Sapete chi è Ezio Greggio? Età, biografia, ex moglie, fidanzata, figli Gabriele e Giacomo

Ezio Greggio è un comico, attore, conduttore televisivo e cabarettista italiano. Nato a Torino il 23 marzo 1956, Greggio ha iniziato la sua carriera nel 1976, iscrivendosi a un corso di cabaret alla scuola di Roberto Lerici. Nel 1977 ha partecipato a una trasmissione radiofonica, “La notte di Radio Rai”. Nel 1978 esordisce in televisione partecipando al programma “Canzonissima”, condotto da Raimondo Vianello e un anno dopo entra a far parte del cast del programma “Ciao maschio” come inviato.

Nel 1981 diventa uno dei volti principali del programma “Drive In” e in quello stesso anno viene scelto da Silvio Berlusconi per condurre “L’altra domenica”, trasmissione di punta di Canale 5. Nel 1983 Greggio è tra i protagonisti del film comico “Vacanze di Natale”, diretto da Carlo Vanzina. Nel 2000 Greggio inizia a lavorare con Mediaset, diventando il conduttore del programma “Stasera mi butto”. Nel 2003 è tra i protagonisti de “Le Iene Show”.

Negli anni seguenti Greggio ha partecipato a diversi show televisivi, tra cui “Italia’s Got Talent”, “Ciak si canta” e “La notte degli chef”. Nel 2018 ha condotto “Happy Days”, un programma di Rai Uno che ha raggiunto grandi ascolti.

Oltre alla carriera televisiva, Greggio è stato anche un attore cinematografico e ha preso parte a numerosi spettacoli teatrali. Nel 2019 ha fondato la sua casa di produzione cinematografica “Ezio Greggio Produzioni”, dove ha prodotto una serie di film tra cui “Noi siamo infinito” e “Ricomincio da noi”.

Grazie alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo, Greggio è uno dei personaggi più conosciuti in Italia. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale della Giuria al Taormina Film Festival e il Premio Gassman per la carriera.

Fidanzata Ezio Greggio

La compagna del comico si chiama Romina Pierdomenico; i due hanno 40 anni di differenza di età. La Pierdomenico è nata a Pescara nel 1993 ed è una showgirl con un passato da modella e influencer su Instagram. Ha iniziato a fare la modella fin da giovanissima, ottenendo anche il secondo posto a Miss Italia nel 2012 (ed è stata anche Miss Abruzzo). Dopo essersi interessato giovanissimo ai concorsi di bellezza, Pierdomenico ha iniziato a studiare recitazione a Roma e a Milano, ottenendo piccoli ruoli in programmi televisivi come “Temptation Island” e “Uomini e Donne”: oltre a ruoli da ospite in “Temptation Island” e “Uomini e Donne”. Il destino di Pierdomenico si è incrociato con il programma televisivo “Temptation Island” di Greggio.

Vita Privata

Ezio Greggio è stato sposato per oltre 20 anni con la spagnola Isabel Bengochea, che gli ha dato due figli, Giacomo e Gabriele. Nel 2009 il conduttore televisivo ha sposato Simona Gobbi, studentessa di lettere e più giovane di lui di oltre 30 anni. Sebbene i due abbiano partecipato a funzioni ufficiali come coppia, la presunta baby fidanzata del conduttore, come riportato dalla stampa, è sempre stata estremamente riservata e non ha mai rilasciato interviste sulla loro relazione. Il 1° gennaio 2019 ha iniziato a frequentare Romina Pierdomenico.

Chi sono Gabriele e Giacomo, chi sono i figli di Ezio Greggio

Giacomo e Gabriele sono i figli del conduttore televisivo italiano Ezio Greggio. Nato nel 1954 a Cossato, un piccolo paese in provincia di Biella, ha sempre desiderato lavorare nel mondo dello spettacolo, nonostante il padre Nereo Greggio volesse fargli ottenere un posto in banca. Telebiella, il canale drive-in, e Striscia la Notizia sono stati i suoi successi. Greggio ha una lunga carriera alle spalle e fa ancora parte della squadra di Antonio Ricci come presentatore comico. Nonostante sia un personaggio molto amato, Ezio ha sempre protetto la sua privacy soprattutto per i figli Gabriele e Giacomo.