signorina Compton, e per la sua bellezza era paragonata a Julia Moller. A causa della sua somiglianza con sua madre, adotta il soprannome di Coolio.

Coolio ha collaborato con artisti come Blondie , Busta Rhymes , Method Man , LL Cool J , B. Real , Snoop Dogg LV e 40 Thevz.

Nel settembre 2005 , ha firmato un contratto mondiale di tre album con la Subside Records del produttore italiano Giovanni Giorgilli. Vanni G, come è noto, sarà il nuovo manager e produttore di Coolio. La sua prima collaborazione è “Gangsta Walk” con Snoop Dogg . Il suo ultimo album, The Return of the Gangsta , è stato registrato nel 2006 .

Nel 2008, Coolio ha avviato uno spettacolo chiamato “Cookin’ with Coolio” trasmesso su “MyDamnChannel”.

Nel 2014, Coolio ha fatto da mentore alla band sudcoreana BTS con Tony in American Hustle Life , insegnando loro la storia e le leggende dell’hip hop.