Sapete chi è Elfrida Ismolli moglie di Edoardo Vianello: figli e vita privata

Edoardo Vianello sposa ed Elfrida Ismolli sonoti dal 2006. Nello studio di Pierluigi Diaco , Elfrida ha conosciuto il suo famoso coniuge nella sala d’attesa del dentista. Quando è arrivata in Italia nel 1998, conosceva le canzoni di successo di Vianello, che sono state importanti nella storia della musica italiana, ma non sapeva chi fosse. Dopo quel giorno, la situazione è indubbiamente cambiata: Vianello iniziare a corteggiare Elfrida – come Diaco lo definiva un ottimo corteggiatore – attraverso lunghe conversazioni telefoniche. Bionda e bellissima, Elfrida era conosciuta come Frida. A seguito del matrimonio, il dentista fu incarcerato come testimone di nozze. Il matrimonio civile si svolse a Roma presso le Terme di Caracalla, dove fu utilizzata una chiesa sconsacrata.

Il grande cantante è stato sposato tre volte. Edoardo Vianello si è sposato nel 1967 con Wilma Goich, dalla quale ha avuto la prima figlia, Susanna. Nel 1991 è stato sposato con Vani Muccioli, dalla quale ha avuto il suo secondo figlio, Alessandro Alberto. Edoardo Vianello, sposato per la terza volta con Elfrida, è sposa sposa con Wilma Goich, che è diventata sua moglie nel 1967 ed è statala madre del suo primo figlio, Alessandro Alberto. Edoardo Vianello e sua moglie sono molto innamorati. Il cantante romano, che ha appena concluso la sua straordinaria carriera di 60 anni, l’ha definita “la donna che ha calmato la mia vita”.

Vianello ha costruito una carriera di successo sia come cantante che come produttore. Elfrida, che ha dichiarato di essere orgogliosa di lui, ha fornito alcuni dettagli sulla loro vita insieme, tra cui il fatto che a Vianello piace fare la spesa al mercato perché gli piace interagire con le persone. Ismolli ha anche detto che Vianello è un ottimo cuoco. Concludiamo notando che la moglie di Edoardo Vianello non compare sui social media e che la coppia vive a Roma con un gatto di nome Roshi.