Sapete chi è Fabrizio Lucci compagno di Vittoria Puccini

In questo post cercheremo di scoprire tutto il possibile sulla vita privata del compagno di Vittoria Puccini, il fotografo televisivo Fabrizio Lucci.

Oltre che per tutti i grandi film a cui ha partecipato, Fabrizio Lucci è stato famoso anche per le sue numerose serie televisive, tra cui Immaturi – La serie. Stiamo parlando di lui. Secondo un fotografo, ha conosciuto la sua fidanzata Vittoria Puccini, attrice, sul set di Anna Karenina, un film di finzione. Dalle relazioni private a una vita professionale ricca di riconoscimenti, ecco cosa possiamo scoprire di lui.

Chi è Fabrizio Lucci?

Della vita privata di Fabrizio Lucci si sa molto poco. Nato il 30 luglio 1961 a Roma sotto il segno del Leone, è una persona molto riservata che non ama fare notizia sulla sua vita sentimentale. La loro relazione è stata confermata dal 2014 e sono felicemente fidanzati. Nonostante i 20 anni di differenza, la coppia sembra essere felice e innamorata, come ha rivelato l’attrice italiana Vittoria Puccini durante un’intervista a Domenica In. Ha dichiarato: “Sono molto contenta della mia vita con Fabrizio, senza dubbio”.

La carriera di Fabrizio Lucci

Fotografare è stata la sua professione fin da giovane. Nel corso della sua vita ha preso parte a numerosi film e spettacoli televisivi. Il suo debutto è avvenuto nel 1996 con la serie televisiva God Sees and Provides. Ha partecipato anche a molti grandi film, tra cui Bianca come il latte e rossa come il sangue e Il professor Cenerentole. Don Matteo, tra il 2000 e il 2004, e Immaturi – La serie, uscita nel 2018, sono due delle sue serie italiane più amate. Per aver inquadrato tutta la sua carriera, Fabrizio Lucci ha ricevuto il Globo d’Oro per la migliore fotografia, un premio che viene assegnato annualmente. The Place è il suo film più recente.

Curiosità sul fidanzato di Vittoria Puccini

Alcuni dei momenti più belli della carriera del cineasta italiano sono immortalati sul suo sito web. Tra le fotografie più importanti ci sono le immagini dei set in cui ha lavorato e quelle con alcune delle più famose leggende del cinema italiano, come Sacco e Vanzetti. Flavio Insinna, il suo migliore amico, è anche un conduttore televisivo. Trascorrono molto tempo insieme e sono molto amici. Vivono insieme a Roma. Vittoria Puccini si è trasferita a casa sua quando si sono fidanzati. Non ci sono informazioni sul suo patrimonio.