Sapete chi è Elodie? Età, origini, altezza, fidanzato, biografia, cognome e Instagram

Scopriamo di più su Elodie, la cantante pop francese vincitrice del talent show Amici di Maria De Filippi. Vediamo la sua età, la sua carriera e cosa ha fatto a Sanremo. E daremo un’occhiata anche ai suoi account sui social media!

Nome e Cognome: Elodie Di Patrizi (nota come Elodie)

Data di nascita: 3 maggio 1990

Luogo di nascita: Roma

Età: 32 anni

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 60 kg

Professione: cantante

Figli: Elodie non ha figli

Tatuaggi: Ha diversi tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @elodie

Elodie biografia, età e altezza

L’artista 32enne Elodie Patrizi è nata a Roma il 3 maggio 1990. Il suo nome completo è Elodie Patrizi, ed è semplicemente conosciuta con il nome Elodie. Di padre italiano e madre parigina, ha un’altezza di 1 metro e 68 centimetri e un peso di 60 chilogrammi. Ma vediamo cos’altro possiamo scoprire sulla sua vita sentimentale!

Vita privata e fidanzato

La vita privata di Elodie era un mistero. Si disse che in passato aveva frequentato Lele Esposito, un famoso cantante. Nel talent show di Maria De Filippi, ricorda Donna Glamour, i due si sono conosciuti e innamorati. I due hanno continuato a frequentarsi anche dopo Amici e la loro storia sembrava destinata a durare. Ma nel 2017 la loro relazione è giunta al termine. Hanno deciso di separarsi definitivamente.

In seguito, la cantante è tornata da un’ex fiamma, il fidanzato di lunga data DJ Andrea Maggino. Una storia che non ha avuto molto seguito. Infatti, la coppia poco dopo, stando a quanto riportato dal gossip, sembra venire nuovamente sfaldata. Voci successive la volevano insieme a Mario Balotelli. Tuttavia nell’estate 2019 la loro relazione è stata confermata e poi conclusa. I due sono rimasti in buoni rapporti e lei ha anche partecipato al video musicale di lui e alla copertina dell’album del rapper Qui di seguito seguire potete Elodie sui suoi profili social ufficiali.

Elodie ha più di 2 milioni di follower solo su Instagram. La giovane cantante condivide con i fan tutta la sua vita quotidiana attraverso post di video e foto, oltre che con le sue “storie”. Su Facebook ha più di 727.000 follower. Ha anche mandato in visibilio i suoi fan dopo aver condiviso uno scatto molto osé. Infine, al terzo posto tra i suoi social network, troviamo Twitter con quasi 60.000 follower. Qui condivide principalmente i video delle sue apparizioni radiofoniche e annuncia nuove canzoni.

Carriera

Sognava la fama fin da bambina. Così, all’età di 18 anni, si trasferisce a Lecce e diventa cantante. Prima fa un provino per X Factor e viene scartata. L’anno successivo fa il provino per Amici, ma i giudici non la notano. Imperterrita, continua a provare finché un giorno Maria De Filippi la vede cantare in un bar e le offre una possibilità in TV.Da qui ha preso il via la sua carriera. Fabrizio Moro ha puntato forte su Elodie producendo il suo primo album, Un’altra vita, che ha avuto la certificazione del disco d’oro. Poi l’amicizia con Emma Marrone, autrice del brano sanremese del 2017, Tutta colpa mia, arrivando solo ottava.

Dopo aver scalato le classifiche con Nero Bali, brano dal sapore estivo in duetto con Michele Bravi e Gue Pequeno, ci riprova con Pensare Male, canzone pop cantata insieme a Stash dei The Kolors. Poi ha collaborato con Myss Keta nella nuova versione de Le ragazze di Porta Venezia, con cui aveva già lavorato nel 2018, confrontando nel video di Monica. E ancora tra gli altri successi segnaliamo Guaranà o Ciclone. Poi la collaborazione con Carl Brave nel brano Parli Parli. Nel novembre 2020 è uscito il progetto natalizio This is Elodie. Tra le altre belle collaborazioni impossibile non citare il duetto con Madame e Rkomi, con quest’ultima ne La coda del diavolo.

Elodie a Sanremo

Nel 2020, Elodie si esibirà sul palco dell’Ariston con una canzone scritta da Mahmood (già vincitore di Sanremo) e Dario Faini. Si tratta di un ritorno importante per lei. Canterà Adesso Tu con Aeham Ahman nella serata dedicata alla copertina. A Sanremo Elodie si è classificata settima, ma la sua Andromeda è stata in cima alle classifiche musicali! Un’altra occasione si presenta nel 2021, quando Amadeus la vuole fortemente come co-conduttrice. Qui la Di Patrizi ha stupito tutti con medley di altissimo livello e non solo!