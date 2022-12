Sapete chi è Fausto Pinna marito di Iva Zanicchi?

Fausto Pinna è il consorte di Iva Zanicchi, al suo fianco dal lontano 1986. Sardo di origine e nato nel 1950, Pinna ha 72 anni ed è un importante produttore musicale con decenni di esperienza dietro le quinte. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi nomi del panorama musicale italiano, ed è proprio così che ha conosciuto Iva Zanicchi più di 30 anni fa.

L’amore

Fausto Pinna e Iva Zanicchi solo a 72 anni e 82 anni, hanno dichiarato a Pomeriggio 5 e poi più dettagliatamente al Corriere della Sera che uno dei segreti della loro relazione è che continuano a fare l’amore. La passione che li lega mantiene forte il loro rapporto, a questo proposito il cantante aveva dichiarato: “Facciamo ancora l’amore, perché fare l’amore fa bene alla vita, a qualsiasi età. Ogni donna, a qualsiasi età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e l’amore carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, dice che lo faccio ridere; lui ricambia prendendomi per la gola perché è un grande cuoco”.

Iva Zanicchi (nata nel 1940), è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e politica italiana. Si è fatta conoscere in tutta Italia grazie alla sua voce, la sua presenza scenica e la sua vivacità.

Iva Zanicchi iniziò la sua carriera nei primi anni Sessanta, quando partecipò al Festival di Sanremo nel 1963 con “Ciao Cara Come Stai”, uno dei suoi più grandi successi. Il suo successo la portò a firmare un contratto discografico e a diventare una stella della musica italiana. Nel corso degli anni, ha inciso oltre 40 dischi e ha partecipato a numerosi Festival di Sanremo, vincendo nel 1969 con “Zingara” e nel 1974 con “Cinque Giorni”.

Oltre alla musica, Iva Zanicchi ha anche recitato in diverse commedie. Ha lavorato come attrice in produzioni cinematografiche italiane, tra cui “Il Monito” (1965), “Caterina e le sue Figlie” (1991) e “Il Cielo Cade” (1999). È apparsa anche in alcune serie televisive italiane e ha condotto diversi programmi televisivi.

Nel corso degli anni, Iva Zanicchi ha anche svolto un ruolo importante nella politica italiana. È stata eletta al Parlamento Europeo nel 1979 con il Partito Comunista Italiano e ha ricoperto diversi ruoli nel governo italiano. È stata anche nominata Senatrice a vita nel 2013.

Iva Zanicchi è una delle più grandi star della musica italiana ed è uno dei volti più famosi della televisione italiana. La sua carriera è durata più di cinquant’anni ed è stata coronata da grandi successi. Ancora oggi è apprezzata e amata dai suoi fan.