Sapete chi è Elena Sofia Ricci? età, marito, figlie, dove vive, vita privata e Covid

L’attrice italiana Elena Sofia Ricci è tra le più popolari e l’attrice conosciuta in Italia. La sua interpretazione di Suor Angela in Che Dio ci aiuti è diventata iconica per i telespettatori di Rai 1. Le riprese della settema stagione della fiction stanno per iniziare, ma il settimanale Di Più ha pubblicato un’indiscrezione: sembra che la protagonista voglia smettere di interpretare il ruolo e dedicarsi ad altri progetti. Sarà un addio? In attesa di vedere cosa succederà, scopriamo insieme tutti i dettagli e la curiosità sulla vita privata di Elena Sofia Ricci. Elena Sofia Ricci, attrice e cantante italiana, è nata a Firenze il 29 marzo 1962. Ha 59 anni. Elena Sofia Ricci è sposata dal 2003 con il compositore e direttore d’orchestra Stefano Mainetti. L’uomo è anche docente di Composizione per Musica Applicata alle Immagini presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha inoltre fondato l’Acmf, Associazione Compositori di Musica per Film. Oltre alle due figlie – Emma Quartullo, nata dal primo matrimonio dell’attrice con l’attore e doppiatore Pino Quartullo, ha visto la luce nel 1996 e oggi ha 25 anni; Maria Mainetti è nata nel 2004 dal secondo matrimonio di Elena Sofia Ricci – la donna ha anche tre nipoti: Francesco, di un anno, Ettore, di tre anni, e Gaia, di sei mesi.

La Ricci si è trasferita a Roma quando aveva sette anni. Ha raccontato al quotidiano italiano Libero: “Ho vissuto in via Medaglie d’oro, poi mi sono trasferito ad Acilia, vicino a Roma. Poi ho vissuto alla Balduina, sempre a Roma, e ora sto sulla Cassia”.

Film e teatro

Elena Sofia Ricci, apparsa per la prima volta sul grande schermo nel 1980, ha recitato in oltre trenta film. Tra i più famosi si ricordano quelli interpretati dalla Ricci in Mine vaganti di Ferzan Özpetek e in Loro di Paolo Sorrentino, dove interpreta Veronica Lario, moglie di Silvio Berlusconi (Tony Servillo). Per questo ruolo ha vinto il suo terzo David di Donatello e in precedenza è stata premiata per le sue interpretazioni in Io e mia sorella del 1988 e Ne parliamo lunedì del 1990. Oltre a recitare in TV e al cinema per tutti gli anni ’80, ’90 e 2000, la Ricci ha svolto un’intensa attività teatrale: quattordici gli spettacoli in cui ha recitato, tra cui molte produzioni di Shakespeare.

Covid

Elena Sofia Ricci nel 2020 ha avuto il Covid, ma fortunatamente in forma lieve. Così lieve da, per sua stessa ammissione, non essersene nemmeno resa conto. In un’intervista dell’epoca disse infatti: L’ho avuto lo scorso marzo, ma l’ho saputo a giugno, facendo il sierologico.

Instagram

Elena Sofia è su Instagram dove il suo account ufficiale conta attualmente 469mila follower. Nel feed, tanti scatti che la ritraggono sul set di shooting o progetti cinematografici e televisivi. Inoltre, largo spazio all’amarcord con foto del matrimonio o dei suoi principali successi in tv come al botteghino. QUI il profilo.