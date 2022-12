Sapete chi è Enzo Iacchetti? Età, Biografia, moglie, compagna, figli e vita privata

Enzo Iacchetti è un attore, comico, conduttore televisivo e scrittore italiano. Nato a Monza nel 1945, ha iniziato la sua carriera nel 1974 con la partecipazione a ‘Canzonissima’. In seguito ha avuto un ruolo di spicco nella commedia musicale ‘La Traviata’.

Dopo aver lavorato in diversi spettacoli teatrali, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1980 con ‘La Corrida’. Negli anni successivi ha partecipato a numerosi programmi televisivi come ‘Striscia la Notizia’, ‘Non è la RAI’, ‘Mai Dire Gol’ e ‘Quelli che il Calcio’. Nel 1997 ha condotto il programma ‘I Raccomandati’, uno dei più popolari in Italia.

Enzo Iacchetti è anche un noto scrittore. Ha pubblicato diversi libri, tra cui ‘Una Storia Italiana’ e ‘L’Italia Che Vogliamo’, che hanno avuto un enorme successo.

Iacchetti è uno dei comici più apprezzati in Italia. Ha vinto numerosi premi come il premio di Comico dell’Anno nel 2008 e il premio Grolla d’Oro per la carriera nel 2009.

Nonostante sia diventato uno dei personaggi più famosi in Italia, Enzo Iacchetti è ancora una figura molto amata e rispettata dal pubblico. I suoi spettacoli sono sempre apprezzati, come dimostra la sua incredibile carriera di più di 40 anni.

Enzo Iacchetti è uno dei pilastri di “Striscia la notizia”, dove lavora con Ezio Greggio. Nonostante sia uno dei protagonisti del programma da diversi anni, non dimentica la sua passione per il teatro. Torna spesso a lavorare in quello che percepisce come il suo ambiente, poiché sente da vicino l’affetto del pubblico nei suoi confronti. Recentemente ha assunto un nuovo incarico di grande rilievo come direttore artistico della stagione teatrale di Offida. Nei prossimi mesi tornerà ad affiancare la collega e amica Silvia Toffanin, che lo ha sostituito di recente per una settimana.

Vincenzo Iacchetti è nato il 31 agosto 1952 a Castellone, in provincia di Cremona. La sua prima carriera consiste nell’esibirsi al Derby Club di Milano, al fianco di Francesco Salvi, Giorgio Faletti e i Miracoli di Vicolo Street Cats nel 1979. Nel 1979 si fa notare come cabarettista. Per citare un esempio, Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Renato Pozzetto hanno iniziato la loro carriera professionale in questo periodo. Maurizio Costanzo, che apprezzava Vincenzo e lo invitò più volte al suo “Maurizio Costanzo Show”, fu uno dei primi a riconoscerne il talento. Nel 1994, Ezio Greggio, con il quale forma una delle squadre di conduttori più amate dal pubblico, lo raggiunge a “Striscia la notizia”.

Anche se ha avuto un solo figlio nel 1986, Martino, l’artista lombardo, ha sposato Roberta e lo ha avuto, Roberta è la sua unica figlia. In televisione non appare in modo distinto. La conduttrice di “Verissimo” Silvia Toffanin ha chiesto al ragazzo come fosse suo padre. Non è un comico”, ha risposto. È una persona triste e pensierosa”. Roberta era la sua unica figlia. Non è mai allegro”, disse il ragazzo. Lui e Maddalena Corvaglia, con cui ha lavorato a “Striscia”, hanno avuto una relazione lunga cinque anni (dal 2002 al 2007). Anche se la loro relazione è finita da tempo, sono rimasti buoni amici. Con Maddalena ho vissuto un grande amore”, ha detto Iacchetti a “Vero”.