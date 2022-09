Sapete chi è Emma D’Aquino: età, altezza, peso, marito, figli, lavoro e vita privata

Emma D’Aquino è una giornalista che ha coperto molti eventi importanti negli ultimi anni come inviata di Porta a Porta. Era a New York in occasione dell’attentato alle Torri Gemelle, ha seguito i casi di Cogne e il delitto di Via Poma lavorando per il programma di Bruno Vespa sulla televisione italiana. Come giornalista, ha lavorato nelle redazioni di Tv7 e Speciale Tg1 ed è entrato nei casi degli italiani con notizie di notizie come il delitto di Avetrana, il terremoto dell’Aquila e l’omicidio di Meredith Kercher. Dopo un periodo al Tg2, nel 2003 Emma D’Aquino è passata al Tg1, dove ha condotto prima il telegiornale principale della Rai delle 13.30 e poi quello delle 20.00 come conduttrice.

Emma D’Aquino non solo ha lavorato come conduttrice del telegiornale, ma è stata anche ospite di programmi di approfondimento. Ricordiamo la sua ospitata per il 25° anniversario della strage di Capaci, o il suo speciale sull’attentato di Barcellona nell’agosto 2017. In realtà, ha anche partecipato a programmi di intrattenimento. Ad esempio, nel 2016 è stata panelist a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci insieme al collega Alberto Matano e sempre in coppia con lui ha partecipato al quiz “Gli italiani hanno sempre ragione.”

Emma D’Aquino è apparsa nel quiz show “Affari tuoi” e nel talent show “Techetechetè”, e nel 2018 è stata ospite del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni. Sul palco si è cimentata in un duetto con il cantante prima sulle note di “Sabato pomeriggio” e poi su quelle di “Gianna”. La giornalista ha conquistato il pubblico con la sua simpatia. Nel 2020 torneranno al Teatro Ariston: Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, l’ha voluta tra le 10 donne che lo accompagneranno durante la kermesse.

Emma D’Aquino è nata a Catania il 18 luglio 1966. Dal 2010 è alta circa 1 metro e 70 centimetri, ma il suo peso è sconosciuto. Per quanto riguarda la vita privata, la giornalista siciliana e da tempo volto del Tg1 è molto riservata e non si lascia coinvolgere dal gossip. Non si sa nemmeno se abbia un marito o dei figli, ma è chiaro che attualmente non ha un compagno.